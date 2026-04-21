Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?
5. La fiche technique du Cupra Formentor eHybrid 272 ch
Les chiffres clés
|Cupra Formentor (2) 1.5 EHYBRID 272 VZ DSG6
|Généralités
|Finition
|VZ
|Date de commercialisation
|07/06/2024
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,45 m
|Largeur sans rétros
|1,83 m
|Hauteur
|1,51 m
|Empattement
|2,68 m
|Volume de coffre mini
|345 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 742 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|9 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 498 cm3
|Puissance
|272 ch
|Couple cumulé
|250 Nm à 1 500 trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|110 km
|Capacité batterie
|25,80 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|220 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|7.2 s
|Volume du réservoir
|40 L
|Emissions de CO2
|37 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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