Dacia Spring

Essai

Avec son nouveau moteur 100 ch, la Dacia Spring devient-elle enfin recommandable ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

6  

2. La Dacia Spring 100 ch est uniquement disponible avec le haut de gamme.

 

Ce nouveau moteur de la Spring est disponible uniquement avec la finition haute « Extrême ». De série, vous bénéficierez des roues 15 pouces, de la décoration exclusive, de la sellerie TEP/tissu, de 6 airbags, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de l’alerte au changement de voie, de l’aide au maintien dans la voie, de la surveillance de l’attention du conducteur, du régulateur/limiteur de vitesse, du radar de stationnement avec caméra de recul, de l’instrumentation numérique 7 pouces, de la centralisation, et de l’écran multimédia 10,1 pouces avec compatibilité AppleCarPlay et Androïd auto sans fil.

Equipements et options

Version : (3) ELECTRIC 100 EXTREME 24.3 KWH

Equipements de sécurité

  • Assistance au freinage d&#039;urgence (AFU)

  • Système anti-blocage des roues (ABS)

  • Système de fixation Isofix aux places AR latérales

  • Feux de jour à LED

  • Airbag passager déconnectable

  • Airbag frontal conducteur et passager

  • Allumage automatique des feux et essuie-glace manuels

  • Airbags latéraux AV et rideaux

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Régulateur et limiteur de vitesse

  • Alerte oubli de bouclage de ceintures

  • Système de contrôle de traction (TCS)

  • Contrôle de la pression des pneus

Equipements de confort

  • Lève-vitres AR électriques

  • Direction assistée

  • Lunette AR chauffante

  • Essuie-lunette AR

  • Lève-vitres AV électriques

  • Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

  • Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur

  • Climatisation manuelle

  • Banquette AR 1/1

  • Rétroviseurs extérieurs Brun Cuivré

  • Alerte oubli de bouclage de ceintures

  • Media Display (écran 10,1&#039;&#039;, réplication smartphone, services connectés, 2 USB-C)

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie mixte TEP/Tissu spécifique avec surpiqûres Brun Cuivré et embossage DC

Autres équipements

  • Fonction éco-mode

  • Condamnation des portes en roulant

  • Kit de gonflage

  • Caméra de recul

  • Bouton appel d&#039;urgence

  • Aide au parking AR

  • Condamnation centralisée des portes

  • 2 Appuie-têtes AR

  • My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)

  • Prédisposition Ethylotest

  • Câble Mode 3 Type 2 (5m)

  • Combiné d&#039;instrumentation numérique 7&#039;&#039;

  • Enjoliveur 15&quot; DANUBE

  • Stripping latéral

  • Chargeur AC 7kW

  • Aide au mantien de voie

  • AEBS Urbain + City : Système de freinage d&#039;urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)

  • Boîte de vitesse Automate à fonction continue

  • Système de contrôle de trajectoire ESC

  • Clé pliable 3 boutons

  • Caméra de détection somnolence

Options disponibles

  • Câble domestique Mode 2 (10A, 5m)

     : 

    260 €

  • Kit revers avec stockage

     : 

    1560 €

  • Kit revers avec stockage + grille

     : 

    2010 €

  • Kit revers sans stockage

     : 

    960 €

  • Facture batterie

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Gris Eclair

     : 

    550 €

  • Peinture opaque Blanc Kaolin

     : 

    0 €

  • Peinture opaque Kaki Lichen

     : 

    550 €

  • Peinture opaque Blue Ardoise

     : 

    550 €

  • Peinture opaque Rouge Brique

     : 

    550 €

  • Peinture opaque SeaFoam

     : 

    550 €

Sommaire

6  

Mots clés :

Dacia Spring

