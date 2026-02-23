À 36 990 €, la nouvelle Tesla Model 3 Standard laisse-t-elle une chance à ses concurrentes ?
4. Dans sa catégorie, la Tesla Model 3 Standard est toujours unique en son genre
La Tesla Model 3 Standard (286 ch, à partir de 36 990 €) est évaluée dans la catégorie des berlines familiales électriques qui comprend notamment :
La BYD Seal (313 ch, à partir de 46 990 €)
La BMW i4 eDrive35 (286 ch, à partir de 57 850 €)
La Hyundai, Ioniq 6 (229 ch, à partir de 57 690 €)
La Volkswagen ID.7 Pro (286 ch, à partir de 58 290 €)
|Tesla Model 3 Standard
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,5 /20
