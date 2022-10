Grosses améliorations pour le Lexus UX 300e électrique

Commercialisé depuis 2020, le Lexus UX 300e restera dans les livres d'histoire comme la première voiture 100% électrique de la division premium japonaise (et même du groupe Toyota entier). Ses 204 chevaux et ses 300 Nm de couple le positionnent dans la moyenne des SUV compacts électriques premium (Mercedes EQA, Audi Q4 e-tron, BMW iX1, Volvo XC40 Recharge), mais pas sa capacité de batterie en retrait avec 54,3 kWh ne lui permettant pas de dépasser 313 kilomètres en autonomie maximale d'après le cycle WTLP.

Voilà pourquoi Lexus l'équipera désormais d'une batterie de 72,8 kWh en remplacement des précédents accumulateurs, le plaçant à égalité avec ses concurrents les mieux dotés. Les caractéristiques techniques du moteur ne changent pas mais l'autonomie maximale grimpe à 450 kilomètres d'après le cycle WLTP.

D'autres améliorations

Le constructeur japonais en profite pour améliorer d'autres éléments de la voiture. On note une différence dans les réglages de la direction assistée, une retouche de la structure au niveau du toit pour améliorer la rigidité mais aussi l'arrivée d'un nouveau système multimédia tactile à l'intérieur et une console centrale à l'agencement revu. Il progresse par ailleurs au niveau de ses logiciels avec l'assistant « Hey Lexus » pouvant commander le système multimédia, en plus d'aides à la conduite aux fonctions étendues. Reste à connaître le prix, qui augmentera inévitablement par rapport au modèle actuellement commercialisé à partir de 49 990€ à cause de l'augmentation de la taille des batteries.