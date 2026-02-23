Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Tesla Model 3

À 36 990 €, la nouvelle Tesla Model 3 Standard laisse-t-elle une chance à ses concurrentes ?

Cedric Morancais

2. La nouvelle Tesla Model 3 Standard offre un double surclassement

 

Si les Tesla, et notamment la Model 3, se sont souvent distinguées par leur grille tarifaire bien plus attractive que celles de leurs concurrentes directes, la nouvelle Model 3 Standard a décidé d’enfoncer le clou. Un choix qui se résume en un nombre : 36 990 € ! Il s’agit ainsi de la Tesla la moins chère jamais vendue en France.

À titre de comparaison, il faut compter sur un minimum de 57 850 € pour une BMW i4, de 57 000 € pour une Hyundai Ioniq 6 (uniquement disponible sur stock) et de 58 290 € pour une Volkswagen ID.7. Et, malgré ce gouffre financier, c’est bien la Tesla qui est la mieux équipée. Toit vitré panoramique, sièges électriques chauffants, volant également chauffant, caméras 360°… La seule véritable option est la peinture spéciale (gris foncé ou noir à 1 300 €), seul le blanc étant de série.

Et pour achever la concurrence, le constructeur propose, jusqu’au 31 mars, un rabais de 3 500 €, tandis que le Coup de pouce CEE s’établit ici à 400 € (la voiture est fabriquée en Chine et n’est donc pas éligible aux plus gros montants). On peut donc désormais rouler en Tesla neuve contre 33 090 €.

À titre de comparaison, la Renault Mégane E-Tech débute à 39 500 € (35 880 €, Coup de pouce CEE déduit) et la Volkswagen ID.3 à 34 990 €. Au prix actuel de la Model 3, on trouve également la Renault 5 E-Tech Autonomie Confort Techno (33 490 €). Dans tous ces cas, la puissance, l’autonomie, l’habitabilité, le volume de coffre et la dotation sont largement moindres.

Equipements et options

Version : (3) 286 STANDARD RANGE 62.5 KWH

Equipements de confort

  • Sièges AV chauffants

  • Protection contre les ultraviolets et les infrarouges sur toutes les vitres

  • Sièges Premium de première rangée ventilés à réglage électrique

  • Sièges de deuxième rangée chauffants à inclinaison bidirectionnelle

  • Ecran tactile de première rangée de 15,4&quot;

  • Ecran tactile de deuxième rangée de 8&quot;

  • Verre de sécurité feuilleté sur les vitres et le toit de l&#039;habitacle

  • Volant et pare-brise chauffants

Esthétique / Carrosserie

  • Verre de sécurité feuilleté sur les vitres et le toit de l&#039;habitacle

  • Verre de sécurité teinté avec revêtement métallique anti-infrarouge sur l&#039;ensemble du toit

  • Toit panoramique teinté

Autres équipements

  • Autopilot

  • Paint Multi-coat Pearl White

  • Profils conducteurs personnalisés avec fonctionnalité d&#039;entrée et de sortie faciles

  • Suspension de deuxième génération avec réduction du bruit

  • Intérieur Daim et textile Ultra

  • Eclairage d&#039;ambiance de l&#039;espace pour les pieds et des vide-poches

  • Eclairage d&#039;ambiance enveloppant

  • 8 caméras (inclut une nouvelle caméra orientée vers l&#039;AV)

  • Connexion : équipement de deuxième génération

  • Ouverture du coffre mains libres à l&#039;approche

  • Volets d&#039;aération de première et deuxième rangées à commande électrique

  • Système de filtration de l&#039;air

  • Freinage d&#039;urgence automatique

  • Avertissement de collision frontale

  • Avertissement de collision dans les angles morts

  • Evitement de franchissement de ligne

  • Commande à distance via l&#039;application

  • Caméra embarquée et Mode Sentinelle

  • 18&quot; Prismata Wheels

  • Interior Black textile

Options disponibles

  • Enhanced Autopilot

     : 

    3800 €

  • Paint Stealth Grey

     : 

    1300 €

  • 18" Portal Pirelli Winter Package

     : 

    1785 €

  • Tow Hitch

     : 

    1350 €

  • Paint Diamond Black

     : 

    1300 €

  • Automatc Driving (supervised)

     : 

    7500 €

Sommaire

Tesla Model 3

