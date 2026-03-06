Avec son nouveau moteur 100 ch, la Dacia Spring devient-elle enfin recommandable ?
5. La fiche technique de la Dacia Spring 100 ch
Les chiffres clés
|Dacia Spring 2 (3) ELECTRIC 100 EXTREME 24.3 KWH
|Généralités
|Finition
|EXTREME
|Date de commercialisation
|23/10/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|100 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|36 mois
|Dimensions
|Longueur
|3,70 m
|Largeur sans rétros
|1,58 m
|Hauteur
|1,51 m
|Empattement
|2,42 m
|Volume de coffre mini
|288 L
|Volume de coffre maxi
|1 004 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|4
|Poids à vide
|1 086 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|2 CV
|Couple
|137 Nm
|Puissance moteur
|100 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|226 km
|Capacité batterie
|24,30 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|125 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|9.6 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
