L'actu de la semaine en photo - une ex-star se restyle et des youngtimers sont sacrifiés

l'ancienne star tente un retour

On l'a tant aimé en Europe. Mais le temps a passé et la Volkswagen Golf n'est plus la voiture la plus vendue du vieux continent depuis deux ans. Et si 50 ans est un bel âge, elle se fait aujourd'hui doubler par des plus jeunes qu'elles, des plus électriques, des plus américaines, ou des plus roumaines. Mais l'Allemande ne renonce pas et Alan Froli s'en est allé examiner le lifting de mi-carrière que vient de subir sa huitième génération.

Malgré quelques petits changements à l'intérieur et de grandes modifications dans l'habitacle, la Golf reste une Golf, comme il se doit. Et que l'on se rassure : ses concepteurs appliquent peu ou prou la même recette depuis 1974 : il faut que tout change pour que rien ne change. Une martingale toujours opérationnelle, car même si la Golf n'est plus la reine européenne, ses ventes, en 2023, n'ont baissé que de 1,3 %. On connaît des autos qui seraient ravies d'afficher un tel score. D’autant plus que ce restyling pourrait bien lui amener de nouveaux clients.

Fioul rouge : la star de la semaine

On ne parle que de lui depuis lundi, depuis les premiers blocages des agriculteurs. Lui, c'est le fioul rouge, le fameux GNR (gazole non routier) dont la hausse des taxes a déclenché la colère du monde agricole. Martine Rigaudie s'est penchée sur la question et nous dit tout sur ce diesel qui a perturbé nombre d'autoroutes. Elle nous apprend notamment que le GNR est très proche du gazole classique et qu'un moteur de voiture nourri par ses soins fonctionne parfaitement. Attention néanmoins à son usage : l'utiliser dans un véhicule particulier est considéré comme une fraude fiscale et le contrevenant s'expose à plusieurs centaines d'euros d'amende.

Bonnes pour le musée, elles partent à la casse

Une auto de présérie, ou un modèle peu kilométré vieux de 40 ans, trouve logiquement sa place dans les réserves de son constructeur, en vue d'une exposition temporaire ou d'une muséification définitive. Pas chez Renault, ou l'on préfère les céder pour pièces, dans une casse de la région parisienne. Pourquoi ? Stéphane Schlesinger a interrogé les responsables de la marque et a obtenu, en guise de réponse, une très étrange justification, puisqu'ils ont prétexté "un manque de place". Ces cadres du losange lui ont également expliqué que cet abandon de quelques modèles pourtant en très bel état est aussi lié à des problèmes de sécurité, puisqu'ils ne sont pas immatriculables. Soit. Et les exposer dans un éventuel musée Renault qu'il serait heureux de créer ? Une solution qui n'est pas au programme.

Renault à Rétromobile : du neuf et du rare

Si les youngtimers du losange n'ont pas droit aux pavillons de la Porte de Versailles, puisque la marque les destine plutôt à la casse, Renault sera bel et bien présent au salon Rétromobile qui ouvre ses portes dans quelques jours. Alors point de R9 sur son stand, trop commune la berline des années 80. Place à la noblesse d'une 40ch de 1926 et d'une étoile filante de 1956. Et puis, comme il faut néanmoins songer à aujourd'hui et à demain, le losange présentera son nouveau Rafale, ainsi qu'un aperçu de sa future R5 électrique.

