Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?
2. Le Formentor fait le choix du 1 moteur = 1 finition
Difficile de résumer plus efficacement la politique, en matière de lignes d’équipement, du constructeur catalan. La gamme Formentor ne compte, en effet, que deux niveaux d’équipement. Même si elle ne s’interdit pas quelques extras de temps à autre.
L’entrée de gamme se nomme V, mais ne se marie qu’avec les moteurs les moins puissants, à savoir les 1.5 eTSI Hybrid 150 ch, eHybrid 204 ch et 2.0 TDI 150 ch.
Pour notre eHybrid 272 ch, comme pour les 2.0 TSI de 265 et 333 ch, la finition VZ est imposée. On ne s’en plaindra pas car elle s’avère très complète : jantes alliage 19", sièges baquets drapés de suédine, suspension adaptative, chargeur de smartphone à induction, régulateur de vitesse adaptatif, caméra de recul, hayon électrique, climatisation tri-zone… Cela dit, le tarif n’est pas spécialement agressif, puisque fixé ici à 58 660 €.
Régulièrement, Cupra propose, en complément des séries spéciales dont la durée de vie s’avère généralement assez longue, et le rapport prix/équipements encore plus séduisant. En ce moment, contre 2 155 € supplémentaires, soit 60 815 € au total, on peut ainsi s’offrir la Tribe Edition, forte des sièges avant électriques et chauffants, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et de présentations extérieures (jantes spécifiques, peinture exclusive vert Manganèse mat en option à 1 600 €) et intérieures (sellerie et pédalier Sport Dark Alu) spécifiques.
Encore plus haut en gamme (64 155 €), la VZ Extrême gagne les sièges Cup Bucket électriques et chauffants, le freinage haute performance Brembo, le système audio Sennheiser, le pack Intelligent Drive et quelques éléments de décoration, dont les jantes 19" Sandstorm cuivrées.
Equipements et options
Version : (2) 1.5 EHYBRID 272 VZ DSG6
Equipements de sécurité
Feux de route intelligents (Light Assist)
Fixations ISOFIX avec Top-Tether à l'AR
Airbags latéraux, rideaux et central
Accès et démarrage mains-libres
ABS
Système de contrôle de la pression des pneus
Contrôle de la traction (TCS)
Système d'observation du conducteur avec alerte de perte d'attention ou de somnolence
Equipements de confort
Volant Supersports CUPRA en cuir avec boutons satellites, chauffant, avec palettes de changement de
Système audio à 6 HP avec contrôle vocal
Système d'info-divertissement avec écran tactile HD 12,9" et touches de commandes tactiles rétro-
Connectivité 4x USB-C et Bluetooth
Capteur de pluie et de luminosité
Vitres AR surteintées
Seuils de porte CUPRA rétro-éclairés
Radio numérique DAB
Climatisation automatique tri-zone "Climatronic"
Aide au stationnement AV/AR
Rétroviseur intérieur électrochrome
Régulateur de vitesse adaptatif ACC
Vitres électriques AV
Accoudoir central AV réglable en hauteur et profondeur
Rails de toit et entourages de vitres Noir Piano
Esthétique / Carrosserie
Jantes en alliage 19" Sandstorm usinées
Tapis de sol CUPRA coordonnés à la sellerie
Peinture vernie
Dossiers AR rabattables 2/3 - 1/3 et trappe à skis
Rails de toit et entourages de vitres Noir Piano
Autres équipements
Pack Intérieur Dark Alu avec inserts cuivrés
Couleur contrastante Noir Obsidien
Digital Cockpit 10,25"
Full Link sans fil ( Android Auto + Apple CarPlay)
Lampes de lecture LED à l'AV et à l'AR
Bandeau AR ''Infinite Light'' intégrant le logo CUPRA lumineux, avec signature lumineuse Tri-LED et
Double sortie d'échappement cuivrée stylisée
Hayon électrique mains-libres ''Virtual Pedal''
Ciel de pavillon Noir
Caméra de recul
CUPRA Box
Pare-soleils avec miroirs de courtoisie éclairés
eCall - appel d'urgence
Direction dynamique
Câble de recharge sur prise domestique
CUPRA Connect
Kit de sécurité CUPRA
Front Assist avec détection des piétons et des cyclistes
Smart Ambient Light (éclairage d'ambiance intérieur intelligent)
Sign Assist - reconnaissance des panneaux de signalisation
Pack Advanced Drive
Design intérieur Dynamic
Eclairage de bienvenue avec projection du logo CUPRA au sol et éclairage d'accompagnement
Projecteurs anti-brouillard triangulaires avec éclairage d'intersection
Connectivity Box - Amplification du signal et chargeur à induction
Aide au maintien dans la voie (Lane Assist)
Assistant d'intersection (Cross Traffic Assist)
ESC
Boîte de vitesse automate sequentiel à 6 vitesses
Options disponibles
-
Coques de rétroviseurs en fibre de carbone cuivrée:
590 €
-
Coques de rétroviseurs en fibre de carbone noire:
540 €
-
Câble de recharge Mode 3:
200 €
-
Pneumatiques hautes performances BRIDGESTONE Potenza Race:
500 €
-
Freins hautes performances BREMBO:
2365 €
-
Design intérieur Progressive:
1100 €
-
Pré-installation pour attelage:
190 €
-
Extension de garantie 1an / 30 000 km:
328 €
-
Extension de garantie 2 ans / 80 000 km:
577 €
-
Extension de garantie 3 ans / 100 000 km:
867 €
-
Toit ouvrant panoramique:
1150 €
-
Extension de garantie 3 ans / 150 000 km:
1666 €
-
Jantes en alliage 19" Sandstorm cuivrées:
500 €
-
Jantes en alliage 19" Arctic cuivrées:
1300 €
-
Jantes en alliage 19" Arctic usinées:
1000 €
-
Jantes en alliage 19" Thunderstorm usinées:
1400 €
-
Jantes en alliage 19" Thunderstorm cuivrées:
1700 €
-
Système de navigation (CUPRA Connect inclus pendant 10 ans):
805 €
-
Crochet d'attelage escamotable électriquement:
845 €
-
Peinture mate Gris Magnétique Mat:
2200 €
-
Peinture mate Century Bronze Mat:
2200 €
-
Peinture mate Gris Encelade Mat:
2200 €
-
Peinture personnalisée Gris Graphène:
1100 €
-
Peinture personnalisée Violet Intersidéral:
1100 €
-
Peinture métallisée Noir Minuit Noir Minuit:
800 €
-
Peinture métallisée Blanc Nevada:
800 €
-
Peinture métallisée Gris Magnetique:
800 €
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