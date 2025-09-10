Ford montre ses électriques et des utilitaires à la préparation étrange au salon de Munich 2025

La Ford Fiesta ? Elle n’existe plus. La Focus ? elle vit ses dernières semaines de production avant la fin de carrière. La marque à l’ovale étudie bien le développement de nouveaux modèles thermiques spécialement conçus pour le marché européen mais en attendant ces éventuelles arrivées, elle essaie de convaincre avec ses véhicules 100% électriques.

Et au salon de Munich 2025, ces Ford électriques occupent le haut de l’affiche sur l’espace occupé dans la ville par la marque américaine (juste à côté des autres constructeurs).

3 SUV électriques

On peut y voir les deux modèles électriques familiaux de la marque, l’Explorer et le Capri. Basés sur l’architecture châssis MEB rachetée au groupe Volkswagen avec ses groupes motopropulseurs et son électronique de bord, ces deux cousins des Volkswagen ID.4 et ID.5 affichent un design très différent et des prix concurrentiels dans la catégorie.

Comme nous l’avons écrit dans notre guide des promotions du mois de septembre il y a quelques jours sur Caradisiac, ces deux modèles bénéficient d’ailleurs d’une remise (sous conditions de reprise) actuellement : de 4 000€ pour les deux avec un prix de base abaissé à 35 990€ en cas de reprise pour l’Explorer et à 38 490€ pour le Capri. En ajoutant le bonus écologique français (de 3 100€ au minimum), le prix de base de ces deux SUV électriques commence à se rapprocher des 30 000€. Idéalement, il faudrait évidemment pouvoir négocier ces remises sans reprise d’un vieux véhicule, évidemment.

Le Puma Gen-E aussi remisé

Également présent sur l’espace du stand Ford en ville à Munich, le petit Puma Gen-E a également droit à une remise. Le SUV urbain rival des Renault 4 et autres BYD Atto2 a droit à 1 000€ (toujours sous conditions de reprise), abaissant son prix de base à 32 990€ au lieu de 33 990€. Son prix passe ainsi sous les 30 000€ en ajoutant le bonus écologique français de 2025, presqu’au niveau des modèles les moins chers de la catégorie comme le BYD atto2.

Ces modèles 100% électriques côtoient un engin assez étrange : le nouveau Ranger MS-RT ajoutant à son groupe motopropulseur hybride rechargeable de 280 chevaux un kit carrosserie à l’allure sportive et des suspensions adaptées. Dans l’autre espace de Ford situé dans la « Messe » du salon de Munich, la marque à l’ovale expose aussi un exemplaire du E-Tourneo Customs MS-RT préparé de la même façon que le Ranger. Envie de faire du circuit avec votre utilitaire Ford ? On plaisante, ce n’est évidemment pas le but.