Pas de restylage pour la Seat Leon mais un nouveau moteur

La concurrence : généraliste

La Seat Leon 1.5 e Hybrid TSI 115ch fait face à sa cousine germaine, la Volkswagen Golf, équipée de la même motorisation. Cette dernière est bien plus chère puisque les tarifs débutent à 35 570 €. La Peugeot 308, équipée du 3 cylindres à hybridation légère de 136 ch, présente un bon rapport prix/équipement avec un prix de départ sous les 30 000 €. Même constat l’Opel Astra hybrid 136, équipée de la même technologie et présentant un rapport prix/équipement plus intéressant. Enfin, la Kia Ceed et la Hyundai i30 sont aussi équipées de petits moteurs essence à hybridation légère.

A retenir : moins d'attractivité

L’arrivée de cette motorisation à hybridation légère combinée à celle des nouvelles aides à la conduite obligatoires fait grimper les prix de la Leon qui se place désormais dans la moyenne du marché en matière de prix. Cette motorisation essence à hybridation légère est sobre, peu pénalisée par la fiscalité et remplit sa tache correctement. N’en attendez pas plus.

Caradisiac a aimé

La consommation correcte

Les vastes places arrière et le grand coffre

La tenue de route

Caradisiac n'a pas aimé

Les prix élevés

Le niveau de confort en baisse

Les accélérations et les reprises parfois decevante

La boîte de vitesses lente