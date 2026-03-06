Avec son nouveau moteur 100 ch, la Dacia Spring devient-elle enfin recommandable ?

Ce nouveau moteur de la Spring est disponible uniquement avec la finition haute « Extrême ». De série, vous bénéficierez des roues 15 pouces, de la décoration exclusive, de la sellerie TEP/tissu, de 6 airbags, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de l’alerte au changement de voie, de l’aide au maintien dans la voie, de la surveillance de l’attention du conducteur, du régulateur/limiteur de vitesse, du radar de stationnement avec caméra de recul, de l’instrumentation numérique 7 pouces, de la centralisation, et de l’écran multimédia 10,1 pouces avec compatibilité AppleCarPlay et Androïd auto sans fil.

Equipements et options Version : (3) ELECTRIC 100 EXTREME 24.3 KWH Equipements de sécurité Assistance au freinage d'urgence (AFU)

Système anti-blocage des roues (ABS)

Système de fixation Isofix aux places AR latérales

Feux de jour à LED

Airbag passager déconnectable

Airbag frontal conducteur et passager

Allumage automatique des feux et essuie-glace manuels

Airbags latéraux AV et rideaux

Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

Régulateur et limiteur de vitesse

Alerte oubli de bouclage de ceintures

Système de contrôle de traction (TCS)

Contrôle de la pression des pneus Equipements de confort Lève-vitres AR électriques

Direction assistée

Lunette AR chauffante

Essuie-lunette AR

Lève-vitres AV électriques

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique

Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur

Climatisation manuelle

Banquette AR 1/1

Rétroviseurs extérieurs Brun Cuivré

Media Display (écran 10,1'', réplication smartphone, services connectés, 2 USB-C) Esthétique / Carrosserie Sellerie mixte TEP/Tissu spécifique avec surpiqûres Brun Cuivré et embossage DC Autres équipements Fonction éco-mode

Condamnation des portes en roulant

Kit de gonflage

Caméra de recul

Bouton appel d'urgence

Aide au parking AR

Condamnation centralisée des portes

2 Appuie-têtes AR

My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)

Prédisposition Ethylotest

Câble Mode 3 Type 2 (5m)

Combiné d'instrumentation numérique 7''

Enjoliveur 15" DANUBE

Stripping latéral

Chargeur AC 7kW

Aide au mantien de voie

AEBS Urbain + City : Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)

Boîte de vitesse Automate à fonction continue

Système de contrôle de trajectoire ESC

Clé pliable 3 boutons

Caméra de détection somnolence Options disponibles Câble domestique Mode 2 (10A, 5m) : 260 €

Kit revers avec stockage : 1560 €

Kit revers avec stockage + grille : 2010 €

Kit revers sans stockage : 960 €

Facture batterie : 0 €

Peinture métallisée Gris Eclair : 550 €

Peinture opaque Blanc Kaolin : 0 €

Peinture opaque Kaki Lichen : 550 €

Peinture opaque Blue Ardoise : 550 €

Peinture opaque Rouge Brique : 550 €

Peinture opaque SeaFoam : 550 €