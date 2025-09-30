2. L’Alpine A110 GTS est richement équipée, mais à quel prix !
Version chic de l’A110, la GTS (79 500 €) livre en série des raffinements intéressants : baquets en cuir gris dotés d’un chauffage, hi-fi Focal avec caisson de basses, parements en fibre de carbone, caméra de recul couplée aux radars de stationnement, la télémétrie, le rétro intérieur élecrochrome, mais aussi jantes de 18 forgées et l’échappement Akrapovic actif. Ceci s’ajoute à l’équipement de l’A110 de base, qui comprend déjà la clim auto monozone, les projecteurs à LED, les phares et essuie-glaces automatiques, le GPS ou encore le régulateur de vitesse.
Le point techno
Ou plutôt non techno. L’Alpine se passe d’Adas, que ce soit en série ou en option. Aide au maintien de file ? Régulateur actif ? Freinage autonome ? Rien de tout ça ici, ce qui favorise la pureté de la conduite. Elle ne satisfait donc pas à la norme GSR2 : c’est possible pour les autos diffusées à moins de 1 500 unités annuelles en Europe. Cela dit, l’absence d’airbags latéraux est difficile à défendre…
Equipements et options
Version : II 1.8 T 300 GTS
Equipements de sécurité
Airbag passager déconnectable
Allumage des feux et essuie-glace automatiques
Assistance au freinage d'urgence
Capteurs de pression des pneumatiques
Feux AR translucides
Système de contrôle de la traction (TCS)
Système d'antiblocage des roues ABS
Equipements de confort
Régulateur de vitesse avec fonction limiteur
Rétroviseur intérieur électrochrome
Aide au stationnement AV AR et caméra de recul
Sièges chauffants
Logo au centre du volant en Noir
Climatisation automatique
Coffre de rangement à l'AV
Système Audio Focal Premium
Verrouillage centralisé des portes
Rétroviseurs extérieurs électrique à rabattage automatique
Volant Cuir avec Point Milieu
Direction assistée
Esthétique / Carrosserie
Jantes Fuchs 18'' forgées
Peinture opaque
Ciel de toit et Montants en tissu
Autres équipements
ESP déconnectable
4 projecteurs AV à LED
Feu diurne à LED
Kit anti-crevaison
Harmonie Noir
Harmonie carbone mat
Pédalier en aluminium
Repose-pieds passager en aluminium
Châssis Sport
Echappement Sport à clapet actif
Logo Alpine en Noir Brillant sur les ailes AV
Seuils de porte Alpine
Système Alpine Télémetrics
Etriers de frein couleur Anthracite
Masque De Feu Noir
Connectivité CarPlayTM / Android AutoTM
Disques de freins Brembo 320mm
Sélecteur de mode (Sport, TRACK)
Boîte de vitesse automatique
Sabelt Confort en cuir Gris
Options disponibles
-
Jantes Fuchs 18'' Gris Titane Satiné:
900 €
-
Jantes GT Race 18'' Noir Mat:
1500 €
-
Etriers de frein Orange:
420 €
-
Etriers de frein couleur Bleu Alpine:
420 €
-
Etriers de frein Jaune:
420 €
-
Etriers de frein Or Vif:
420 €
-
Etriers de frein Rouge:
420 €
-
Jantes GT Race 18'' Noir Brillant:
2400 €
-
Tapis de sol avec logo Alpine:
140 €
-
Logo au centre du volant en Bleu Alpine:
100 €
-
Kit Aéro:
6400 €
-
Pneu Piste Michelin PS CUP2:
780 €
-
Jantes 18" GT Race Noir Diamanté:
1500 €
-
Etriers de frein couleur Argent:
420 €
-
Ligne échappement R avec double sortie centrale impression 3D:
0 €
-
Livrée French Signature:
1500 €
-
Livrée Racing Heritage:
1500 €
-
Ligne échappement titane Akrapovic:
4000 €
-
Sabelt Racing Alcantara BLEU:
3000 €
-
Sabelt Racing Alcantara GRIS:
3000 €
-
Sabelt Racing Alcantara ORANGE:
3000 €
-
Sabelt Racing Alcantara ROUGE:
3000 €
-
Ligne échappement titane Akrapovic:
4500 €
-
Ciel de toit et Montants Microfibre:
750 €
-
Sabelt Racing microfibre NOIR:
2500 €
-
Toit en Carbone:
3450 €
-
Jantes 18" GT Race Gris Tonnerre Mat:
1500 €
-
Sabelt Confort cuir 6 voies chauffants cuir noir surpiqué gris embossage GTS:
0 €
-
Peinture métalisée Bleu Abysse:
990 €
-
Peinture métalisée Gris Tonnerre:
990 €
-
Peinture métalisée Noir Profond:
990 €
-
Peinture métalisée Bleu Alpine:
2150 €
-
Peinture métalisée Beige Cornaline 845:
5500 €
-
Peinture métalisée Beige Sable 795:
5500 €
-
Peinture métalisée Bleu Foncé 953:
5500 €
-
Peinture métalisée Orange Acropolis:
5500 €
-
Peinture métalisée Orange Corail:
5500 €
-
Peinture métalisée Bleu Paon:
5500 €
-
Peinture Nacrée Blanc Irisé:
2150 €
-
Peinture opaque Bleu Neptune 041:
5500 €
-
Peinture opaque Rose Bruyère 792:
5500 €
-
Peinture opaque Rouge Rubis 791:
5500 €
-
Peinture opaque Vanille 912:
5500 €
-
Peinture opaque Vert Cendre 784:
5500 €
-
Peinture opaque Vert Normand 790:
5500 €
-
Peinture opaque Vert Tilleul 954:
5500 €
-
Peinture mate Bleu Tempête Mat:
7500 €
-
Peinture mate Noir Carbone Mat:
7500 €
-
Peinture mate Vert Acide Mat:
7500 €
-
Peinture mate Orange Solaire Mat:
7500 €
-
Peinture mate Bleu Eclipse Mat:
7500 €
-
Peinture mate Gris Acier Mat:
7500 €
-
Peinture métalisée Rouge Sismique:
7500 €
-
Peinture mate Gris Tonnerre Mat:
5500 €
