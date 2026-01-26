La descendante de la Stratos arrive bientôt en Europe. Elle sera  chinoise et électrique

1365 kg, 100% électrique et un châssis tubulaire digne d'une vraie sportive, voici quelques-unes des caractéristiques de la future Stratos. Mais, il n'y a pas que cela en changement : Ses origines ne sont plus italiennes, mais chinoise et surtout son nom ne sera plus Stratos mais SC01.

Né du partenariat entre plusieurs marques dont notamment Xiaomi, la SC01 a été dévoilée en 2022, mais elle est entrée en production que récemment. Même si elle se veut électrique, cette SC01 met donc en avant sa légèreté qui est LE point noir des électriques, et encore plus des sportives. Celle-ci annonce par conséquent 1 365 kg, ce qui est très raisonnable puisque inférieur à certaines thermiques et beaucoup plus que la plupart des électriques.

Cette sportive est petite avec une longueur de 4,11 mètres, une largeur de 1,83 mètre et surtout très basse pour une électrique avec 1,17 mètre seulement.

Cette SC01 est propulsée par un moteur électrique sur chaque essieu, développant une puissance combinée de 429 ch, qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Pour s'alimenter, cette SC01 fait appel à une batterie de 60 kWh qui est placée entre l'habitacle et l'essieu arrière, à l'emplacement habituel du moteur pour les sportives thermiques. Le constructeur annonce 520 km d’autonomie selon le cycle CLTC, bien plus optimiste que le WLTP européen.

Dans l'habitacle, la présentation est particulièrement épurée avec un unique écran numérique servant pour l'instrumentation. Pas de système multimédia. Les commandes de climatisation sont donc physiques et le levier de frein à main traditionnel. Les boutons de sélection des vitesses et les commandes de lève-vitres sont situés sur la petite console centrale, entre le conducteur et le passager.

La version européenne de la SC01 sera en effet produite en Italie, en série limitée à seulement 1000 exemplaires. Les tarifs ne sont pas encore connus, mais il devrait se situer aux environs de 500.000 yuans, soit environ 61.000 euros. Plus d'informations très prochainement.