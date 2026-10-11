C’est probablement un véhicule important dans l’histoire d’Alfa Romeo : alors que la direction de Stellantis vient de préciser toute sa stratégie à moyen terme en Europe, on s’étonnait de ne pas avoir de détails au sujet des projets d’Alfa Romeo. Il y a bien au moins un véhicule compact dans les cartons de la marque transalpine, mais plus rien au sujet des berlines Giulia et SUV Stelvio qui devaient initialement se renouveler cette année.

Au Mondial de l’Auto de Paris 2026, en tout cas, il y a du nouveau pour Alfa Romeo : un concept-car servant de « manifeste » pour donner les futures orientations stylistiques du constructeur. Et justement, ce concept-car affiche un design très surprenant.

Une berline « façon coupé » de 4,7 mètres de long

La Cuorerosso prend la forme d’une berline effilée de 4,7 mètres de long. Elle possède quatre portes mais essaie de se rapprocher de la silhouette d’un coupé et surtout, elle risque de dérouter les fans : elle possède un très long capot, une face avant à l’expression déroutante et des proportions vraiment singulières. A l’heure des Jaguar Type 01 et des Ferrari Luce, faut-il à tout prix choquer et diviser pour plaire ?

Il faudra évidemment attendre d’observer cette auto au design complexe de près et sous tous les angles sur le stand de la marque pour se faire une idée plus précise, mais il s’agit a priori d’un véhicule au style clivant.

Quel avenir ?

D’après les premières informations données par les communicants de la marque, ce concept-car n’est justement pas qu’un simple manifeste : « Cuorerosso illustre la philosophie « Bellezza Necessaria », qui privilégie l’essentiel en associant design, fonctionnalité, innovation et qualité dans une approche typiquement italienne. Ce coupé 2 + 2 de 4,70 m préfigure une future gamme multiénergie (électrique, hybride rechargeable, hybride et hybride léger), sans renoncer au plaisir de conduite caractéristique de la marque. Véritable démonstration de savoir-faire et d’émotion automobile, Cuorerosso affirme l’ambition d’Alfa Romeo de rester une référence du sport premium à l’ère de l’électrification ». La voiture mesure 1,98 mètre de large et 1,33 mètre de haut seulement. Elle pèserait 1 750 kg sur la balance et possède, d’après les images de l’intérieur, un réservoir d’essence en plus de sa batterie électrique !

Peut-on donc y voir le design de la future Giulia ? Pas pour autant : « Ni préfiguration directe d’un modèle de série, ni simple exercice de style, Cuorerosso est un véritable manifeste destiné à inspirer les futurs modèles et à exprimer la façon dont la marque au Biscione entend aborder la nouvelle ère de l’électrification. Le véhicule réinterprète avec une vision contemporaine les valeurs qui rendent une Alfa Romeo immédiatement reconnaissable : la beauté, la sportivité, l’esprit italien et, surtout, l’émotion ainsi que le plaisir de conduite », peut-on lire.

Remarquons au passage que le communiqué officiel ressort le slogan « sans cœur, nous ne sommes que des machines ». Quant au language stylistique inauguré par ce concept-car, c’est la « Bellezza Necessaria », qui se traduit très humblement par « beauté nécessaire » dont on vous laisse juge.