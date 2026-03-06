Avec son nouveau moteur 100 ch, la Dacia Spring devient-elle enfin recommandable ?
2. La Dacia Spring 100 ch est uniquement disponible avec le haut de gamme.
Ce nouveau moteur de la Spring est disponible uniquement avec la finition haute « Extrême ». De série, vous bénéficierez des roues 15 pouces, de la décoration exclusive, de la sellerie TEP/tissu, de 6 airbags, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de l’alerte au changement de voie, de l’aide au maintien dans la voie, de la surveillance de l’attention du conducteur, du régulateur/limiteur de vitesse, du radar de stationnement avec caméra de recul, de l’instrumentation numérique 7 pouces, de la centralisation, et de l’écran multimédia 10,1 pouces avec compatibilité AppleCarPlay et Androïd auto sans fil.
Equipements et options
Version : (3) ELECTRIC 100 EXTREME 24.3 KWH
Equipements de sécurité
Assistance au freinage d'urgence (AFU)
Système anti-blocage des roues (ABS)
Système de fixation Isofix aux places AR latérales
Feux de jour à LED
Airbag passager déconnectable
Airbag frontal conducteur et passager
Allumage automatique des feux et essuie-glace manuels
Airbags latéraux AV et rideaux
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Régulateur et limiteur de vitesse
Alerte oubli de bouclage de ceintures
Système de contrôle de traction (TCS)
Contrôle de la pression des pneus
Equipements de confort
Lève-vitres AR électriques
Direction assistée
Lunette AR chauffante
Essuie-lunette AR
Lève-vitres AV électriques
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur
Climatisation manuelle
Banquette AR 1/1
Rétroviseurs extérieurs Brun Cuivré
Alerte oubli de bouclage de ceintures
Media Display (écran 10,1'', réplication smartphone, services connectés, 2 USB-C)
Esthétique / Carrosserie
Sellerie mixte TEP/Tissu spécifique avec surpiqûres Brun Cuivré et embossage DC
Autres équipements
Fonction éco-mode
Condamnation des portes en roulant
Kit de gonflage
Caméra de recul
Bouton appel d'urgence
Aide au parking AR
Condamnation centralisée des portes
2 Appuie-têtes AR
My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)
Prédisposition Ethylotest
Câble Mode 3 Type 2 (5m)
Combiné d'instrumentation numérique 7''
Enjoliveur 15" DANUBE
Stripping latéral
Chargeur AC 7kW
Aide au mantien de voie
AEBS Urbain + City : Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)
Boîte de vitesse Automate à fonction continue
Système de contrôle de trajectoire ESC
Clé pliable 3 boutons
Caméra de détection somnolence
Options disponibles
-
Câble domestique Mode 2 (10A, 5m):
260 €
-
Kit revers avec stockage:
1560 €
-
Kit revers avec stockage + grille:
2010 €
-
Kit revers sans stockage:
960 €
-
Facture batterie:
0 €
-
Peinture métallisée Gris Eclair:
550 €
-
Peinture opaque Blanc Kaolin:
0 €
-
Peinture opaque Kaki Lichen:
550 €
-
Peinture opaque Blue Ardoise:
550 €
-
Peinture opaque Rouge Brique:
550 €
-
Peinture opaque SeaFoam:
550 €
Photos (33)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération