Tesla Model 3

À 36 990 €, la nouvelle Tesla Model 3 Standard laisse-t-elle une chance à ses concurrentes ?

4. Dans sa catégorie, la Tesla Model 3 Standard est toujours unique en son genre

 

À 36 990 €, la nouvelle Tesla Model 3 Standard laisse-t-elle une chance à ses concurrentes ?

La Tesla Model 3 Standard (286 ch, à partir de 36 990 €) est évaluée dans la catégorie des berlines familiales électriques qui comprend notamment :

La BYD Seal (313 ch, à partir de 46 990 €)

La BMW i4 eDrive35 (286 ch, à partir de 57 850 €)

La Hyundai, Ioniq 6 (229 ch, à partir de 57 690 €)

La Volkswagen ID.7 Pro (286 ch, à partir de 58 290 €)

Tesla Model 3 Standard
Budget
  • 7.2
Pratique
  • 6.5
Rapport prix/équipements
  • 8
Sur la route
  • 7.29
Sécurité
  • 7.4
Autonomie
  • 7
Note globale : 14,5 /20
Explication des critères de notation
Tesla Model 3

