Élection du Van of the Year 2021 : PSA décroche le titre

D’une pierre trois coups… PSA vient de décrocher le titre du « Van of the Year 2021 » pour ses trois nouveaux véhicules communs et électriques que sont le Peugeot e-Expert, le Citroën ë-Jumpy et l’Opel Vivaro-e. « L'International Van of the Year », autrement dit le véhicule utilitaire de l'année, est la distinction internationale la plus prestigieuse et la plus convoitée pour les utilitaires. Elle est décernée chaque année par un jury de 24 journalistes européens dont Caradisiac fait partie.

Au terme d’une année très particulière, où plusieurs nouveautés ont vu leur lancement repoussé, quatre candidats au titre étaient en lice. PSA avec ses trois véhicules électriques, Mercedes, avec le e-Sprinter et le nouveau Vito et Ford avec ses modèles Transit Active et Trail. Pas de duel serré au final : la victoire de PSA est très nette. La triplette a obtenu 131 points et laisse ses adversaires loin derrière. Le Mercedes e-Sprinter monte sur la deuxième marche du podium avec 55 points, suivi du nouveau Mercedes Vito avec 36 points et c’est Ford qui ferme la marche.

Le jury a mis en avant « cette excellente gamme de fourgons électriques, sans compromis, et qui dépassent même les attentes », a commenté Jarlath Sweeney, le président irlandais du jury. Xavier Peugeot, Directeur de la Business Unit Véhicules utilitaires légers du groupe PSA, s’est déclaré très fier de recevoir ce trophée. « Ce prix confirme le succès de notre fourgon compact et la pertinence de la stratégie d'électrification que nous avons conçue pour notre gamme de véhicules utilitaires légers ».

C’est la deuxième fois que l’International Van of the Year est décerné à un véhicule totalement électrique, après le Renault Kangoo ZE récompensé en 2012. L’an dernier, c’est le Ford Custom PHEV qui avait décroché le titre.