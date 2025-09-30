Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alpine A110 (2e Generation)

Chic et Sport, l’Alpine A110 GTS vaut-elle le surcoût ?

Stéphane Schlesinger

2. L'Alpine A110 GTS est richement équipée, mais à quel prix !

 

Chic et Sport, l’Alpine A110 GTS vaut-elle le surcoût ?

Version chic de l’A110, la GTS (79 500 €) livre en série des raffinements intéressants : baquets en cuir gris dotés d’un chauffage, hi-fi Focal avec caisson de basses, parements en fibre de carbone, caméra de recul couplée aux radars de stationnement, la télémétrie, le rétro intérieur élecrochrome, mais aussi jantes de 18 forgées et l’échappement Akrapovic actif. Ceci s’ajoute à l’équipement de l’A110 de base, qui comprend déjà la clim auto monozone, les projecteurs à LED, les phares et essuie-glaces automatiques, le GPS ou encore le régulateur de vitesse.

Ce superbe béquet arrière en fibre de carbone équipe d'office l'Alpine A110 GTS.
Ce superbe béquet arrière en fibre de carbone équipe d’office l’Alpine A110 GTS.

Le point techno

Ou plutôt non techno. L’Alpine se passe d’Adas, que ce soit en série ou en option. Aide au maintien de file ? Régulateur actif ? Freinage autonome ? Rien de tout ça ici, ce qui favorise la pureté de la conduite. Elle ne satisfait donc pas à la norme GSR2 : c’est possible pour les autos diffusées à moins de 1 500 unités annuelles en Europe. Cela dit, l’absence d’airbags latéraux est difficile à défendre…

 

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : II 1.8 T 300 GTS

Equipements de sécurité

  • Airbag passager déconnectable

  • Allumage des feux et essuie-glace automatiques

  • Assistance au freinage d&#039;urgence

  • Capteurs de pression des pneumatiques

  • Feux AR translucides

  • Système de contrôle de la traction (TCS)

  • Système d&#039;antiblocage des roues ABS

Equipements de confort

  • Régulateur de vitesse avec fonction limiteur

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Aide au stationnement AV AR et caméra de recul

  • Sièges chauffants

  • Logo au centre du volant en Noir

  • Climatisation automatique

  • Coffre de rangement à l&#039;AV

  • Système Audio Focal Premium

  • Verrouillage centralisé des portes

  • Rétroviseurs extérieurs électrique à rabattage automatique

  • Volant Cuir avec Point Milieu

  • Direction assistée

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes Fuchs 18&#039;&#039; forgées

  • Peinture opaque

  • Ciel de toit et Montants en tissu

Autres équipements

  • ESP déconnectable

  • 4 projecteurs AV à LED

  • Feu diurne à LED

  • Kit anti-crevaison

  • Harmonie Noir

  • Harmonie carbone mat

  • Pédalier en aluminium

  • Repose-pieds passager en aluminium

  • Châssis Sport

  • Echappement Sport à clapet actif

  • Logo Alpine en Noir Brillant sur les ailes AV

  • Seuils de porte Alpine

  • Système Alpine Télémetrics

  • Etriers de frein couleur Anthracite

  • Masque De Feu Noir

  • Connectivité CarPlayTM / Android AutoTM

  • Disques de freins Brembo 320mm

  • Sélecteur de mode (Sport, TRACK)

  • Boîte de vitesse automatique

  • Sabelt Confort en cuir Gris

Options disponibles

  • Jantes Fuchs 18'' Gris Titane Satiné

     : 

    900 €

  • Jantes GT Race 18'' Noir Mat

     : 

    1500 €

  • Etriers de frein Orange

     : 

    420 €

  • Etriers de frein couleur Bleu Alpine

     : 

    420 €

  • Etriers de frein Jaune

     : 

    420 €

  • Etriers de frein Or Vif

     : 

    420 €

  • Etriers de frein Rouge

     : 

    420 €

  • Jantes GT Race 18'' Noir Brillant

     : 

    2400 €

  • Tapis de sol avec logo Alpine

     : 

    140 €

  • Logo au centre du volant en Bleu Alpine

     : 

    100 €

  • Kit Aéro

     : 

    6400 €

  • Pneu Piste Michelin PS CUP2

     : 

    780 €

  • Jantes 18" GT Race Noir Diamanté

     : 

    1500 €

  • Etriers de frein couleur Argent

     : 

    420 €

  • Ligne échappement R avec double sortie centrale impression 3D

     : 

    0 €

  • Livrée French Signature

     : 

    1500 €

  • Livrée Racing Heritage

     : 

    1500 €

  • Ligne échappement titane Akrapovic

     : 

    4000 €

  • Sabelt Racing Alcantara BLEU

     : 

    3000 €

  • Sabelt Racing Alcantara GRIS

     : 

    3000 €

  • Sabelt Racing Alcantara ORANGE

     : 

    3000 €

  • Sabelt Racing Alcantara ROUGE

     : 

    3000 €

  • Ligne échappement titane Akrapovic

     : 

    4500 €

  • Ciel de toit et Montants Microfibre

     : 

    750 €

  • Sabelt Racing microfibre NOIR

     : 

    2500 €

  • Toit en Carbone

     : 

    3450 €

  • Jantes 18" GT Race Gris Tonnerre Mat

     : 

    1500 €

  • Sabelt Confort cuir 6 voies chauffants cuir noir surpiqué gris embossage GTS

     : 

    0 €

  • Peinture métalisée Bleu Abysse

     : 

    990 €

  • Peinture métalisée Gris Tonnerre

     : 

    990 €

  • Peinture métalisée Noir Profond

     : 

    990 €

  • Peinture métalisée Bleu Alpine

     : 

    2150 €

  • Peinture métalisée Beige Cornaline 845

     : 

    5500 €

  • Peinture métalisée Beige Sable 795

     : 

    5500 €

  • Peinture métalisée Bleu Foncé 953

     : 

    5500 €

  • Peinture métalisée Orange Acropolis

     : 

    5500 €

  • Peinture métalisée Orange Corail

     : 

    5500 €

  • Peinture métalisée Bleu Paon

     : 

    5500 €

  • Peinture Nacrée Blanc Irisé

     : 

    2150 €

  • Peinture opaque Bleu Neptune 041

     : 

    5500 €

  • Peinture opaque Rose Bruyère 792

     : 

    5500 €

  • Peinture opaque Rouge Rubis 791

     : 

    5500 €

  • Peinture opaque Vanille 912

     : 

    5500 €

  • Peinture opaque Vert Cendre 784

     : 

    5500 €

  • Peinture opaque Vert Normand 790

     : 

    5500 €

  • Peinture opaque Vert Tilleul 954

     : 

    5500 €

  • Peinture mate Bleu Tempête Mat

     : 

    7500 €

  • Peinture mate Noir Carbone Mat

     : 

    7500 €

  • Peinture mate Vert Acide Mat

     : 

    7500 €

  • Peinture mate Orange Solaire Mat

     : 

    7500 €

  • Peinture mate Bleu Eclipse Mat

     : 

    7500 €

  • Peinture mate Gris Acier Mat

     : 

    7500 €

  • Peinture métalisée Rouge Sismique

     : 

    7500 €

  • Peinture mate Gris Tonnerre Mat

     : 

    5500 €

Photos (25)

Lire aussi

