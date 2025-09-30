Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Alpine A110 (2e Generation)

Essai

Chic et Sport, l’Alpine A110 GTS vaut-elle le surcoût ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

21  

3. Notre avis sur l’Alpine A110 GTS

 

Chic et Sport, l’Alpine A110 GTS vaut-elle le surcoût ?

La concurrence ? Il n’y en a plus

Depuis la disparition des Lotus Elise S3 et Porsche 718 Cayman (4 cylindres), l’Alpine A110 GTS, n’a plus de rivale directe dotée d’un 4-cylindres à moteur central. Si on souhaite un coupé sportif à deux places, on trouve toujours la Toyota GR Supra, mais avec ses 258 ch (dès 64 100 €), elle se compare plutôt à une A110 de base. Dans ces conditions, on ne peut que déplorer la disparition programmée de l’Alpine, la dernière d’une race de voitures extraordinaires à conduire…

À retenir : toujours une merveille, mais un peu chère

Si on aime passionnément conduire, voire piloter, l’Alpine A110 reste un must. Mais la GTS ? Elle ne se justifie face à une A110 de base que si on roule de temps à autre sur circuit, où on pourra profiter de son châssis affermi et de ses freins plus performants. Sur route, la, GTS n’est pas vraiment plus rapide ni forcément plus efficace dès que le bitume se dégrade (cas hélas fréquent), tout en perdant en confort. Restent l’attrait de la nouveauté, le look très sympa et la prévisible rareté, synonyme de valeur résiduelle élevée. Quoi qu’il en soit, l’A110 demeure une machine formidablement mise au point, délivrant de très grandes sensations tout en se révélant facile au quotidien, très performante et sûre, voire économique à l’usage. Le tout, enveloppé dans une carrosserie au style inimitable. Une auto fascinante qui est déjà un collector…

Chic et Sport, l’Alpine A110 GTS vaut-elle le surcoût ?

Caradisiac a aimé

  • Le châssis très agile

  • La direction remarquable

  • La polyvalence préservée

  • Les belles performances

  • La boîte rapide

  • L’extraordinaire efficacité sportive

  • La facilité de conduite

  • La sonorité moteur

  • Le freinage

Caradisiac n'a pas aimé

  • La suspension trop ferme en usage routier

  • Le prix très élevé

  • La sensibilité au vent latéral

  • Le système multimédia dépassé (mais est-ce un défaut ?)

  • L’ergonomie parfois étrange

  • Les rangements en option

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II 1.8 T 300 GTS 160 (wltp) 79 500 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (25)

Voir tout

Sommaire

Lire aussi

21  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Alpine A110 (2e Generation)

Alpine A110 (2e Generation)

SPONSORISE

Essais Coupé

Voir tous les essais Coupé

Fiches fiabilité Coupé

Voir toutes les fiches fiabilité Coupé

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/