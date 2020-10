Ford Focus : dans la continuité - Salon de l'auto Caradisiac

C’est en 1998 qu’est apparue la première génération de Ford Focus. Au fur et à mesure des années et des générations, la compacte de chez Ford a su s’imposer comme un acteur essentiel de la catégorie que ce soit en Europe ou en France. Pour cette quatrième génération de Focus, Ford n’a pas souhaité une rupture radicale avec la précédente. Les évolutions sont belles et bien visibles avec notamment des courbes plus douces quel que soit l’angle par lequel on regarde cette Focus.

dailymotion

Dans l’habitacle, la nouvelle Focus reprend l’intégralité ou presque du dessin de la planche de bord de la Fiesta. Elle est ainsi surplombée d’un écran multimédia tactile pouvant atteindre 8 pouces. Les boutons se font rares, si ce n’est ceux commandant la radio mais aussi la climatisation. Les plus observateurs auront remarqué la disparition du levier de vitesses pour la boite automatique remplacé par une molette.

Longue de 4,38 m, la Focus propose une habitabilité arrière intéressante grâce à l’accroissement de l'empattement de 5,3 centimètres. Le volume de chargement progresse également avec une capacité de 350 litres. Une contenance correcte mais qui ne fait pas référence dans la catégorie. Bon point en revanche pour l’équipement avec une dotation particulièrement riche notamment en matière d’aides à la conduite avec par exemple l’affichage tête haute, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le système de précollision ou l’aide au maintien dans la voie. Des aides à la conduite qui sont regroupées dans un dispositif dénommé Copilot 360.

Sous le capot, la Focus est disponible en essence (125, 150, 182 et 280 ch) et en diesel (95, 120 ch, 150 et 190 ch). Les Ecoboost 125 et 150 ch peuvent aussi recevoir un système de micro-hybridation

Tous les essais de Ford Focus

Essai - Ford Focus : l'âge de raison

Pour fêter les 20 ans de la Focus, Ford sort cette 4e génération, qui est sans aucun doute celle qui apporte le plus d’innovations technologiques. De quoi en faire une nouvelle référence ? Premiers éléments de réponse avec l’essai de la version 1.5 Ecoboost 182 ch.

Lire l'essai

Essai vidéo – Ford Focus 1.5 EcoBoost 150 BVA8 : recette améliorée

Nouvelle plateforme, nouvelles motorisations, nouvelle transmission, nouveaux équipements et nouveaux niveaux de finition, cette quatrième génération de Ford Focus fait feu de tout bois pour briller dans une catégorie des compactes où les modèles de grand talent forment un véritable embouteillage. Pour déterminer si elle a ses chances, nous avons pris le volant de la version 1.5 EcoBoost 150 BVA8 Vignale dans la région de Nice.

Lire l'essai

Essai - Ford Focus EcoBlue 120 : la nouvelle star

La nouvelle génération de Focus réalise un joli démarrage sur le Vieux Continent. Il faut dire que Ford a mis le paquet pour placer sa compacte dans le trio de tête européen. Vie à bord, technologies et mécaniques ont fait l’objet d’améliorations sans faire s’envoler les prix. La version diesel a-t-elle les ressources nécessaires pour se faire une place parmi le gratin de la catégorie? Réponse au volant du 1.5 Ecoblue 120.

Lire l'essai

Les essais de Soheil Ayari - Ford Focus ST : mini RS

Le sigle « ST » est un grand classique chez Ford, qui est apposé depuis de longue date sur la citadine mais également sur la compacte. Après une version concluante sur la Fiesta, c’est au tour maintenant de la Focus d’être ornée de ce logo.

Lire l'essai

Tous nos comparatifs

Toutes les vidéos

Présentation vidéo - Ford Focus (2018) : dans la mêlée

Essai vidéo – Ford Focus 1.5 EcoBoost 150 BVA8 : recette améliorée

Les essais de Soheil Ayari - Ford Focus ST : mini RS

Essai vidéo - Ford Focus Active : compacte des champs

Que vaut la Ford Focus en occasion ?

La Ford Focus 4 arrive en occasion : la bonne affaire du printemps ?

La quatrième génération de Ford Focus a fait ses premiers kilomètres sur nos routes en juillet 2018. Assez discrète à ses débuts, elle fait toutefois aujourd'hui son apparition sur le marché de la seconde main. Sera-t-elle la bonne affaire de ce printemps ? Réponse aujourd’hui.

Lire l'article

La Ford Focus en occasion Prix de la Ford Focus en neuf : de 20 800 € à 36 450 € Prix de la Ford Focus en occasion : Plus de 500 annonces de Ford Focus berline et SW en occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Ford est globalement bien classée dans les palmarès fiabilité. Et en effet, depuis quelques années, les gros soucis se font de plus en plus rares. Cela dit, la Focus de 4e génération n'est pas exempte de tout reproche et à connu des soucis de jeunesse. En particulier des bugs électroniques agaçants. Les modèles qui se mettent en mode dégradé avec perte de puissance suite à des alertes intempestives sont nombreux. La "surchauffe moteur", même moteur froid, est signalée par de nombreux propriétaires. La détection d'obstacle dysfonctionne aussi, tout comme la fonction appel d'urgence SOS. Il faut procéder à des reprogrammations. Rien d'immobilisant certes, mais un peu décevant, et cela impose d'être vigilant en cas d'achat, et de procéder ensuite aux mises à jour nécessaires en concession.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !