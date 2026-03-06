Avec son nouveau moteur 100 ch, la Dacia Spring devient-elle enfin recommandable ?
3. La Dacia Spring 100 ch est la meilleure des Spring
La concurrence : le problème de la e-C3
Le temps passe et les rivaux de la Spring demeurent les mêmes, à savoir la Citroën e-C3 et la Leapmotor T03. Cette dernière est la moins onéreuse des trois, mais la concurrente la plus dangereuse de la Spring est bel et bien la Citroën e-C3, qui vient juste d’être équipée d’une petite batterie de 30 kWh, de quoi faire baisser son prix à 19 990 €, soit 200 €. Mais attention, la française est éligible au coup de pouce CEE offrant jusqu’à 5 700 € maximum pour les foyers les plus modestes (présentant un revenu fiscal de référence annuel inférieur à 16 301 € par part). L’aide standard à laquelle tous les ménages peuvent prétendre est de 3 500 €. Le prix médian de la ë-C3 « autonomie urbaine » est donc de 16 490 €, ce qui est moins cher que la Spring, qui ne dispose pas de réduction du fait de sa fabrication en Chine. Deux éléments, qui peuvent jouer pour la clientèle.
À retenir : plus recommandable, c’est une certitude.
Ce nouveau moteur et le lot de modifications qu’il en découle apportent une vraie jeunesse à la Spring avec de meilleures performances et une tenue de route nettement plus convaincante qu’auparavant. Une bonne nouvelle donc pour la citadine de Dacia, qui dispose de plus de polyvalence et donc de nouveaux arguments, mais elle risque toujours d’avoir du mal face à une Citroën e-C3 plus accessible et fabriquée en France.
Caradisiac a aimé
- Le moteur plus puissant
- Le meilleur comportement
- L'équipement complet dans cette finition haute
- Les tarifs bien placés
- L'optimisation de l'espace et les nombreux rangements
Caradisiac n'a pas aimé
- Pas d'éco-score
-
Les pneus LingLong peu à l’aise notamment sur le mouillé
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|(3) ELECTRIC 100 EXTREME 24.3 KWH
|0 (wltp)
|19 700 €
|€
