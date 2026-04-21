Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Cupra Formentor

Essai

Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cedric Morancais

4  

5. La fiche technique du Cupra Formentor eHybrid 272 ch

 

Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?

Les chiffres clés

Cupra Formentor (2) 1.5 EHYBRID 272 VZ DSG6
Généralités  
Finition VZ
Date de commercialisation 07/06/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,45 m
Largeur sans rétros 1,83 m
Hauteur 1,51 m
Empattement 2,68 m
Volume de coffre mini 345 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 742 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 9 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 498 cm3
Puissance 272 ch
Couple cumulé 250 Nm à 1 500 trs/min
Autonomie en électrique combinée 110 km
Capacité batterie 25,80 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 220 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.2 s
Volume du réservoir 40 L
Emissions de CO2 37 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (29)

Voir tout

Sommaire

4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Cupra Formentor

Cupra Formentor

SPONSORISE

Essais Cupra Formentor

Voir tous les essais Cupra Formentor

Comparatifs Cupra Formentor

Voir tous les comparatifs Cupra Formentor

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Cupra Formentor

Voir toute l'actu Cupra Formentor