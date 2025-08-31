Concept-cars 2025 : du rêve à la réalité.

L’année 2025 n’est pas encore terminée, mais parce que c’est la rentrée, il nous a semblé intéressant de revenir sur les quelques concept-cars qui ont fait la une de l’actualité depuis le début de ce millésime. Afin d’analyser ce que ces études de style représentent pour le futur d'une marque ou d'un véhicule.

Un peu plus d'une semaine à attendre et l'on fêtera l'ouverture du Salon de Munich (ouverture au public du 9 au 14 septembre). Une occasion en or de découvrir de nouveaux concept-cars. Ainsi, on sait d'ores et déjà que Skoda va présenter le Skoda Vision 0 Estate qui devrait annoncer le futur break électrique de la marque tchèque que nous avions déjà entrevu sous la forme d’une sculpture 3D en avril 2023. Il y aura aussi l’annonce du futur style Audi sous la forme d’un concept-car qui devrait évoquer l’Audi TT (un coupé TT dont la production s’est arrêtée en 2024).

C’est dans les vieux pots…

Puiser dans son passé pour une marque afin de créer un concept-car n’est pas nouveau, et là encore, la marque tchèque Skoda a montré tout son savoir-faire en proposant une évocation sous la forme d’une vue 3D de ce que pourrait être une nouvelle Skoda Favorit. D’autres marques l’ont fait aussi pour annoncer de nouvelles versions d’un de leur modèle, comme Fiat avec le concept-car Fiat Grande Panda 4x4 Manifesto qui annonce l’arrivée d’une version 4x4 dans la famille de la Grande Panda. Une transmission 4x4 qui, rappelons-le, a été inaugurée par la Fiat Panda en 1983. Opel fait de même avec le prototype d’Opel Frontera Gravel et même si la marque n’évoque pas la présence d’une transmission 4x4, il est fort possible qu’un Frontera 4x4 soit dans les cartons de la marque allemande. Ce serait un juste retour des choses puisque les deux premières générations de Frontera (de 1991 à 2004) étaient équipées de la sorte.

Conçu pour les records

Pour d’autres constructeurs, l’évocation du passé sous la forme d’un concept-car permet de remettre à l’honneur des voitures qui ont, en leur temps, contribué à assurer le succès de la marque. C’est le cas de Renault avec la Renault Filante Record 2025 du dernier salon Rétromobile. Ce prototype évoque les voitures de records Renault 40 CV et Étoile Filante, qui étaient exposées avec lui sur le stand Renault de Rétromobile. Le concept-car de 5,12 mètres de long évoque de face, la Renault 40 CV de 1926 et de profil, avec ses lignes fluides, l’Étoile Filante des années cinquante. Moderne, ce laboratoire roulant est électrique et doit réaliser des records de consommation et d’autonomie. Pour cela, son poids ne dépasse pas 1 000 kg (grâce à l’utilisation de fibre de carbone, d’alliage d’aluminium) et la batterie de 87 kWh est intégrée au châssis grâce à la technologie innovante « cell-to-pack ».

Plus proche de la version définitive qu’on le croit

Mais la plupart du temps, les concept-cars présentés dans les salons sont des show-cars, c’est-à-dire des études de style très proches de la voiture de série définitive. C’est ainsi que le concept-car Volkswagen ID.Every 1 préfigure la future mini-citadine ID.1 électrique de la marque de Wolfsburg, une auto qui devrait être proposée à 15 000 €. Le concept-car Kia EV2 électrique est quant à lui très proche du modèle de série qui va être proposé à partir de 2026. À cette date, il deviendra le concurrent des Renault 4 E -Tech, Citroën Ë-C3 Aircross et plus tard du futur SUV Volkswagen ID. 2 X.

Technologie innovante ou design audacieux

Chez AMG, le concept-car Mercedes-AMG GT XX ne restera pas dans cet état très longtemps puisqu’il représente à peu de chose près la nouvelle génération de la Mercedes-AMG GT 4 portes qui ne sera qu’électrique et arrivera en février 2026. Ce modèle est aussi l’occasion pour AMG de présenter sa nouvelle plateforme électrique AMG.EA et une batterie à haute tension qui fait partie intégrante de la plateforme (architecture skateboard). Il y a aussi les trois moteurs électriques (un à l’avant, deux à l’arrière) à flux-axial qui développent plus de 1 360 ch. Le moteur à flux-axial offre un rendement supérieur aux traditionnels moteurs à architecture radiale tout en étant plus compact. Chez Honda, la marque japonaise développe aussi de nouveaux modèles électriques et si on les avait découverts sous forme de concept-car en 2024 (CES 2024) ce sont désormais les prototypes des futures Honda de la gamme 0 qui ont été dévoilés lors du CES de Las Vegas en début d’année. Ainsi, la Honda 0 Saloon au design audacieux et à 95 % le modèle définitif qui sera lancé en 2026. Elle s’équipe d’une plateforme dédiée à la motorisation l’électrique, mais qui ne disposera que d’une architecture 400 volts. Ce sera la même recette pour celui qui se nomme pour le moment Honda 0 SUV. Ce modèle est, lui aussi, proche à 95 % du futur véhicule de série. Du côté des constructeurs coréens, la petite Hyundai Insteroid est la version ultra-performante de la citadine Hyundai Inster. Elle pourrait bien devenir une version sportive de cette citadine au look baroudeur. Elle sera cependant sans doute moins exubérante au passage à la grande série.

Du concept à la petite série

D’autres concept-cars ne servent qu’à annoncer une série limitée à venir. Comme l’Audi Q6 e-tron offroad concept dévoilé en janvier dernier et qui selon les réactions de la clientèle potentielle pourrait être commercialisé en 2026. Le SUV Audi Q6 e-tron offroad ne passe pas inaperçu et affiche l’allure d’un 4x4 de course avec sa garde au sol rehaussée de 16 cm par rapport à l’Audi Q6 e-tron. Le profil est moins abrupt pour la belle BMW concept Speedtop conçue pour le Concorso d’Eleganza, organisé au Grand Hotel Villa d’Este au lac de Côme. Il s’agit d’un véhicule affichant une carrosserie de shooting brake. Et BMW a déjà indiqué que ce modèle sera produit en série limitée à 70 exemplaires.

Vision d’avenir

Enfin les concept-cars que l’on a découverts et que l’on va découvrir servent également à donner des indications sur les futurs modèles d’une marque. Ainsi le concept-car Renault Emblème qui est apparu fin 2024, en plus d’une architecture technologique optimisée, affiche certains détails de style que l’on retrouvera sur les futurs modèles de la marque au Losange. Ce sera le cas de la sixième génération de la citadine Renault Clio 6 qui va être dévoilée lors du Salon de Munich. Un salon de Munich suivi par l’équipe de Caradisiac à partir du 8 septembre.