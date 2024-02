L'actu de la semaine en photo - Les seniors au volant et de nouvelles autos au tournant

Dans ce rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Un Peugeot 3008 tout neuf et une Dacia Spring renouvelée

Lorsque de nouvelles voitures apparaissent, le printemps n'est pas loin. Car l'automobile est un secteur qui a ses cycles. Cette semaine, coup sur coup, deux nouveautés importantes ont été soit à l'essai, soit dévoilées. À l’instar du nouveau Peugeot 3008 qui s'est retrouvée entre les mains expertes de Manuel Cailliot et Stéphane Lémeret. Le premier a essayé la version électrique quant au second, il a testé la version 136 ch légèrement hybridée. Le nouveau modèle va-t-il réitérer l'énorme carton que la précédente version avait réalisé sur le marché européen ? Rien n'est gagné, tant la concurrence s'est aiguisée. Alan Froli, de son côté, s'en est allé ausculter la version restylée de la Dacia Spring. la petite Roumaine fait peau neuve de jolie manière, mais sans aucune évolution technique. En plus, sa provenance chinoise l'exclue du bonus, ce qui laisse planer le doute sur son futur succès.

La beauté des laides

L'une est d'un design anodin, l'autre est doté d'un physique difficile. Mais la Renault VelSatis, à gauche, comme la Volkswagen Phaeton, à droite, ont quelques arguments à faire valoir, selon Stéphane Schlesinger, qui en a fait son duel d'anciennes de la semaine. Elles sont toutes les deux issues des tentatives de montée en gamme de la part de marques généralistes et toutes les deux ont pâti de leur manque de succès, lié, entre autres, à un manque de fiabilité. Mais à la fin du duel, c'est la Française qui l'emporte.

Vers la fin du permis à vie ?

Alors que Bruxelles va se pencher sur la question, le débat est relancé dans tous les pays de l'Union : faut-il, oui ou non, rendre obligatoire une visite médicale tous les quinze ans et faut-il soumettre les automobilistes à des tests de conduite réguliers. À ces questions, Pierre-Olivier Marie répond par des chiffres, et parmi eux, celui qui met en avant le taux d'accidents des plus de 65 ans. Ils représentent 26 % de la mortalité alors qu'ils ne représentent que 20 % de la population. ces chiffres, et dans nombreux ares, qui permettent à chacun de se faire une opinion.

Carlos Tavares pourrait doubler son salaire

Après les aventures de Carlos Tavares qui rachète Renault, celles du résultat financier stratosphérique de son groupe, celui de son propre avenir, voilà l'épisode, très attendu, de sa rémunération. Elle pourrait atteindre 36,5 millions d'euros au titre de l'exercice 2023, soit plus de deux fois plus que l'an passé. Évidemment, cette somme ne sera pas virée immédiatement sur son compte au lendemain du vote des actionnaires qui doit l'entériner, mais quel que soit l'étalement des versements, ils représentent la plus forte rémunération jamais obtenue par un patron de l'automobile française. Rappelons que Stellantis a engrangé un bénéfice net de 18,6 milliards d'euros l'an passé, et que les salariés se verront reverser 1,9 milliard sous la forme d'actions et de primes.

