À 36 990 €, la nouvelle Tesla Model 3 Standard laisse-t-elle une chance à ses concurrentes ?
5. La fiche technique de la Tesla Model 3 Standard
Les chiffres clés
|Tesla Model 3 (3) 286 STANDARD RANGE 62.5 KWH
|Généralités
|Date de commercialisation
|05/12/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|80 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|48 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,72 m
|Largeur sans rétros
|1,85 m
|Hauteur
|1,44 m
|Empattement
|2,87 m
|Volume de coffre mini
|88 L
|Volume de coffre maxi
|1 659 L
|Nombre de portes
|4
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 847 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|6 CV
|Puissance moteur
|286 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|534 km
|Capacité batterie
|62,50 kWh
|Type batterie
|pas d'information
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|201 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|6.2 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
