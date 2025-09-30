La concurrence ? Il n’y en a plus

Depuis la disparition des Lotus Elise S3 et Porsche 718 Cayman (4 cylindres), l’Alpine A110 GTS, n’a plus de rivale directe dotée d’un 4-cylindres à moteur central. Si on souhaite un coupé sportif à deux places, on trouve toujours la Toyota GR Supra, mais avec ses 258 ch (dès 64 100 €), elle se compare plutôt à une A110 de base. Dans ces conditions, on ne peut que déplorer la disparition programmée de l’Alpine, la dernière d’une race de voitures extraordinaires à conduire…

À retenir : toujours une merveille, mais un peu chère

Si on aime passionnément conduire, voire piloter, l’Alpine A110 reste un must. Mais la GTS ? Elle ne se justifie face à une A110 de base que si on roule de temps à autre sur circuit, où on pourra profiter de son châssis affermi et de ses freins plus performants. Sur route, la, GTS n’est pas vraiment plus rapide ni forcément plus efficace dès que le bitume se dégrade (cas hélas fréquent), tout en perdant en confort. Restent l’attrait de la nouveauté, le look très sympa et la prévisible rareté, synonyme de valeur résiduelle élevée. Quoi qu’il en soit, l’A110 demeure une machine formidablement mise au point, délivrant de très grandes sensations tout en se révélant facile au quotidien, très performante et sûre, voire économique à l’usage. Le tout, enveloppé dans une carrosserie au style inimitable. Une auto fascinante qui est déjà un collector…

Caradisiac a aimé

Le châssis très agile

La direction remarquable

La polyvalence préservée

Les belles performances

La boîte rapide

L’extraordinaire efficacité sportive

La facilité de conduite

La sonorité moteur

Le freinage Caradisiac n'a pas aimé La suspension trop ferme en usage routier

Le prix très élevé

La sensibilité au vent latéral

Le système multimédia dépassé (mais est-ce un défaut ?)

L’ergonomie parfois étrange

Les rangements en option