À 36 990 €, la nouvelle Tesla Model 3 Standard laisse-t-elle une chance à ses concurrentes ?

Cedric Morancais

5. La fiche technique de la Tesla Model 3 Standard

 

Les chiffres clés

Tesla Model 3 (3) 286 STANDARD RANGE 62.5 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 05/12/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 80 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 48 mois
Dimensions  
Longueur 4,72 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,44 m
Empattement 2,87 m
Volume de coffre mini 88 L
Volume de coffre maxi 1 659 L
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 847 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 6 CV
Puissance moteur 286 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 534 km
Capacité batterie 62,50 kWh
Type batterie pas d'information
Performances / consommation  
Vitesse maximum 201 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.2 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
