Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?

Le Cupra Formentor eHybrid (272 ch, à partir de 40 290 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques d’environ 200 ch qui comprend notamment :

L’Audi Q3 Sportback e-hybrid (272 ch, à partir de 57 500 €)

Le Peugeot 3008 Plug-In Hybrid (225 ch, à partir de 43 490 €)

Le Range Rover Evoque P270e (269 ch, à partir de 61 500 €

Le Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech (300 ch, à partir de 55 500 €)