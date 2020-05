En 2030, que restera-t-il des compactes thermiques ?

En ce printemps 2030, Léa et Léo sont bien tentés de changer d’auto. Avec leur bébé, ils trouvent que la Clio 7 est un peu petite, même celle qui vient d’être lancée, qui a encore pris du coffre et du poids. Une compacte leur irait bien. Seulement voilà, chez Renault, la Mégane n’est plus produite.

À la place, leur concessionnaire ne leur propose que la Loe, une électrique comme la Zoe, en plus grand. Mais Léa et Léo, les autos zéro émission, c’est pas leur truc. Peur de la panne sèche ? À moins que ce soit ce foutu besoin d’entendre le bruit d’un trois cylindres qui crécelle aux oreilles, puisqu’il n’y a plus que les voitures de sport qui s’offrent quatre cylindres. Alors, le couple s’en va chez Volkswagen pour acheter une Golf. Pas de chance. Il n’y a pas plus de Golf que de Mégane. Ce sera l’ID3 de troisième génération qui débarque tout juste sur le marché ou rien. Rien, ou bien un SUV. Petits ou grands, il en existe de toutes tailles et pour tous les budgets. Même Dacia a arrêté les berlines depuis deux ans.

Plus de Mégane en 2030

Évidemment, cette saynète est une pure fiction. Pourtant, si l’on en croit les déclarations de Laurens Van Den Acker, relayées par Florent Ferrière, elles pourraient devenir réalité dans 10 petites années. C’est que le garçon est directeur du design du groupe Renault et membre du comité directeur du constructeur. Lorsqu’il s’exprime, ce n’est donc pas pour livrer une opinion intime, mais une parole largement soupesée. Du coup, en déclarant que « la Mégane est dans un segment de plus en plus sous pression » et en ajoutant qu’il faut mettre l’argent « là où est l'avenir du marché », on en déduit fort logiquement que pour Renault, l’avenir n’est pas compact et que la Mégane est priée de passer à la compta. Pas tout de suite, car la cinquième du nom est déjà dans les tuyaux et devrait être sur les routes en 2023. En lui prêtant vie pendant 7 ans, nous voilà en 2030, l’année ou Léa et Léo vont acheter leur auto.

Pour autant, ce n’est pas parce qu’une Mégane disparaît que tout le rayon des compactes est dépeuplé. Certes, mais un autre élément ne plaide pas en faveur de ces autos moyennes. L’e-Golf, version zéro émission de la compacte star des voitures en Europe, coûterait plus cher à fabriquer que la nouvelle ID3, selon Herbert Diess, le patron de Volkswagen. Et pas de quelques euros, mais de 40 %.

Une différence de prix de revient que l’on retrouve également en prix d’achat entre l’électrique et le thermique des deux compactes. Ainsi, l’ID3 s’affiche aux alentours de 23 000 euros, quand la Golf 8, dans ses premières éditions, démarre à 29 100. Moins chère à la fabrication, ce qui garantit les marges, et moins chère à la vente, ce qui garantit le succès : à terme, l’électrique pourrait être plus rentable que la compacte à pétrole. Quel serait dans ce cas l’intérêt de vendre ladite Golf thermique ? Volkswagen a bien des qualités, mais pas la philanthropie.

Petit à petit, l’électrique augmentant, et les catalogues thermiques des constructeurs se réduisant, les compactes pourraient donc passer à la trappe. À la faveur des seules voitures électriques du coup ? Pas seulement. Les SUV pourraient bien être les derniers survivants de l’ère du moteur à explosion. Une tendance déjà engagée par Ford qui a annoncé, dès 2018, renoncer au développement des berlines aux États-Unis. Et Renault pourrait bien s’engager dans une telle voie. Car l’on sait que ses Espace et Scénic n’auront pas de descendants, pas plus, probablement, que la Talisman. Que restera-t-il au catalogue, outre des voitures électriques, si la Mégane disparaît aussi ? Les Captur, Kadjar et Koleos. Des SUV en somme, en plus de l’exception Clio. Les acheteurs de thermiques devront donc se rabattre sur des autos hautes sur pattes, du moins le temps que ces autos hautes sur pattes ne s’électrifient elles aussi.