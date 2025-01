L’Alfa Romeo Junior Ibrida est-elle plus qu’une Peugeot 2008 au look italien ?

Actuellement, la Junior Ibrida est proposée en deux versions, base et Speciale, dans l’ensemble sans lacune.

De série, la première (29 500 €) comprend déjà la sellerie Icona, la clim auto monozone, les phares et essuie-glaces automatiques, les projecteurs à LED, les jantes de 17 en alliage, la banquette arrière en deux parties, l’instrumentation digitale (10,25 pouces), l’écran central tactile (10,1 pouces), le sélecteur de conduite DNA, l’accoudoir central avant, les palettes au volant, la sono 4HP avec réplication de smartphone sans fil, les ports USB A et C, le régulateur de vitesse adaptatif, le frein à main électrique, le radar de recul, ou encore les 4 vitres et rétros électriques.

À 31 500 €, la Speciale ajoute les jantes de 18, le kit carrosserie noir mat, le hayon motorisé, l’entrée mains libres, le GPS, les aides à la conduite plus perfectionnées dont le centrage sur la voie, la sellerie Spiga, l’éclairage d’ambiance, le système audio à 6 HP, le volant cuir multifonctions, ou encore la caméra de recul. Cette finition donne accès à des options spécifiques, comme l’intérieur Corsa Speciale comprenant des sièges baquets (2 500 €).

Le point techno Notre Junior de base s’équipait du pack Techno (2 500 €) comprenant notamment le GPS, les projecteurs à LED bi-fonction, la conduite autonome de niveau 2 ou encore le chargeur de smartphone à induction. Si ce dernier, totalement inefficace, ne sert qu’à chauffer le terminal sans en empêcher le déchargement, les aides à la conduite fonctionnent efficacement. Mais pas dans une douceur totale : on sent quand le régulateur de vitesse actif freine la voiture, ce qui permet de ne pas rester coincé derrière un engin lent sur 4-voies. Il emmène l’Alfa jusqu’à l’arrêt, mais ne la relance pas si celui-ci dure plus de 3 secondes environ. Quant aux projecteurs actifs, on en voit le faisceau évoluer non pas en fluidité, mais par crans. En tout cas, le système, d’une puissance convenable, ne se laisse jamais piéger… ou presque : désolé pour le motard que j’ai suivi de nuit et que j’ai gêné, car la voiture ne l’a repéré qu’au dernier moment, modifiant alors son éclairage…