L'actu de la semaine en photo - Les anciennes sont à la fête et Carlos Tavares a des idées d'expansion en tête

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Des autos chères, d'autres moins, et des modèles qui font jaser

Les historiens de l'automobile, comme leurs homologues des autres disciplines, adorent s'écharper. La dernière polémique en cours qui les agite est un absolu joyau : une Bugatti 57SC Atlantic, dont quatre exemplaires seulement ont été fabriqués à Molsheim. Mais celle qui est exposée à Rétromobile est-elle une vraie ou pas ? Une auto reconstruite peut-elle être considérée comme authentique ? Voilà le débat qui a agité les spécialistes cette semaine. En parallèle, le salon propose d'autres autos, en très bel état et au sujet desquelles on est moins sourcilleux quant au pedigree.

Découvrez la sélection des autos à moins de 25 000 euros de Stéphane Schlesinger

Stellantis à l'assaut de ses concurrents : info ou intox ?

Il aura suffi de quelques phrases, glissées dans une interview que Carlos Tavares a accordée à l'agence Bloomberg pour agiter le landerneau. Pour les professionnels de la profession, le boss de Stellantis s'apprêterait à agrandir (encore) son empire. Et pas en rachetant une petite marque isolée, mais carrément le groupe Renault, Ford ou General Motors. Si le patron aux 14 marques n'exclut rien, il ne confirme rien non plus. À suivre.

Retrouvez toutes les informations sur l'éventuelle expansion de Stellantis.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Les surprises du leasing social

le salon Rétromobile est aussi l'occasion d'aller à la rencontre des professionnels de l'automobile et d'aborder avec eux des problématiques très éloignées de celles des autos de collection. Ainsi, Pierre-Olivier Marie s'est entretenu avec Arnaud Belloni. Le boss du marketing de Renault s'est laissé aller à quelques confidences pour le moins surprenantes concernant le leasing social. Car si l'on pronostiquait que le best-seller du losange en la matière était la Twingo e-tech à 40 euros par mois, on se trompait. En fait, 60 % des ventes réalisées grâce à ce leasing proviennent de la Megane EV, plus de trois fois plus chère. En plus, ces nouveaux clients sont également plus jeunes. Une opération qui est peut-être en train de chambouler les cartes de l'automobile telle qu'on la connaît.

Retrouvez l'interview d'Arnaud Belloni.

Hamilton en rouge et des chiffres dans le vert : chez Ferrari on voit la vie en couleur

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule à Maranello puisque cette semaine, Ferrari a livré deux infos qui ne sont peut-être pas si éloignées. D'une part, le cavalino a publié ses chiffres 2023 et ils sont plus que bons : ils sont remarquables. Le chiffre d'affaires a bondi de 17% pour s'établir à 6 milliards et le résultat dépasse le milliard d'euros. Bonjour la rentabilité pour le tout petit constructeur qui a vendu 13 000 autos dans le monde l'an passé. Dans la foulée, pourquoi se priver ? Voilà que Ferrari s'offre le septuple champion du monde de F1, l'un des meilleurs et des plus chers de la grille : Lewis Hamilton, dont toute la carrière était placée sous le signe de l'étoile Mercedes. Il ne reste plus à Ferrari qu'à briller autant sur les circuits que dans les concessions.

Retrouvez toutes les infos sur le transfert du siècle.