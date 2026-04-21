Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?
4. Quelle est la note obtenue par l Cupra Formentor eHybrid 272 ch ?
Le Cupra Formentor eHybrid (272 ch, à partir de 40 290 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques d’environ 200 ch qui comprend notamment :
L’Audi Q3 Sportback e-hybrid (272 ch, à partir de 57 500 €)
Le Peugeot 3008 Plug-In Hybrid (225 ch, à partir de 43 490 €)
Le Range Rover Evoque P270e (269 ch, à partir de 61 500 €
Le Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech (300 ch, à partir de 55 500 €)
|Cupra Formentor eHybrid 272 ch VZ
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Recharge rapide
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,9 /20
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