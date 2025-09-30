5. La fiche technique de l'Alpine A110 GTS
Les chiffres clés
|Alpine A110 (2e Generation) II 1.8 T 300 GTS
|Généralités
|Finition
|GTS
|Date de commercialisation
|02/04/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,18 m
|Largeur sans rétros
|1,79 m
|Hauteur
|1,24 m
|Empattement
|2,42 m
|Volume de coffre mini
|190 L
|Volume de coffre maxi
|190 L
|Nombre de portes
|2
|Nombre de places assises
|2
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|19 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes
|Cylindrée
|1 798 cm3
|Puissance
|300 ch
|Couple
|340 Nm à 2 400 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|7
|Roues motrices
|AR
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|260 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|4.2 s
|Volume du réservoir
|45 L
|Emissions de CO2
|160 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|5715
