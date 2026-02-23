Si les Tesla, et notamment la Model 3, se sont souvent distinguées par leur grille tarifaire bien plus attractive que celles de leurs concurrentes directes, la nouvelle Model 3 Standard a décidé d’enfoncer le clou. Un choix qui se résume en un nombre : 36 990 € ! Il s’agit ainsi de la Tesla la moins chère jamais vendue en France.

À titre de comparaison, il faut compter sur un minimum de 57 850 € pour une BMW i4, de 57 000 € pour une Hyundai Ioniq 6 (uniquement disponible sur stock) et de 58 290 € pour une Volkswagen ID.7. Et, malgré ce gouffre financier, c’est bien la Tesla qui est la mieux équipée. Toit vitré panoramique, sièges électriques chauffants, volant également chauffant, caméras 360°… La seule véritable option est la peinture spéciale (gris foncé ou noir à 1 300 €), seul le blanc étant de série.

Et pour achever la concurrence, le constructeur propose, jusqu’au 31 mars, un rabais de 3 500 €, tandis que le Coup de pouce CEE s’établit ici à 400 € (la voiture est fabriquée en Chine et n’est donc pas éligible aux plus gros montants). On peut donc désormais rouler en Tesla neuve contre 33 090 €.

À titre de comparaison, la Renault Mégane E-Tech débute à 39 500 € (35 880 €, Coup de pouce CEE déduit) et la Volkswagen ID.3 à 34 990 €. Au prix actuel de la Model 3, on trouve également la Renault 5 E-Tech Autonomie Confort Techno (33 490 €). Dans tous ces cas, la puissance, l’autonomie, l’habitabilité, le volume de coffre et la dotation sont largement moindres.