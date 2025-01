L’Alfa Romeo Junior Ibrida est-elle plus qu’une Peugeot 2008 au look italien ?

La concurrence : l’Alfa ne compte pas sur l’émotion pour séduire

L’Alfa Romeo Junior Ibrida affronte une concurrence riche mais en s’appuyant sur un rapport prix/équipement favorable. Surtout face à la Peugeot 2008 qui débute à 30 900 € à dotation équivalente. L’Opel Mokka 136 e-DCT est exactement au même prix que l’Alfa, mais la Fiat 600 136 ch débute à 26 400 €. Toutefois, son équipement manque de la clim auto (elle est manuelle) et des jantes en alliage). À 28 500 €, le Renault Captur hybride Techno EDC offre 140 ch offre une banquette coulissante et un GPS de série, ce dernier élément se trouvant Toyota Yaris Cross 130 ch facturée 31 800 € en ce moment (34 300 €) normalement. Chère ! Plus que la Nissan Juke Hybride 143 ch (dès 26 700 €), ou la Ford Puma Mhev 125 ch DCT7, dès 29 090 €. Enfin, comment oublier la MG ZS Hybrid +, qui propose ses 195 ch dès 22 990 € ?

À retenir : pas vraiment une Alfa, mais pourquoi pas ?

Si d’un point de vue esthétique, la Junior est une Alfa à 1 000 %, la technique reste vraiment trop… PSA. On aurait aimé un peu de différenciations de ce point de vue, pour que le choix d’une Alfa ne soit pas seulement lié à l’esthétique voire à l’image. Il n’en demeure pas moins que ce petit SUV hybride se montre agréable à conduire grâce à un moteur performant, une bonne insonorisation, et un comportement routier plutôt dynamique. On apprécie aussi la consommation raisonnable et le rapport prix/équipement très correctement placé, surtout au sein de Stellantis. Cela dit, la suspension mériterait d’être peaufinée, tout comme la finition, alors que l’habitabilité arrière se révèle juste acceptable. Comme je le disais en début d’article, la Junior Ibrida est une bonne voiture. Et si elle n’a quasiment rien d’une Alfa sous sa robe, elle n’en constitue pas moins un choix très défendable, d’un point de vue rationnel. Tiens, je ne sais pas si c’est une qualité, vu l’émotion qu’est censé susciter le Biscione…

Caradisiac a aimé

Le look (extérieur et intérieur)

Les bonnes performances

Le comportement relativement dynamique

La consommation raisonnable

L’équipement convenable

Le prix correctement placé Caradisiac n'a pas aimé La suspension arrière trop ferme

La finition perfectible

Les vibrations du moteur

L’habitabilité arrière un peu juste

L’écran central trop bas

L’absence de spécificité mécanique