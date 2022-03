Dossier SUV compacts : le TOP 10 des coffres

Pour l’homologation d’une voiture en France, les constructeurs sont tenus de passer par l’organisme privé UTAC (Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle) afin qu’il procède à tous les essais de mise en conformité des véhicules en se conformant aux directives édictées par la Commission européenne. L’UTAC pratique ainsi les tests d’homologation WLTP (Worldwide Harmonised Light vehicles Test Procedure) regroupant l’ensemble des procédures d’essai concernant les mesures de consommation de carburant, des rejets de CO2 et d’autres polluants. En revanche, il laisse les constructeurs régler de leur côté les mesures d’habitabilité et de volume de coffre alors que ce sont des mesures prises en compte par l’automobiliste lors de l’achat d’un véhicule afin qu’il soit le mieux adapté à lui et à sa famille. Ce manque de contrôle entraîne un flou intégral et les constructeurs font à peu près ce qu’ils veulent pour calculer la capacité du coffre de leurs voitures.

Définition du SUV compact

La catégorie des SUV compacts regroupe un maximum de modèles. Chaque constructeur généraliste se doit d’en posséder au moins un. Souvent les constructeurs en ont plusieurs, ainsi avec l’Arkana (SUV coupé) et l’Austral (remplaçant du Kadjar) Renault dispose de deux beaux spécimens. Par rapport aux SUV citadins, les SUV compacts sont d’une taille plus conséquente et dépassent les 4,30 mètres de long pour flirter (voire dépasser de deux ou trois centimètres) les 4,60 m de long. Au-dessus des 4,60 m, on trouve les SUV familiaux comme les Peugeot 5008 et Volkswagen Tiguan Allspace avec des volumes de chargement bien supérieurs et souvent sept places assises, ils ne font pas partie de notre classement qui répertorie plus de quarante SUV compacts.

Des briquettes ou des litres d’eau ?

Pour la capacité de chargement, attention aux valeurs des constructeurs, surtout quand ceux-ci annoncent des chiffres délirants comme presque 1 000 litres pour le volume de coffre d’un SUV compact. C’est que dans ce cas, le constructeur s’est contenté de remplir d’eau son coffre jusqu’au toit, le liquide remplissant tous les interstices disponibles. Plus sérieusement, la norme allemande « VDA 210 », qui est la plus utilisée par les constructeurs, consiste à évaluer la capacité d’un coffre en insérant des briquettes d’une forme standardisée de 200 mm de long, de 100 mm de large et de 50 mm de haut. Chacune d’entre elles représente le volume d’un litre ou un dm3. On insère alors le plus possible de briquettes en laissant la plage arrière, bien fixée et en incluant le rangement supplémentaire en dessous du plancher s’il existe. Le hayon doit pouvoir se refermer sans problème.

Les constructeurs maximalisent l’espace

La plupart des constructeurs utilisent également le logement de la roue de secours comme un espace capable d’accueillir des bagages. Malheureusement ils ne le précisent pas toujours dans leurs mesures. D’autres normes existent comme la « VDA 211 » qui permet de remplir de briquettes jusqu’en haut de la banquette arrière. La différence entre le chargement en dessous de la plage arrière ou au ras du sommet de la banquette arrière peut-être important, il est en général d’une dizaine de litres. Quand on sait que l’encombrement d’un pack de bouteille d’eau (6 x 1,5 litre) représente presque 14 litres, on se rend compte que ce n’est pas aussi insignifiant que cela. C’est pourquoi on aimerait que l’UTAC), prenne en compte également les volumes de coffre en édictant une règle précise à laquelle devraient se référer tous les constructeurs. En attendant ce jour, rappelons que le volume de coffre ne fait pas tout, il faut aussi que son accessibilité soit parfaite que l’intérieur du coffre ne soit pas trop tarabiscoté pour que l’on puisse y glisser des valises sans problème. Sur le plan de l’accessibilité, les SUV compacts sont souvent de bons élèves avec un hayon qui peut descendre très bas permettant un chargement plus facile. Ils affichent également une capacité de chargement conséquente, bien pratique lorsqu’il s’agit de partir en vacances en famille.