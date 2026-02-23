La Tesla Model 3 Standard (286 ch, à partir de 36 990 €) est évaluée dans la catégorie des berlines familiales électriques qui comprend notamment :

La BYD Seal (313 ch, à partir de 46 990 €)

La BMW i4 eDrive35 (286 ch, à partir de 57 850 €)

La Hyundai, Ioniq 6 (229 ch, à partir de 57 690 €)

La Volkswagen ID.7 Pro (286 ch, à partir de 58 290 €)