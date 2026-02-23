À 36 990 €, la nouvelle Tesla Model 3 Standard laisse-t-elle une chance à ses concurrentes ?
3. La concurrence, le bilan global et le tarif de la Tesla Model 3 Standard
La concurrence : un segment assez peu couru
Alors que le nombre de SUV électriques croît de façon exponentielle, celui des berlines, et encore plus lorsqu’il s’agit de familiales, reste limité. Outre les BMW i4, Hyundai Ioniq 6 et Volkswagen ID.7 dont nous avons précédemment parlé, on peut également ajouter à cette liste la BYD Seal et la Polestar 4.
À retenir : un nouveau coup dur pour la concurrence
Même si ses lignes commencent à paraître un peu datées, la Model 3 démontre qu’elle sait rester à la page sur le plan technique. Cette nouvelle proposition d’entrée de gamme parvient à en prendre le dessus sur des modèles plus prestigieux et/ou plus récents, notamment en matière d’efficience. Le tout à un tarif qui ne laisse planer aucun doute sur son statut de très bonne affaire.
Caradisiac a aimé
-
Le prix, imbattable dans la catégorie
-
Le retour du commodo de clignotant
-
L’équipement de série, à peine revu à la baisse
-
L’autonomie et l’efficience, encore en progrès
Caradisiac n’a pas aimé
-
La tablette centrale, à l’ergonomie discutable
-
L’amortissement trop ferme pour le réseau secondaire
-
L’absence de hayon
-
L’accès aux places arrière
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|(3) 286 STANDARD RANGE 62.5 KWH
|0 (wltp)
|36 990 €
|€
Photos (32)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération