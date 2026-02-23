Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
À 36 990 €, la nouvelle Tesla Model 3 Standard laisse-t-elle une chance à ses concurrentes ?

Cedric Morancais

3. La concurrence, le bilan global et le tarif de la Tesla Model 3 Standard

 

À 36 990 €, la nouvelle Tesla Model 3 Standard laisse-t-elle une chance à ses concurrentes ?

La concurrence : un segment assez peu couru

Alors que le nombre de SUV électriques croît de façon exponentielle, celui des berlines, et encore plus lorsqu’il s’agit de familiales, reste limité. Outre les BMW i4, Hyundai Ioniq 6 et Volkswagen ID.7 dont nous avons précédemment parlé, on peut également ajouter à cette liste la BYD Seal et la Polestar 4.

À retenir : un nouveau coup dur pour la concurrence

Même si ses lignes commencent à paraître un peu datées, la Model 3 démontre qu’elle sait rester à la page sur le plan technique. Cette nouvelle proposition d’entrée de gamme parvient à en prendre le dessus sur des modèles plus prestigieux et/ou plus récents, notamment en matière d’efficience. Le tout à un tarif qui ne laisse planer aucun doute sur son statut de très bonne affaire.

 

Caradisiac a aimé

  • Le prix, imbattable dans la catégorie

  • Le retour du commodo de clignotant

  • L’équipement de série, à peine revu à la baisse

  • L’autonomie et l’efficience, encore en progrès

 

Caradisiac n’a pas aimé

  • La tablette centrale, à l’ergonomie discutable

  • L’amortissement trop ferme pour le réseau secondaire

  • L’absence de hayon

  • L’accès aux places arrière

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(3) 286 STANDARD RANGE 62.5 KWH 0 (wltp) 36 990 €  €
Mots clés :

Tesla Model 3

