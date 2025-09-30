Version chic de l’A110, la GTS (79 500 €) livre en série des raffinements intéressants : baquets en cuir gris dotés d’un chauffage, hi-fi Focal avec caisson de basses, parements en fibre de carbone, caméra de recul couplée aux radars de stationnement, la télémétrie, le rétro intérieur élecrochrome, mais aussi jantes de 18 forgées et l’échappement Akrapovic actif. Ceci s’ajoute à l’équipement de l’A110 de base, qui comprend déjà la clim auto monozone, les projecteurs à LED, les phares et essuie-glaces automatiques, le GPS ou encore le régulateur de vitesse.

Le point techno Ou plutôt non techno. L’Alpine se passe d’Adas, que ce soit en série ou en option. Aide au maintien de file ? Régulateur actif ? Freinage autonome ? Rien de tout ça ici, ce qui favorise la pureté de la conduite. Elle ne satisfait donc pas à la norme GSR2 : c’est possible pour les autos diffusées à moins de 1 500 unités annuelles en Europe. Cela dit, l’absence d’airbags latéraux est difficile à défendre…