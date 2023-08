Le sort m’est habituellement favorable, alors quand notre chef a laissé le hasard décider de nos montures pour ce 5ème roadtrip, il s’est une nouvelle fois rangé de mon côté. Lui : « tu prends la Leon », moi : (sourire), Lui « hybride rechargeable », moi (…).

dailymotion Essai longue durée - 4000 km en Seat Leon e-Hybrid : on a promené une batterie

La troisième génération de Seat Leon est une voiture que j’apprécie particulièrement. C’est une compacte joliment dessinée, proposant un intérieur soigné, une bonne habitabilité et un châssis très plaisant. Le développement de cette génération, la qualtrième, s’est déroulé sous l’ère Luca de Meo, désormais aux commandes de Renault. Elle a représenté le plus gros investissement dans l’histoire de la marque espagnole pour une voiture de série. A savoir 800 millions d’euros. Seul hic, parmi les motorisations disponibles au catalogue, c’est celle que je craignais le plus qui m’a été attribuée : l’hybride rechargeable. Un atout pour la ville, un handicap en itinérance. Et vous allez voir dans les pages suivantes que j’ai de l’instinct pour ces choses-là.

Notre périple va donc ramener la Leon sur ses terres d'origine et plus précisément à l’endroit où elle est fabriquée, en Catalogne, à Martorell. Un site que l’on qualifierait aujourd’hui de « gigafactory ». Mais avant de clore ce pèlerinage à Barcelone nous avons traversé les plus belles villes de la péninsule Ibérique, à savoir Valence, Cordoue, Tolède et Séville.

Le jour du départ, en rejoignant mes petits camarades au pied de la Tour Eiffel, j’estime ne pas si mal m’en sortir. Pierre Olivier Marie a hérité de la Cupra Born (100% électrique) et Michel Holtz, doyen de la bande, de l’Ibiza, la voiture de prédilection des jeunes permis. Batterie et réservoir pleins, je suis paré à affronter les premiers kilomètres de ce 5 ème roadtrip.

Cette Leon est un modèle historique pour la marque Seat puisqu'il s'agit du tout premier hybride, rechargeable qui plus est, du constructeur depuis sa création en 1950. Visuellement, hormis une trappe de recharge et un logo e-Hybrid placé sur le hayon, rien n’altère le joli coup de crayon du centre de style. Présentée ici en finition sport FR, la compacte repose sur des jantes de 18’’, arbore quelques attributs sportifs comme une double sortie d’échappement ou des inserts gris. C’est ce que vous trouverez de plus sportif si vous ne souhaitez pas changer de logo et passer chez Cupra. On aime particulièrement la signature lumineuse à l’arrière, très graphique de nuit.

A bord, la sobriété des lignes contraste avec la sensualité extérieure et donne une ambiance épurée voire minimaliste. L’objectif est de mettre en valeur les équipements et notamment l’écran central de 10’’, lorsque ce dernier a décidé de fonctionner. Comme ce fut le cas durant ce roadtrip ou je suis quasiment le seul à n’avoir rencontré aucun problème.

En revanche son ergonomie est médiocre. Régler la soufflerie, la température ou simplement monter le son réclame de la persévérance tant les raccourcis placés sous l’écran fonctionnent mal. En plus d’être sobre, cet habitacle est bien fini. Que de progrès réalisés en la matière. Les plastiques de la planche de bord sont souples et soulignés par un bandeau en aluminium brossé. La précédente génération n’avait pas eu droit aux mêmes égards.

A vivre, la Leon s’en sort bien. Deux adultes de grand gabarit voyageront avec un très bon niveau de confort. L’espace aux jambes est important et l’assise de la banquette est bien creusée. Pour le coffre, en revanche, c’est la déception totale. Le placement des batteries sous le plancher de coffre réduit ce dernier à 315 litres. C’est bien trop juste pour une famille. D’autant plus qu’il n’y a pas de rangement prévu pour les câbles de recharge, ni de roue de secours. Il faudra se contenter d’un compresseur.