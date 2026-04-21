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Cupra Formentor

Essai

Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cedric Morancais

4  

4. Quelle  est la note obtenue par l  Cupra Formentor eHybrid 272 ch ?

 

Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?

Le Cupra Formentor eHybrid (272 ch, à partir de 40 290 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques d’environ 200 ch qui comprend notamment :

L’Audi Q3 Sportback e-hybrid (272 ch, à partir de 57 500 €)

Le Peugeot 3008 Plug-In Hybrid (225 ch, à partir de 43 490 €)

Le Range Rover Evoque P270e (269 ch, à partir de 61 500 €

Le Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech (300 ch, à partir de 55 500 €)

Cupra Formentor eHybrid 272 ch VZ
Budget
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sécurité
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
  • 7.6
 
Note globale : 13,9 /20
Explication des critères de notation
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