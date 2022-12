Jeep Avenger : la 1st Edition à partir de 39 500 €

Il était la star du stand Jeep au dernier Mondial de Paris, le premier SUV électrique de la firme est désormais proposé à la vente. L’Avenger débute bien sa carrière puisque Jeep annonce plus de 10 000 réservations depuis sa présentation le 17 octobre. Il pourrait continuer sur cette lancée à la vue de son tarif annoncé.

Une seule version est aujourd’hui au catalogue, la 1st Edition. Il s’agit d’un haut de gamme à l’équipement complet avec de séries les jantes de 18 pouces, les vitres arrière surteintées, la caméra de recul à 180°, le régulateur adaptatif avec fonction stop & go, six modes de conduite, la surveillance des angles morts. Pour faciliter le quotidien, le conducteur peut aussi compter sur l’accès et le démarrage sans clé, le hayon électrique mains-libres, le chargeur du smartphone par induction ou encore les sièges avant chauffants. Enfin, le combiné d’instrumentation, et le système multimédia Uconnect, tous les deux composés d’une dalle de 10,25 pouces sont au rendez-vous.

Un Avenger moins cher que ses cousins

La concurrence ne peut s’aligner. A équipement comparable, un Opel Mokka-e Ultimate est facturé 45 450 € et un Peugeot e-2008 GT est affiché 44 950 €. Quant à la DS 3 E-Tense, positionnée plus haut de gamme, il faut compter au minimum 41 700 €.

Ce Jeep Avenger est donc une bonne affaire d’autant que ses caractéristiques techniques sont équivalentes aux modèles cités. Il repose sur la même plateforme et partage ainsi le moteur de 115 kW (soit 156 ch) et 260 Nm. Sa batterie d’une capacité de 54 kWh lui autorise une autonomie de 400 km en cycle mixte. Il est équipé d’un chargeur embarqué qui accepte 11 kW en courant alternatif.

A noter que ce Jeep Avenger pourrait gagner le titre de Voiture de l’année 2023 puisqu’il a été sélectionné et compte dans les sept finalistes. Les premières livraisons sont attendues pour le deuxième trimestre 2023.