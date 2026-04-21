Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?

Difficile de résumer plus efficacement la politique, en matière de lignes d’équipement, du constructeur catalan. La gamme Formentor ne compte, en effet, que deux niveaux d’équipement. Même si elle ne s’interdit pas quelques extras de temps à autre.

L’entrée de gamme se nomme V, mais ne se marie qu’avec les moteurs les moins puissants, à savoir les 1.5 eTSI Hybrid 150 ch, eHybrid 204 ch et 2.0 TDI 150 ch.

Pour notre eHybrid 272 ch, comme pour les 2.0 TSI de 265 et 333 ch, la finition VZ est imposée. On ne s’en plaindra pas car elle s’avère très complète : jantes alliage 19", sièges baquets drapés de suédine, suspension adaptative, chargeur de smartphone à induction, régulateur de vitesse adaptatif, caméra de recul, hayon électrique, climatisation tri-zone… Cela dit, le tarif n’est pas spécialement agressif, puisque fixé ici à 58 660 €.

Régulièrement, Cupra propose, en complément des séries spéciales dont la durée de vie s’avère généralement assez longue, et le rapport prix/équipements encore plus séduisant. En ce moment, contre 2 155 € supplémentaires, soit 60 815 € au total, on peut ainsi s’offrir la Tribe Edition, forte des sièges avant électriques et chauffants, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et de présentations extérieures (jantes spécifiques, peinture exclusive vert Manganèse mat en option à 1 600 €) et intérieures (sellerie et pédalier Sport Dark Alu) spécifiques.

Encore plus haut en gamme (64 155 €), la VZ Extrême gagne les sièges Cup Bucket électriques et chauffants, le freinage haute performance Brembo, le système audio Sennheiser, le pack Intelligent Drive et quelques éléments de décoration, dont les jantes 19" Sandstorm cuivrées.