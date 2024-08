La Dacia Logan renaît de ses cendres et la rentrée est en approche

L'A3 a du coffre

Statutaire ou ringarde, chacun jugera, mais le marché l'a décidé : la berline à coffre est une espèce en voie de disparition. Alors, Alexandre Bataille, en sauveteur de l'éco système automobile a pris le volant d'une A3 berline en version 1.0 TFSi de 116 ch récemment restylée. Et il a été séduit, par sa ligne, ses qualités routières comme la taille de son coffre évidemment. C'est dans les vieux pots qu'on fabrique les bonnes autos.

Retrouvez en détail cet essai d'Audi A3 berline restylée.

La Dacia Logan aussi

Le revival de la berline continue, mais de manière plus indirecte avec ce retour de la Dacia Logan que nous raconte Cédric Pinatel. L'auto, dont la dernière génération n'est pas officiellement disponible en France n'est pas disponible, est pourtant importée de manière parallèle. Verdict ? Un choix qui peut s'avérer convaincant pour celui qui juge la Sandero trop petite et le Jogger trop grand.

Retrouvez en détail cet essai de Dacia Logan.

Après les vacances, les ennuis recommencent

On oublie la plage et on retourne au turbin. En cette rentrée, les Parisiens, mais aussi tous les autres Français, vont retrouver leurs tracas quotidiens et les joies des bouchons. À Paris, les jeux paralympiques vont perturber quelque peu la circulation sur le périphérique. Lequel, dès les festivités terminées, va changer de braquet pour passer à 50 km/h, à partir du 14 septembre. Pour les motards, il sera désormais interdit de circuler entre les files. L'expérimentation de cette pratique, en place depuis 2021 va cesser. Sauf qu'avant cette date, la plupart des deux roues roulaient déjà entre les files, et devraient continuer à tenter de jouer de cette tolérance à l'avenir.

Découz tout ce qui change pour l'automobiliste en cette rentrée.

Quelle auto choisir lorsqu'on est jeune et fauché ?

À la rentrée, les étudiants ont parfois besoin d'une auto et ils se tournent tout naturellement vers le marché de l'occasion pour la dégotter au moindre coût. Julien Bertaux, qui s'est souvenu de sa jeunesse a décidé de les conseiller dans ce choix qui est généralement celui de leur première voiture. Pragmatiquement, il les guide vers des citadines un peu âgées, du type Citroën C3, Peugeot 207 ou Renault Clio 3 qui s'échangent entre 3 500 et 5 000 euros. Mais le journaliste n'hésite pas à évoquer des autos plus grandes, comme la Renault Laguna 3 ou la Fiat Croma 2 pas beaucoup plus chères et suffisamment grandes pour embarquer les copains.

Retrouvez l'ensemble de la sélection de ces voitures