Dossier : quelle citadine pour 20 000 € ?

Petit retour en arrière, en 1993 la presse internationale découvrait la nouvelle berline compacte de Peugeot, la Peugeot 306 remplaçante de la Peugeot 309. On appréciait sa ligne et aussi son habitabilité, il faut dire qu’avec 4,03 mètres de long elle faisait (à l’époque) office de grande berline compacte… Aujourd’hui, les quatre mètres sont une taille moyenne pour une citadine et comme l’avait si bien dit Renault dans sa pub avec sa Renault Clio de première génération : elle a tout d’une grande.

Un choix important

Il est vrai que les citadines actuelles ont souvent tout de plus grandes voitures, que ce soit en ce qui concerne l’habitabilité, les performances et l’équipement. Elles ont aussi comme principal atout d’être plus abordables qu’une berline compacte ou familiale. De plus le choix est important dans cette catégorie qui n’est pas encore trop phagocytée par les SUV. Chaque constructeur généraliste possède une citadine dans sa gamme et les constructeurs haut de gamme s’ils n’en ont pas, font confiance à leur marque satellite (Mini pour BMW, Smart pour Mercedes) pour alimenter le secteur. Malgré tout, on constate des disparitions chez les citadines, comme celle de la plupart des carrosseries trois portes, du moteur diesel, trop coûteux ou trop compliqué à dépolluer sur une petite auto,

Des mini-citadines en suspens

Le segment qui souffre le plus de l’arrivée des SUV est celui des mini-citadines. Les constructeurs ne trouvant pas assez rentable de produire de telles voitures, ils les proposent ou vont les proposer uniquement en version électrique (Dacia Spring, Renault Twingo E-Tech Electrique, Smart Fortwo EQ, Smart Forfour EQ, Volkswagen e-Up!) ce qui leur permet d’augmenter les prix ou bien ils vont les remplacer par des SUV avec le probable Peugeot 1008 pour remplacer la Peugeot 108, et le Toyota Aygo X qui vient d’être dévoilé et remplace la Toyota Aygo…

Une concurrence vive

En France c’est le duo des citadines françaises Peugeot 208 et Renault Clio 5 qui fait la pluie et le beau temps dans la catégorie. Si ces deux autos sont en tête des ventes, ce n’est pas pour autant que leur vie est un long fleuve tranquille. Car la concurrence est rude et les rivales nombreuses à commencer par la Dacia Sandero qui grâce à son tarif attractif se classe à la troisième place de la catégorie (chiffres CCFA de janvier à octobre 2021), suivie de près par l’autre citadine française Citroën C3. La citadine franco japonaise (elle est produite près de Valenciennes) Toyota Yaris fait aussi le forcing, tandis que les Renault Twingo, Volkswagen Polo, Fiat 500 font plus que la figuration.

Voitures d’entrée de gamme pour la majorité des constructeurs, les citadines sont des vraies voitures pleines de qualités, qui permettent de se déplacer avec un budget limité.

Attention, les tarifs indiqués dans ce dossier sont les derniers en date. Mais entre les prix affichés sur les sites constructeurs et ceux que nous vous indiquons, il peut y avoir des différences, car les constructeurs appliquent souvent des ristournes qui peuvent être conséquentes, en particulier sur les modèles en fin de carrière. Quoi qu’il en soit si vous jetez votre dévolu sur l’un des modèles présentés, n’hésitez pas à négocier, car on peut toujours espérer une ristourne, voire des équipements optionnels gratuits.