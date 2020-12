Comparatif vidéo -Volkswagen Tiguan restylé VS Peugeot 3008 restylé : le combat des chefs

Le Tiguan et le 3008, ce sont avant tout des chiffres. Ainsi, le premier est devenu l’an passé le modèle de Volkswagen le plus vendu dans le monde, devançant même la Golf avec pas moins de 900 000 exemplaires écoulés dans le monde. Il s’est classé dans le Top 10 des SUV les plus vendus sur la planète et représente le SUV compact préféré en Europe en 2019. Situation très enviable également pour le second qui confirme sa supériorité sur le segment en France l’année dernière mais aussi sur les 10 premiers mois de l’année. Mais cet engouement est plus national qu’étranger, tout l’inverse de son rival.

Après une première rencontre lors du lancement du SUV au lion, qui avait vu la victoire du 3008, nos deux protagonistes se retrouvent aujourd’hui pour une revanche. Chacun a eu le temps d'affûter ses armes, à l’image du 3008 restylé qui vient de remporter son match face au BMW X1 dans leur version hybride rechargeable. Après ce premier duel, le SUV du lion est opposé aujourd'hui à son principal concurrent, le Volkswagen Tiguan lui aussi tout récemment restylé.

Vu le succès de ces deux modèles il n’était pas évident pour les marques respectives de toucher à leur best-seller. À ce jeu, c’est tout de même Peugeot qui a pris le plus de risque puisque le constructeur français a revu complètement la face de son SUV compact. Celui-ci arbore désormais une calandre sans pourtour qui se prolonge sur toute la largeur en débordant sous les projecteurs. Ces derniers ont été redessinés et côtoient désormais les feux de jour verticaux répandus sur d'autres modèles de chez Peugeot. Même s’il n’en manquait pas, le 3008 gagne encore en personnalité.

Chez Volkswagen, les changements sont visibles mais moins radicaux sur le Tiguan avec l’adoption d’une calandre élargie, d’un bouclier modifié et de feux similaires à ceux de la dernière Golf.

À l’intérieur, les récents restylages ont eu également des conséquences mais plus légères. Ainsi, chez Volkswagen, il n’y a que les commandes de climatisation qui ont été revisitées en reprenant le système vu sur la Golf. On y perd au change avec une ergonomie dégradée. Chez Peugeot, les évolutions du restyling portent essentiellement sur l'introduction d’un nouvel écran multimédia qui passe de 8 à 10 pouces. Mais au-delà de ces nouveautés, c’est surtout la différence d’organisation qui frappe. À bord du Tiguan, c’est du classique. Alors certes, le SUV allemand fait appel à une bonne dose de technologie avec une instrumentation numérique relayée par un affichage tête haute et un écran multimédia très réactif, mais le 3008 dégage une impression de modernité et d’originalité supérieure grâce à son dessin de planche de bord très différent des autres productions sur le marché. Le i-cockpit qui se compose pour rappel d’une instrumentation haute, d’un petit volant et d’un écran tourné vers le conducteur fait toujours son effet, même si la position de conduite ne conviendra pas à tous les gabarits de conducteur. En clair, deux philosophies bien distinctes s’opposent, mais la qualité des matériaux est au rendez-vous quel que soit le modèle.

Aspects pratiques : toujours le Tiguan en référence

Les aspects pratiques sont le terrain de chasse favori de Volkswagen. Le constructeur de Wolfsburg est un expert dans le fait de proposer un excellent rapport gabarit/espace habitable. Ainsi, le Tiguan ne déroge pas à cette règle et fait référence en la matière. Le SUV allemand profite d’une habitabilité arrière particulièrement généreuse quelles que soient les cotes avec comme atout supplémentaire, la possibilité d’avoir une banquette coulissante.

À cela s’ajoutent un plus grand nombre de rangements et surtout un volume de chargement nettement plus important. Le coffre du Tiguan oscille entre 615 et 1 655 litres, alors que le 3008 doit se contenter de 520 à 1 480 litres.

Budget : deux acteurs onéreux mais avantage au français

Dès le départ, dans ce domaine, le Volkswagen Tiguan part avec un désavantage puisqu’il est près de 1 300 € plus cher que le Peugeot 3008. Le français enfonce le clou avec un moteur à chaîne n’ayant pas besoin de remplacement alors qu’il s’agit d’une courroie sur le Tiguan, ainsi qu'une meilleure fiabilité pour Peugeot vis-à-vis de Volkswagen. Pour les autres items, comme notamment la consommation officielle ou la garantie (2 ans, kilométrage illimité), nos deux rivaux se marquent à la culotte. Pour le budget, c’est donc une victoire facile pour le 3008.

Rapport prix/équipement : avantage Peugeot

Le Peugeot 3008 BlueHDI 130 ch en finition GT Pack, c’est-à-dire en haut de gamme, est vendu 43 200 € alors que le Volkswagen Tiguan TDI 150 ch Elegance, qui correspond à un niveau intermédiaire, est commercialisé au tarif de 44 500 €. L’écart de prix est conséquent. Toutefois, quand on analyse la dotation de chaque modèle, on remarque tout d'abord que nos deux SUV sont pourvus d’un équipement très complet avec par exemple de série le régulateur de vitesse adaptatif , l’accès et le démarrage sans clé, le hayon automatique ou les aides au parking avec caméra de recul, mais chacun dispose de spécificités.

Ainsi, le 3008 met en avant ses jantes 19 pouces, sa sellerie TEP/Alcantara avec sièges électriques et massants, ou sa sono haute de gamme Focal. Des éléments en option sur le Tiguan entraînant un surcoût de 4 250 €. Du côté du 3008, il faudra ajouter 1 200 € pour obtenir le toit panoramique. A noter toutefois que le Tiguan est équipé de projecteurs Matrix LED de série indisponibles sur le 3008 qui doit se contenter de Full LED. Toutefois, cela n’empêche pas le français de remporter cette partie.