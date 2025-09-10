Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ford Puma 2

Ford montre ses électriques et des utilitaires à la préparation étrange au salon de Munich 2025

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

0  

Sur le stand de Ford en ville au salon de Munich 2025, on ne trouve que des modèles électriques ou au moins hybrides rechargeables. La marque aimerait bien décoller avec ses SUV à brancher.

Ford montre ses électriques et des utilitaires à la préparation étrange au salon de Munich 2025
Le nouveau Puma Gen-E, l'une des "stars" du stand de Ford à Munich.

La Ford Fiesta ? Elle n’existe plus. La Focus ? elle vit ses dernières semaines de production avant la fin de carrière. La marque à l’ovale étudie bien le développement de nouveaux modèles thermiques spécialement conçus pour le marché européen mais en attendant ces éventuelles arrivées, elle essaie de convaincre avec ses véhicules 100% électriques.

Et au salon de Munich 2025, ces Ford électriques occupent le haut de l’affiche sur l’espace occupé dans la ville par la marque américaine (juste à côté des autres constructeurs).

3 SUV électriques

On peut y voir les deux modèles électriques familiaux de la marque, l’Explorer et le Capri. Basés sur l’architecture châssis MEB rachetée au groupe Volkswagen avec ses groupes motopropulseurs et son électronique de bord, ces deux cousins des Volkswagen ID.4 et ID.5 affichent un design très différent et des prix concurrentiels dans la catégorie.

L'Explorer est évidemment à Munich.
L'Explorer est évidemment à Munich.

Comme nous l’avons écrit dans notre guide des promotions du mois de septembre il y a quelques jours sur Caradisiac, ces deux modèles bénéficient d’ailleurs d’une remise (sous conditions de reprise) actuellement : de 4 000€ pour les deux avec un prix de base abaissé à 35 990€ en cas de reprise pour l’Explorer et à 38 490€ pour le Capri. En ajoutant le bonus écologique français (de 3 100€ au minimum), le prix de base de ces deux SUV électriques commence à se rapprocher des 30 000€. Idéalement, il faudrait évidemment pouvoir négocier ces remises sans reprise d’un vieux véhicule, évidemment.

Le Capri y est aussi.
Le Capri y est aussi.

Le Puma Gen-E aussi remisé

Également présent sur l’espace du stand Ford en ville à Munich, le petit Puma Gen-E a également droit à une remise. Le SUV urbain rival des Renault 4 et autres BYD Atto2 a droit à 1 000€ (toujours sous conditions de reprise), abaissant son prix de base à 32 990€ au lieu de 33 990€. Son prix passe ainsi sous les 30 000€ en ajoutant le bonus écologique français de 2025, presqu’au niveau des modèles les moins chers de la catégorie comme le BYD atto2.

Ces modèles 100% électriques côtoient un engin assez étrange : le nouveau Ranger MS-RT ajoutant à son groupe motopropulseur hybride rechargeable de 280 chevaux un kit carrosserie à l’allure sportive et des suspensions adaptées. Dans l’autre espace de Ford situé dans la « Messe » du salon de Munich, la marque à l’ovale expose aussi un exemplaire du E-Tourneo Customs MS-RT préparé de la même façon que le Ranger. Envie de faire du circuit avec votre utilitaire Ford ? On plaisante, ce n’est évidemment pas le but. 

Le Ranger hybride rechargeable en version MS-RT.
Le Ranger hybride rechargeable en version MS-RT.
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Ford Puma 2

Ford Puma 2

SPONSORISE

Actualité Ford

Voir toute l'actu Ford

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/