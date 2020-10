Kamiq : SUV populaire - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Esthétiquement, les lignes du nouveau Kamiq sont plutôt classiques. Les seules fantaisies se concentrent sur la face avant avec une calandre très massive et surtout des projecteurs sur deux niveaux. Une première chez Skoda. Le hayon arbore désormais le nom de la marque en son centre, comme sur les derniers modèles de la marque.

dailymotion

Avec une longueur de 4,24 m, le Kamiq se situe dans le haut du segment. Comme d’habitude, Skoda soigne les aspects pratiques et notamment l’habitabilité arrière qui est très généreuse grâce à l’empattement de 2,65 m. Pour le coffre, Skoda nous avait habitués à mieux. Le volume de chargement oscille entre 400 et 1 395 litres. C’est bien mais pas exceptionnel et pour une fois, le Kamiq n’est pas la référence de la catégorie. En revanche, le constructeur tchèque continue de se distinguer de la concurrence avec plein de petites attentions comme par exemple le grattoir anti-givre intégré à la trappe carburant, le parapluie ou la poubelle dans la portière, les protections de carrosserie escamotables, l’entonnoir intégré dans le couvercle du réservoir de lave-glace, etc.

La présentation intérieure est traditionnelle puisqu’identique à celle de la Scala avec notamment une instrumentation numérique et un écran multimédia de 9,2 pouces.

Question motorisations, on retrouve trois essence, les TSI 85, 116 et 150 ch et un diesel, le TDI 116 ch, pouvant être couplés à une boîte mécanique ou à double embrayage.

Tous les essais de Skoda Kamiq

Essai - Skoda Kamiq 1.5 TSI 150 ACT (2020) : pas un tchèque cadeau

Le Skoda Kamiq est l'un des derniers arrivés dans la catégorie des petits SUV et le tchèque est décidé à ne pas être un figurant malgré une concurrence de très haut niveau. Après l'avoir essayé avec le petit 3 cylindres 1.0 TSI lors de sa première présentation, nous avons cette fois-ci pris le volant de sa version la plus chère équipée d'un quatre cylindres 1.5 TSI de 150 ch.

Lire l'essai

Essai vidéo - Skoda Kamiq : conforme aux attentes

Si on met de côté le Yeti, Skoda faisait partie des rares constructeurs à ne pas commercialiser un SUV urbain. Cette lacune est désormais comblée avec l’arrivée du Kamiq – mot en Inuit, qui désigne un objet dont l’usage est conforme à sa fonction. Arrivant tardivement sur marché, le constructeur tchèque a-t-il réellement ses chances. Réponse avec le premier essai du Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 ch DSG.

Lire l'essai

Tous les comparatifs

Toutes nos vidéos

Essai vidéo - Skoda Kamiq : conforme aux attentes

Skoda Kamiq : un hôte XXL - Vidéo en direct du Salon de Genève 2019

Que vaut la Skoda Kamiq en occasion ? Prix d'une Skoda Kamiq neuve : de 22 000 € à 33 990 € Prix d'une Skoda Kamiq d'occasion : de 17 500 € à 34 800 € Plus de 220 annonces de Skoda Kamiq d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Le Kamiq est le cousin technique des Seat Arona et Volkswagen T-Roc. Il hérite des qualités et défauts de ces deux modèles, qui partagent aussi leur plateforme avec les citadines polyvalentes du groupe VW. Moins de retours cependant sur le Kamiq, puisqu'il est moins vendu que les deux autres. On peut donc s'attendre à des soucis électroniques (allumages de voyants), et le 1.5 TSI 150 peut montrer des signes de broutement ou caler à froid. Attention aussi à la boîte DSG7.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !