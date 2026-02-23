À 36 990 €, la nouvelle Tesla Model 3 Standard laisse-t-elle une chance à ses concurrentes ?
2. La nouvelle Tesla Model 3 Standard offre un double surclassement
Si les Tesla, et notamment la Model 3, se sont souvent distinguées par leur grille tarifaire bien plus attractive que celles de leurs concurrentes directes, la nouvelle Model 3 Standard a décidé d’enfoncer le clou. Un choix qui se résume en un nombre : 36 990 € ! Il s’agit ainsi de la Tesla la moins chère jamais vendue en France.
À titre de comparaison, il faut compter sur un minimum de 57 850 € pour une BMW i4, de 57 000 € pour une Hyundai Ioniq 6 (uniquement disponible sur stock) et de 58 290 € pour une Volkswagen ID.7. Et, malgré ce gouffre financier, c’est bien la Tesla qui est la mieux équipée. Toit vitré panoramique, sièges électriques chauffants, volant également chauffant, caméras 360°… La seule véritable option est la peinture spéciale (gris foncé ou noir à 1 300 €), seul le blanc étant de série.
Et pour achever la concurrence, le constructeur propose, jusqu’au 31 mars, un rabais de 3 500 €, tandis que le Coup de pouce CEE s’établit ici à 400 € (la voiture est fabriquée en Chine et n’est donc pas éligible aux plus gros montants). On peut donc désormais rouler en Tesla neuve contre 33 090 €.
À titre de comparaison, la Renault Mégane E-Tech débute à 39 500 € (35 880 €, Coup de pouce CEE déduit) et la Volkswagen ID.3 à 34 990 €. Au prix actuel de la Model 3, on trouve également la Renault 5 E-Tech Autonomie Confort Techno (33 490 €). Dans tous ces cas, la puissance, l’autonomie, l’habitabilité, le volume de coffre et la dotation sont largement moindres.
Equipements et options
Version : (3) 286 STANDARD RANGE 62.5 KWH
Equipements de confort
Sièges AV chauffants
Protection contre les ultraviolets et les infrarouges sur toutes les vitres
Sièges Premium de première rangée ventilés à réglage électrique
Sièges de deuxième rangée chauffants à inclinaison bidirectionnelle
Ecran tactile de première rangée de 15,4"
Ecran tactile de deuxième rangée de 8"
Verre de sécurité feuilleté sur les vitres et le toit de l'habitacle
Volant et pare-brise chauffants
Esthétique / Carrosserie
Verre de sécurité feuilleté sur les vitres et le toit de l'habitacle
Verre de sécurité teinté avec revêtement métallique anti-infrarouge sur l'ensemble du toit
Toit panoramique teinté
Autres équipements
Autopilot
Paint Multi-coat Pearl White
Profils conducteurs personnalisés avec fonctionnalité d'entrée et de sortie faciles
Suspension de deuxième génération avec réduction du bruit
Intérieur Daim et textile Ultra
Eclairage d'ambiance de l'espace pour les pieds et des vide-poches
Eclairage d'ambiance enveloppant
8 caméras (inclut une nouvelle caméra orientée vers l'AV)
Connexion : équipement de deuxième génération
Ouverture du coffre mains libres à l'approche
Volets d'aération de première et deuxième rangées à commande électrique
Système de filtration de l'air
Freinage d'urgence automatique
Avertissement de collision frontale
Avertissement de collision dans les angles morts
Evitement de franchissement de ligne
Commande à distance via l'application
Caméra embarquée et Mode Sentinelle
18" Prismata Wheels
Interior Black textile
Options disponibles
-
Enhanced Autopilot:
3800 €
-
Paint Stealth Grey:
1300 €
-
18" Portal Pirelli Winter Package:
1785 €
-
Tow Hitch:
1350 €
-
Paint Diamond Black:
1300 €
-
Automatc Driving (supervised):
7500 €
Photos (32)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération