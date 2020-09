Kona, le guide d'achat de la Hyundai la plus vendue en 2020 - Salon de l'auto Caradisiac

Le Kona, c’est la poule aux œufs d’or de Hyundai.Il est exposé en tête gondole du stand Hyundai à l'occasion de notre premier salon de l'auto Caradisiac, organisé dans la Manche (50) dans ce batiment classé au patrimoine historique.

Le SUV au look très tendance a franchi en 2019, la barre symbolique des 100 000 ventes sur le Vieux Continent. Le petit SUV urbain doit ce succès notamment à son offre inédite de plusieurs énergies. Il y a bien sûr des motorisations thermiques traditionnelles, en essence et diesels, une version hybride et même une 100% électrique.

Le Kona électrique équipé d’une batterie de 64 kWh figure parmi les meilleurs du marché en termes d’autonomie puisqu’il offre un rayon d’action 482 km selon le cycle WLTP. Nous avons d’ailleurs pu vérifier ses performances énergétiques lors d’un essai jusqu’à la panne sur le périphérique parisien. Le Kona électrique a d'ailleurs détenu pendant quelques semaine le record de cette rubrique avec plus de 730 km parcourus, en une charge !

Le SUV coréen a aussi de la personnalité et c'est sans aucun doute une des raisons de son succès. Les coloris sont acidulés et le regard à double étage semble faire mouche. A bord, sans déborder d’originalité il accueille ses passagers dans de bonnes conditions offrant un bon rapport habitabilité/encombrement. Si les tarifs sont un peu plus élevés que la concurrence avec un ticket d’entrée aux alentours de 21 000 €, le Kona atomise ses rivales par le vaste panel de motorisations et de transmissions à disposition. Il est disponible en deux ou 4 roues motrices, en boîte mécanique ou automatique, en essence, en diesel, en hybride, en électrique. De plus, ces tarifs s’accompagnent d’une bonne dotation en matière d’équipements sans oublier une garantie de 5 ans.

Que vaut le Hyundai Kona en occasion ?

Le Hyundai Kona arrive en occasion : qu'est-ce qu'on attend pour en profiter ?

Hyundai s'est lancé sur le marché du SUV urbain relativement tard. En l'occurrence à la fin de l'année 2017, avec le Kona. Un modèle fort en style, qui arrive désormais sur le marché de la seconde main. Mais faut-il s'y intéresser ? C'est ce que nous avons voulu savoir.

Le Hyundai Kona en occasion Prix d'un Hyundai Kona neuf : de 21 000 € à 46 400 € Prix d'un Hyundai Kona en occasion : de 14 000 € à 44 000 €



Plus de 520 annonces de Hyundai Kona d'occasion sur La Centrale.



L'avis fiabilité de Caradisiac La marque Hyundai est sans souci en termes de fiabilité. Le Kona est au diapason, et les propriétaires sont peu souvent confrontés à des problèmes. Et ils sont isolés et non récurrents. A surveiller tout de même, une fragilité des sondes lambda sur les modèles diesels 1.6 CRDi 136 ch, signalée par quelques propriétaires.

