Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Alpine A110 (2e Generation)

Essai

Chic et Sport, l’Alpine A110 GTS vaut-elle le surcoût ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

20  

5. La fiche technique de l'Alpine A110 GTS 

 

Chic et Sport, l’Alpine A110 GTS vaut-elle le surcoût ?

Les chiffres clés

Alpine A110 (2e Generation) II 1.8 T 300 GTS
Généralités  
Finition GTS
Date de commercialisation 02/04/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,18 m
Largeur sans rétros 1,79 m
Hauteur 1,24 m
Empattement 2,42 m
Volume de coffre mini 190 L
Volume de coffre maxi 190 L
Nombre de portes 2
Nombre de places assises 2
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 19 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes
Cylindrée 1 798 cm3
Puissance 300 ch
Couple 340 Nm à 2 400 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AR
Performances / consommation  
Vitesse maximum 260 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.2 s
Volume du réservoir 45 L
Emissions de CO2 160 g/km (wltp)
Bonus malus max 5715
Page précédente

Photos (25)

Voir tout

Sommaire

Lire aussi

20  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Alpine A110 (2e Generation)

Alpine A110 (2e Generation)

SPONSORISE

Essais Coupé

Voir tous les essais Coupé

Fiches fiabilité Coupé

Voir toutes les fiches fiabilité Coupé

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/