Coupés-cabriolets en occasion : de 5 000 à 20 000 €, notre sélection

Au début des années 2000, une nouvelle mode automobile va s'imposer chez les constructeurs, celle du coupé-cabriolet. Il s’agit alors de proposer un toit rigide escamotable en lieu et place de la capote en toile. Un procédé déjà vu en 1931 sur la Peugeot Eclipse, mais il faudra attendre 1996 pour qu'il refasse surface, sur la Mercedes SLK. Quelques années plus tard, c’est bien Peugeot qui le démocratise en 2001 avec la 206 CC.

La promesse est simple : profitez des avantages du cabriolet sans les inconvénients. Confort acoustique préservé, risque de vandalisme réduit, la polyvalence est de mise et le compromis parfait. Voilà pour la théorie puisqu’en pratique, les choses ne sont pas toujours aussi évidentes.

Si c’est un critère purement subjectif, il faut bien avouer que la plupart des « CC » n’ont pas un physique facile, notamment de la vue de ¾ arrière. Les Renault Mégane, Peugeot 308 ou Nissan Micra C+C (que beaucoup ont oublié), ne brillent pas par leur finesse esthétique. Il faut aussi garder à l’esprit que ces versions sont alourdies de 100 à 200 kg par rapport aux berlines dont elles dérivent. Les mécaniques les moins puissantes sont souvent un peu étouffées.

Un mécanisme à vérifier

Avant de jeter votre dévolu sur une occasion, une attention toute particulière doit être apportée au toit et au mécanisme. Il faut alors vérifier tous les joints faciles d’accès, leur bonne fixation ainsi que leur élasticité. Toute la manœuvre d’ouverture et de fermeture doit être bien observée. Aucun bruit suspect ou grosse lenteur ne doit perturber le bon fonctionnement du système. Il faut compter environ une vingtaine de secondes pour dépliage ou repliage complet. Lors de l’essai, il faut être attentif aux éventuels bruits d’air un peu trop présent et il est indispensable de réaliser un test d’étanchéité. Un jet d’eau à haute pression est idéal même s’il ne faut pas insister sur les parties de liaison en approchant de trop près le pistolet.

Plus lourde, nécessitant une grande attention au niveau du toit, pourquoi alors sauter le pas et s’offrir un coupé-cabriolet ? Tout d’abord, parce que la polyvalence et le confort de ce type d’autos sont réels et ensuite parce que c’est une espèce en voie de disparition. La plupart des modèles de notre sélection n’existent plus, et elles ne reviendront peut-être jamais. En effet, le coût de développement et d’industrialisation d’un tel système n’est plus compatible avec la conjoncture actuelle et la volonté de rationalisation des constructeurs. Voilà donc l’occasion de vous offrir un futur collector. Et sachez que c'est le bon moment. Même si ils sont moins sensibles à la saisonnalité du fait de leur toit en dur, les CC sont quand même (un peu) moins chers en hiver...

LES PETITS COUPÉS/CABRIOLETS

Peugeot 206 CC (2001-2007)

C’est elle qui a démocratisé le concept et son aspect légèrement désuet lui procure un certain charme. Disponibles en diesel et en essence, ces derniers sont moins sonores, moins vibrants même si leur agrément n’est pas leur atout premier. Cependant, les blocs 1.6 16v de 110 ch et 2.0 16v de 138 ch font parfaitement le job. Même en version CC, le châssis de la 206 est un régal et la direction se montre précise. Point important, cette voiture est homologuée pour quatre personnes. Évidemment, les places arrière sont totalement inhospitalières, mais elles peuvent dépanner, en toute légalité. Enfin, la 206 CC s’est très bien vendue, les exemplaires en seconde main sont plutôt faciles à dénicher.

À quel prix ?

Une Peugeot 206 CC débute aux environs des 3 500 €, mais un budget de 5 000 € donne accès à des modèles de dix ans environ avec un peu plus de 100 000 km en bon état et parfois à de belles finitions comme la Roland Garros. Les exemplaires les plus chers n’atteignent pas les 7 000 €.

Peugeot 207 CC (2006-2015)

Nouvelle génération, mais recette inchangée pour Peugeot. Le toit rétractable est mieux intégré à la ligne, les moteurs à essence gagnent en muscle (THP de 150 ch), l’équipement est plus moderne… Bref, le CC mûrit, mais prends aussi du poids, ce qui a une incidence sur l’agilité, les performances et la consommation. De par ses dimensions réduites, la 207 CC ne fait pas de miracle côté coffre et places arrière, qui font toujours office de sièges d’appoint. Une voiture qui s’apprécie vraiment à deux, et sans trop de bagages. Cette 207 s’est beaucoup vendue en diesel et leurs possesseurs n’ont pas hésité à rouler.

À quel prix ?

La mise de départ est équivalente à celle de la 206. Mais avec 3 500 € en poche, les modèles dépassent les 200 000 km. Avec un budget de 5 000 €, il est possible de s’offrir une version VTi 120 ch Sport de 2008 avec environ 130 000 km. Une mise de 8 500 € permettra d’acquérir avec un modèle ayant parcouru moins de 100 000 km.

Renault Wind (2010-2012)

La plupart d’entre vous l’ont certainement oublié. Et pour cause, avec deux ans de commercialisation et moins de 15 000 exemplaires écoulés, elle a peu marqué son époque. La Wind est donc idéale pour rouler « autrement ». Stricte deux places, cette Renault offre un volume de coffre plutôt décent (270 litres), mais surtout invariable. En effet, le toit en une seule partie ne vient pas grignoter le compartiment à bagages. Basée sur le châssis de la Twingo II, cette Wind est agréable à conduire et profite de moteurs pétillants (TCe 100 ch et 1,6 16V de 133 ch). En revanche, la finition n’est pas son point fort.

À quel prix ?

L’oiseau est assez rare sur le marché, mais un chèque de 7 000 € permet de repartir avec un modèle année 2011 et ayant parcouru 110 000 km environ. Les exemplaires les plus chers sont proposés aux alentours des 10 000 €.

LES COUPES/CABRIOLETS 4 PLACES

Peugeot 308 CC (2008-2015)

Par rapport à sa petite sœur 207, la 308 accueille plus décemment ses passagers arrière. Enfin, il faut garder en tête que l’espace aux jambes et à la tête (en coupé) est limité. Idem pour le coffre, hormis lorsque le toit est en place. Pour le reste, cette 308 maîtrise bien ses vibrations, se révèle confortable en suspension et l’absence de turbulence en cabriolet est appréciable. Le petit bonus, le chauffage de nuque (Airwave) qui permet de rouler cheveux au vent même si les températures sont basses. On notera tout de même que son poids élevé bride ses performances, surtout en essence.

À quel prix ?

Une somme de 8 500 € permet d’accéder à une version VTi 120 ch Sport de 2011 avec 110 000 km au compteur. Cependant, les diesels sont nettement plus courants et ont davantage roulé. Ne pas dépasser ce kilométrage avec un HDi nécessite de remettre la main à la poche et de dépenser 10 000 €, minimum.

Renault Mégane III CC (2010-2016)

La concurrente directe de la 308 ne joue pas tout à fait le même registre. Elle préfère miser sur le confort, tant par la douceur de ses commandes que par le moelleux de ses suspensions. Les balades à rythme tranquille sont davantage pour elle, d’autant que son poids limite la santé de ses moteurs. Il ne faut donc pas hésiter à grimper en puissance pour profiter au mieux de cette Mégane. « Capote » en place, les passagers peuvent profiter d’un toit vitré panoramique qui apporte une luminosité appréciable, mais ils pesteront du manque d’espace à l’arrière.

À quel prix ?

Un budget de 7 000 € est le minimum pour accéder à une Mégane CC. Mais il s’agira d’une version diesel dCi de 110 ch avec plus de 150 000 km au compteur. Avec 3 000 € supplémentaires, un modèle plus récent (2012) avec un moteur de 130 ch plus cohérent, est parfaitement envisageable. De plus, elles affichent aux alentours des 100 000 km.

BMW Série 3 Cabriolet (2005-2013)

Avec cette génération de Série 3, BMW adopte pour la première fois le principe de coupé-cabriolet, même si le coupé est toujours proposé. Le résultat est pour le moins convaincant puisque la ligne est fluide et équilibrée, dénuée d’un ¾ arrière massif. De plus, le pare-brise assez court et vertical donne l’impression d’être dans un véritable cabriolet. Un bon point pour le conducteur qui profite d’un châssis parfaitement réglé et de la grande souplesse des moteurs six cylindres (essence et diesel). Les longs trajets ne sont donc que de simples formalités, hormis pour les passagers arrière qui se sentiront quelque peu étriqués.

À quel prix ?

Le ticket d’entrée est de 11 500 €. Mais il est préférable de s’approcher des 17 000 € pour vous offrir une version pas trop kilométrée (environ 100 000 km) et mieux équipée (finition Luxe). Le choix de motorisations est riche, que ce soit en essence ou en diesel, mais autant s’orienter vers un moteur six cylindres. Une 325i de 218 ch peut être un bon compromis.

BMW Série 4 Cabriolet (2013-2020)

Le Cabriolet Série 3 devient Série 4, le nom change, mais l’esprit demeure. Enfin presque puisque certaines mécaniques à six cylindres ont été remplacées par des blocs à quatre cylindres turbo. Néanmoins, le plaisir au volant est toujours au rendez-vous et le comportement routier est difficile à prendre en défaut. Silencieuse, plutôt confortable, bien finie et élégante, il est difficile de lui trouver des défauts. Si, les places arrière et le coffre limités, comme tous les coupés-cabriolets en somme.

À quel prix ?

Par rapport à la Série 3, la Série 4 nécessite un porte-monnaie plus garni. Il faut au bas mot réunir 25 000 € pour accéder à une version 420d forte de 184 ch avec 100 000 km au compteur. Plus rares, les déclinaisons à essence sont aussi plus chères, à partir de 28 000 €.

Volvo C70 II (2006-2013)

Envie de rouler dans un haut de gamme, mais pas en BMW ? La Volvo est alors faite pour vous. Ligne élégante, même si l’arrière est un peu haut perché, présentation et finition soignées, cette C70 flatte l’œil. Un autre sens est aussi soigné grâce aux moteurs à cinq-cylindres. Mélodieux, ils se révèlent souples et agréables à mener, à défaut d’être rageurs. De toute façon, cette auto se savoure à rythme coulé et à quatre puisque les places arrière conviennent à des adultes. En revanche, le coffre est exigu une fois le toit plié.

À quel prix ?

Un budget de 10 000 € est requis pour s’offrir cette Scandinave. Il n’est pas forcément utile de dépenser plus puisque la plupart ont le compteur déjà bien garni, au-dessus des 100 000 km. Évidemment, les moteurs à essence sont plus désirables, mais ils se font rares…







Volkswagen Eos (2006-2015)

En plus d’être le coupé-cabriolet le plus élégant du marché, ou presque, l’Eos est la seule à proposer la fonction toit ouvrant. C’est-à-dire que lorsque le toit est fermé, la partie supérieure peut coulisser. La Volkswagen répond ainsi à toutes les envies. De plus, sa présentation est soignée, la tenue de route est saine et l’habitabilité est plutôt bonne à l’arrière, grâce notamment à des sièges bien dessinés. Question motorisation, le TSI de 200 ch est particulièrement agréable et bien adapté, mais c’est le 2.0 TDI de 140 ch qui domine dans les annonces.

À quel prix ?

Une Eos pour 6 000 €, c’est possible, mais pas vraiment conseillé. Il est préférable de tabler sur un budget de 10 000 €, même si à ce prix les modèles peuvent dépasser les 100 000 km. Néanmoins, les exemplaires sont assez nombreux, un argument pour mieux négocier.

LES ROADSTERS

Mazda MX-5 NC (2006-2015)

Pour sa troisième génération de Mx-5, le constructeur japonais a eu la bonne idée de proposer un toit en dur. Un choix judicieux puisque la prise de poids est limitée (37 kg), le look est préservé et le mécanisme ne grève pas le coffre. Ainsi, le conducteur profite toujours d’un joli roadster à la conduite enjouée. Commande de boîte, direction, équilibre du châssis, tout est fait pour procurer du plaisir, un vrai bonheur. Côté moteur, le 2.0 de 160 ch offre plus de tonus, mais le petit 1.8 reste cohérent avec la philosophie « balade » de l’auto.

À quel prix ?

Pour un budget de 11 000 €, vous pouvez prétendre à une version 1.8 bien équipée, ayant parcouru environ 120 000 km. Il est possible de trouver des modèles avec des compteurs à cinq chiffres mais cette voiture ne craint pas les gros kilométrages.







Mercedes SLK II (2004-2010)

Avec sa calandre inspirée de la Formule 1 et sa ligne élancée, cette SLK a beaucoup d’allure. L’habitacle se révèle soigné et bien équipé si le premier propriétaire a coché de nombreuses cases dans la liste des options, comme le chauffage de nuque. Confortable tout en profitant d’une bonne tenue de route, la SLK profite de motorisations qui ont globalement la santé, surtout les versions V6 280 et 350. Mais elles sont peu courantes. En revanche, toutes bénéficient d’un volume du coffre quasiment identique quelle que soit la position du toit. Seul l’accès devient compliqué lorsque celui-ci est replié.

À quel prix ?

13 000 € pour rouler dans un roadster, voilà qui paraît bien raisonnable. Les prix démarrent même 3 000 € en dessous, mais cela permet de bénéficier d’un modèle ayant parfois parcouru moins de 100 000 km et surtout agrémenté d’options comme la sellerie cuir par exemple.



Mercedes SLK III (2011-2015)

La même en mieux, voilà comment cette troisième génération de SLK peut être résumée. Ses moteurs sont plus performants, ses équipements plus riches et technologiques (aides à la conduite, toit vitré en option…). Son caractère devient aussi plus sportif, notamment au niveau du comportement routier, plus rigoureux. Les moteurs V6 sont à privilégier, mais ce sont aussi les plus chers. Mercedes a tout de même osé implanter une mécanique diesel…

À quel prix ?

La mise de départ n’excède pas 20 000 €. Seulement, il s’agit souvent du petit moteur 200K de 184 ch, au kilométrage correct (80 000 km) mais la dotation en équipement risque d’être maigre.







BMW Z4 II (2009-2016)

Pour cette deuxième génération de Z4, la firme allemande privilégie le toit dur. Le résultat est convaincant puisque la partie arrière reste équilibrée et surtout, il conserve ses proportions avec son long capot et sa cabine reculée au maximum. Ce Z4 joue la carte de la sportivité, mais fait appel à des moteurs à quatre-cylindres turbo. Les performances sont bien au rendez-vous, la sonorité un peu moins. Les blocs six-cylindres sont toujours de la partie, mais leur prix sont bien supérieurs…

À quel prix ?

Comme la SLK II, ce Z4 débute à 20 000 €, mais la barre des 100 000 km est franchie. Une version Luxe sDrive23i de 204 ch s’offre à vous, ce qui est un bon début. Avec 5 000 € supplémentaires, vous pouvez bénéficier d’un modèle plus récent (2013 au lieu de 2009) et au kilométrage plus raisonnable, avec environ 70 000 km.