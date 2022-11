Dossier : nouveautés 2023

Il y a toujours des nouveautés automobiles à se mettre sous la dent. Mais le nombre de nouveautés que l’on va découvrir l’an prochain est impressionnant. En comptant les modèles inédits, les restylages et les renouvellements, ce sont plus de soixante-dix autos que nous vous proposons dans ce dossier ! Et il est sûr qu'il y aura d'autres surprises en cours d'année.

Bien entendu, il y a de nombreux SUV dans notre liste. Ce sont eux qui assurent l’essentiel du spectacle depuis de nombreuses années. Parmi les SUV l’arrivée tonitruante de Ferrari avec son Purosangue devrait marquer les esprits et l’on s’intéressera aussi au petit SUV électrique Jeep Avenger ou à la nouvelle génération de Volkswagen Tiguan. Il y a aussi des modèles électriques (qui peuvent être des SUV), car 2035 et l’interdiction de vente des modèles thermiques neufs s’avance.

Mais les SUV ne seront pas les seuls à animer cette année 2023, puisqu'il y aura aussi des berlines comme les nouvelles Citroën C3, Mitsubishi Colt et BMW Série 5, l’inédite Hyundai Ioniq 6, etc. Et on trouvera également dans ce dossier des breaks, des coupés, des cabriolets et même des nouveautés (restylage ou évolution) du côté des monospaces, une catégorie pourtant décimée par l'arrivée des SUV.