Dacia Spring

Essai

Avec son nouveau moteur 100 ch, la Dacia Spring devient-elle enfin recommandable ?

Olivier Pagès

5. La fiche technique de la Dacia Spring 100 ch

 

Avec son nouveau moteur 100 ch, la Dacia Spring devient-elle enfin recommandable ?

 

Les chiffres clés

Dacia Spring 2 (3) ELECTRIC 100 EXTREME 24.3 KWH
Généralités  
Finition EXTREME
Date de commercialisation 23/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 3,70 m
Largeur sans rétros 1,58 m
Hauteur 1,51 m
Empattement 2,42 m
Volume de coffre mini 288 L
Volume de coffre maxi 1 004 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 4
Poids à vide 1 086 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 2 CV
Couple 137 Nm
Puissance moteur 100 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 226 km
Capacité batterie 24,30 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 125 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.6 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Dacia Spring

