Dossier - Quel break pour 30 000 € ?

Face aux catégories des berlines (49 %) et SUV (43 %) qui monopolisent lune grande partie du marché automobile français, la catégorie des breaks ne représente que 4 % des véhicules particuliers vendus dans notre pays. On peut parler de désamour et pourtant ce type de carrosserie vaut le détour, ne serait-ce que par sa capacité à transporter un fort volume de chargement. De plus, ces véhicules conservent de la berline, dont ils sont une émanation, un comportement routier et des performances pratiquement identiques.

Les compacts les mieux représentés

Aujourd’hui, la catégorie des breaks compacts est la plus animée, car les breaks citadins ont pratiquement disparu de la circulation, remplacés par des SUV citadins qui ne sont pas aussi pratiques avec souvent un volume de chargement moindre. De plus, leurs tarifs sont souvent plus élevés et en raison d’un poids plus important et d’un SCx (coefficient de traînée multiplié par la surface frontale exposée à l'air) moins performant, ils consomment souvent plus. Quant aux grands breaks peu nombreux également, ils sont souvent haut de gamme et affichent un tarif élevé.

Un choix important pour 30 000 €

Malgré le nombre restreint de breaks face à une multitude de berlines et de SUV, pour notre dossier nous avons pu trouver 16 breaks, dont le principal atout et de ne pas dépasser le budget de 30 000 € que nous nous sommes imposés. Comme prévu il y a beaucoup de breaks compacts comme les Ford Focus SW et sa variante baroudeuse SW Active, Hyundai i30 SW, Kia Ceed SW, Opel Astra Sports Tourer, Peugeot 308 SW, Renault Mégane Estate, Skoda Octavia Combi, Suzuki Swace, Toyota Corolla Touring Sports, Volkswagen Golf SW. On trouve également deux représentants des breaks citadins (Mini Clubman et Skoda Fabia Combi), mais aussi des modèles aux tarifs attractifs comme la nouvelle Dacia Jogger et la Fiat Tipo Station Wagon, ainsi que des modèles très élégants comme la Kia ProCeed et la Seat Leon Sport Tourer.

Attention, les tarifs indiqués dans ce dossier sont les derniers en date. Mais entre les prix affichés sur les sites constructeurs et ceux indiqués, il peut y avoir des différences, car les constructeurs appliquent souvent des ristournes qui peuvent être importantes, en particulier sur les modèles en fin de carrière. Quoi qu’il en soit, si vous jetez votre dévolu sur l’un des modèles présentés, n’hésitez pas à négocier, car on peut toujours espérer une réduction ou des options gratuites.