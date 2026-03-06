Avec son nouveau moteur 100 ch, la Dacia Spring devient-elle enfin recommandable ?
4. La Dacia Spring 100 ch progresse, mais elle doit faire face à la Citroën ë-C3
La Dacia Spring 24,3 kWh (100 ch, à partir de 19 700 €) est évaluée dans la catégorie des citadines électriques qui comprend notamment
Citroën e-C3 30 kWh (113 ch, à partir de 19 990 €)
Leapmotor T03 (109 ch, à partir de 17 280 €)
|Dacia Spring 100 ch
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|11,4 /20
