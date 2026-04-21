Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?

Dévoilé en fin d’année 2020, le Formentor était alors le premier modèle spécifique de la jeune marque Cupra. Avec ses lignes sportives, il a, d’emblée, séduit, devenant presque instantanément le best-seller du constructeur espagnol. Mais même les stars finissent par prendre des rides. Et pour ne pas tarir ce filon, Cupra a donc assez profondément restylé le Formentor durant l’été 2024.

Outre la volonté de donner un coup de jeune à ce modèle, ces retouches avaient également pour but de lui apporter la nouvelle identité stylistique Cupra et, donc, de l’éloigner de celle de Seat. Une face avant plus agressive, façon nez de requin et dépourvue de calandre, des projecteurs inédits intégrant la signature lumineuse à 3 triangles et un bandeau de LED courant sur toute la largeur du hayon, reliant les feux et intégrant le logo, ont suffi à lui donner un coup de jeune et à faire redécoller les ventes.

Les évolutions ont été beaucoup plus légères à bord où, hormis les incontournables nouveaux éléments de décoration (selleries, inserts…), la seule évolution notable est l’arrivée d’un nouveau système multimédia reposant sur une dalle tactile de 12,9". Outre sa plus grande taille, celle-ci utilise un logiciel revu, à la fois plus rapide que le précédent et, surtout, à l’interface un peu plus intuitive.

Si l’habitable du Formentor ne bat pas de record en matière d’espace disponible, la vocation purement familiale revenant à son cousin Terramar, on s’y sent pourtant bien. La présentation est agréable, surtout dans les versions dotées des sièges baquets habillés de suédine, et la qualité de fabrication réelle.

Le mariage entre écologie et sportivité ?

Outre des changements esthétiques, le Formentor phase 2 a surtout eu droit à de nombreuses évolutions mécaniques. Nous avons déjà pu essayer deux des versions de ce SUV qui ont eu droit à des mécaniques peaufinées, le 1.5 eTSI 150 ch et l’envoûtant VZ5 dont le 5 cylindres Turbo, issu de la banque d’organes Audi, envoie 390 ch aux 4 roues.

Au sein de cette gamme forte de 7 motorisations, ce sont néanmoins les hybrides rechargeables qui ont le plus évolué. Comme l’ont désormais fait tous leurs cousins et cousines du groupe Volkswagen, le Formentor a abandonné la première génération de cet attelage, basée sur un 1.4 TSI, pour une version inédite, cette fois-ci issu du 1.5 TSI. Si la déclinaison la moins puissante de ce que Cupra appelle eHybrid développe toujours 204 ch, la deuxième est passée de 245 à 272 ch.

Une donnée qui semble plus en adéquation avec les prétentions sportives de la marque. Pour y parvenir, les ingénieurs ont couplé le 1.5 de 177 ch avec une machine électrique de 116 ch. Plus intéressant, encore, que la puissance, c’est le couple maximal combiné, 400 Nm, qui promet des accélérations fulgurantes.

Mais cette version a aussi vocation à séduire la clientèle professionnelle, qui a tout intérêt à opter pour des modèles émettant peu de CO2 et ainsi s’éviter de très lourdes taxes. Cette dernière remarque est, évidemment, également valable pour les particuliers.

Le Formentor eHybrid 272 ch embarque donc une grosse batterie de 20 kWh, lui permettant de parcourir, en mode 100 % électrique, une distance confortable. Si Cupra annonce un maximum de 118 km, notre essai nous fait davantage pencher sur 80 à 85 km, ce qui reste tout à fait honorable. En prime, la charge rapide, limitée à 50 kW, fait son apparition, permettant de recharger l’accumulateur à 100 % en moins d’une demi-heure

Dans cette configuration, les rejets de CO2 homologués durant le cycle mixte WLTP sont de 33 g/km, ce qui exonère ce Formentor de tout malus écologique. Toutefois, l’accumulation de solutions techniques conduit à une masse non négligeable. Avec sa valeur de poids homologuée à 1 742 kg en état de marche, et en tenant compte de l’abattement de 200 km dont profite la technologie hybride rechargeable dans le calcul du si français malus au poids, l’acheteur devra toutefois s’acquitter de 420 € au titre de ce dernier.

Si la promesse en matière d’écologie est donc tenue, reste à savoir ce qu’il en est de celle de sportivité.

Le SUV sportif Canada Dry

La force des hybrides rechargeables équipées d’une batterie de traction conséquente, c’est de pouvoir effectuer la plupart des trajets du quotidien sans brûler la moindre goutte de sans-plomb. Outre l’incidence positive sur le budget, c’est également fort agréable en matière de conduite même si, dans ces conditions, le Formentor ne peut compter que sur les 116 ch de son moteur électrique.

La souplesse mécanique est alors poussée à son paroxysme, tandis que le silence qui règne à bord fait de ce SUV un véritable petit cocon. Bien sûr, si le besoin de puissance se fait sentir, il suffit d’écraser l’accélérateur pour faire bondir cet ibère. En effet, le couple du moteur électrique, 330 Nm disponibles immédiatement, lui assure un allant appréciable. Et si cela ne suffit pas, le moteur thermique peut venir en renfort. On dispose alors de l’ensemble de la puissance et de la force des deux moteurs en simultané. Dans ce cas de figure, la mise en branle du 1.5 peut être marquée par un léger à-coup.

Ce n’est pas le cas si l’on passe du mode électrique au mode hybride lors d’un roulage plus "traditionnel". C’est-à-dire lorsque la batterie de traction est vide ou lorsque l’on circule à haute vitesse. Le passage entre ces deux configurations se fait alors en douceur. Peut-être même un peu trop car les pressions modérées sur l’accélérateur se traduisent par une hausse un peu molle de l’allure. Au fil des kilomètres, on identifie la principale responsable de ce caractère nonchalant : la boîte DSG. Pourtant, avec ses 6 rapports, celle-ci est très proche de celle qui équipait les précédentes versions eHybrid. Mais les nouveaux réglages ont visiblement pour but d’améliorer l’efficience, pas les performances. Difficile, ainsi, de considérer que ce Formentor est, malgré sa puissance respectable, un SUV dynamique.

Et c’est fort dommage car, par ailleurs, les réglages du châssis ne font qu’inciter à une conduite enjouée. Le mordant du train avant donne l’impression, en courbe, que le Formentor suit des rails. Et comme le roulis est très limité, on prend un malin plaisir à enchaîner les virages sans ralentir l’allure.

Ces choix se paient toutefois en matière de confort malgré la présence, en série, de la suspension adaptative. Dès que le bitume n’est plus parfaitement lisse, les suspensions peinent à absorber les déformations. Ne comptez pas non plus sur les sièges, de type baquets à l’avant, pour servir de "tampon" entre la route et vous. Et la présence imposée de jantes de 19" avec cette motorisation n’arrange rien.

Pour se consoler, il suffit toutefois de jeter un coup d’œil à la jauge. Après avoir épuisé l’énergie électrique contenue dans la batterie, l’appétit de ce Cupra oscille entre 5 et 6 l/100 km lorsque l’on adopte le fameux style de conduite "en bon père de famille". Et même en maltraitant davantage la mécanique, il nous a été quasi-impossible de dépasser les 9 l/100 km. Un ratio puissance/appétit des plus favorables.