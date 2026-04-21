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Cupra Formentor

Essai

Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cedric Morancais

5  

2. Le Formentor fait le choix du 1 moteur = 1 finition

 

Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?

Difficile de résumer plus efficacement la politique, en matière de lignes d’équipement, du constructeur catalan. La gamme Formentor ne compte, en effet, que deux niveaux d’équipement. Même si elle ne s’interdit pas quelques extras de temps à autre.

L’entrée de gamme se nomme V, mais ne se marie qu’avec les moteurs les moins puissants, à savoir les 1.5 eTSI Hybrid 150 ch, eHybrid 204 ch et 2.0 TDI 150 ch.

Pour notre eHybrid 272 ch, comme pour les 2.0 TSI de 265 et 333 ch, la finition VZ est imposée. On ne s’en plaindra pas car elle s’avère très complète : jantes alliage 19", sièges baquets drapés de suédine, suspension adaptative, chargeur de smartphone à induction, régulateur de vitesse adaptatif, caméra de recul, hayon électrique, climatisation tri-zone… Cela dit, le tarif n’est pas spécialement agressif, puisque fixé ici à 58 660 €.

Régulièrement, Cupra propose, en complément des séries spéciales dont la durée de vie s’avère généralement assez longue, et le rapport prix/équipements encore plus séduisant. En ce moment, contre 2 155 € supplémentaires, soit 60 815 € au total, on peut ainsi s’offrir la Tribe Edition, forte des sièges avant électriques et chauffants, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et de présentations extérieures (jantes spécifiques, peinture exclusive vert Manganèse mat en option à 1 600 €) et intérieures (sellerie et pédalier Sport Dark Alu) spécifiques.

Encore plus haut en gamme (64 155 €), la VZ Extrême gagne les sièges Cup Bucket électriques et chauffants, le freinage haute performance Brembo, le système audio Sennheiser, le pack Intelligent Drive et quelques éléments de décoration, dont les jantes 19" Sandstorm cuivrées.

Equipements et options

Version : (2) 1.5 EHYBRID 272 VZ DSG6

Equipements de sécurité

  • Feux de route intelligents (Light Assist)

  • Fixations ISOFIX avec Top-Tether à l&#039;AR

  • Airbags latéraux, rideaux et central

  • Accès et démarrage mains-libres

  • ABS

  • Système de contrôle de la pression des pneus

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Système d&#039;observation du conducteur avec alerte de perte d&#039;attention ou de somnolence

Equipements de confort

  • Volant Supersports CUPRA en cuir avec boutons satellites, chauffant, avec palettes de changement de

  • Système audio à 6 HP avec contrôle vocal

  • Système d&#039;info-divertissement avec écran tactile HD 12,9&quot; et touches de commandes tactiles rétro-

  • Connectivité 4x USB-C et Bluetooth

  • Capteur de pluie et de luminosité

  • Vitres AR surteintées

  • Seuils de porte CUPRA rétro-éclairés

  • Radio numérique DAB

  • Climatisation automatique tri-zone &quot;Climatronic&quot;

  • Aide au stationnement AV/AR

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Régulateur de vitesse adaptatif ACC

  • Vitres électriques AV

  • Accoudoir central AV réglable en hauteur et profondeur

  • Rails de toit et entourages de vitres Noir Piano

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes en alliage 19&quot; Sandstorm usinées

  • Tapis de sol CUPRA coordonnés à la sellerie

  • Peinture vernie

  • Dossiers AR rabattables 2/3 - 1/3 et trappe à skis

  • Rails de toit et entourages de vitres Noir Piano

Autres équipements

  • Pack Intérieur Dark Alu avec inserts cuivrés

  • Couleur contrastante Noir Obsidien

  • Digital Cockpit 10,25&quot;

  • Full Link sans fil ( Android Auto + Apple CarPlay)

  • Lampes de lecture LED à l&#039;AV et à l&#039;AR

  • Bandeau AR &#039;&#039;Infinite Light&#039;&#039; intégrant le logo CUPRA lumineux, avec signature lumineuse Tri-LED et

  • Double sortie d&#039;échappement cuivrée stylisée

  • Hayon électrique mains-libres &#039;&#039;Virtual Pedal&#039;&#039;

  • Ciel de pavillon Noir

  • Caméra de recul

  • CUPRA Box

  • Pare-soleils avec miroirs de courtoisie éclairés

  • eCall - appel d&#039;urgence

  • Direction dynamique

  • Câble de recharge sur prise domestique

  • CUPRA Connect

  • Kit de sécurité CUPRA

  • Front Assist avec détection des piétons et des cyclistes

  • Smart Ambient Light (éclairage d&#039;ambiance intérieur intelligent)

  • Sign Assist - reconnaissance des panneaux de signalisation

  • Pack Advanced Drive

  • Design intérieur Dynamic

  • Eclairage de bienvenue avec projection du logo CUPRA au sol et éclairage d&#039;accompagnement

  • Projecteurs anti-brouillard triangulaires avec éclairage d&#039;intersection

  • Connectivity Box - Amplification du signal et chargeur à induction

  • Aide au maintien dans la voie (Lane Assist)

  • Assistant d&#039;intersection (Cross Traffic Assist)

  • ESC

  • Boîte de vitesse automate sequentiel à 6 vitesses

Options disponibles

  • Coques de rétroviseurs en fibre de carbone cuivrée

     : 

    590 €

  • Coques de rétroviseurs en fibre de carbone noire

     : 

    540 €

  • Câble de recharge Mode 3

     : 

    200 €

  • Pneumatiques hautes performances BRIDGESTONE Potenza Race

     : 

    500 €

  • Freins hautes performances BREMBO

     : 

    2365 €

  • Design intérieur Progressive

     : 

    1100 €

  • Pré-installation pour attelage

     : 

    190 €

  • Extension de garantie 1an / 30 000 km

     : 

    328 €

  • Extension de garantie 2 ans / 80 000 km

     : 

    577 €

  • Extension de garantie 3 ans / 100 000 km

     : 

    867 €

  • Toit ouvrant panoramique

     : 

    1150 €

  • Extension de garantie 3 ans / 150 000 km

     : 

    1666 €

  • Jantes en alliage 19" Sandstorm cuivrées

     : 

    500 €

  • Jantes en alliage 19" Arctic cuivrées

     : 

    1300 €

  • Jantes en alliage 19" Arctic usinées

     : 

    1000 €

  • Jantes en alliage 19" Thunderstorm usinées

     : 

    1400 €

  • Jantes en alliage 19" Thunderstorm cuivrées

     : 

    1700 €

  • Système de navigation (CUPRA Connect inclus pendant 10 ans)

     : 

    805 €

  • Crochet d'attelage escamotable électriquement

     : 

    845 €

  • Peinture mate Gris Magnétique Mat

     : 

    2200 €

  • Peinture mate Century Bronze Mat

     : 

    2200 €

  • Peinture mate Gris Encelade Mat

     : 

    2200 €

  • Peinture personnalisée Gris Graphène

     : 

    1100 €

  • Peinture personnalisée Violet Intersidéral

     : 

    1100 €

  • Peinture métallisée Noir Minuit Noir Minuit

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée Blanc Nevada

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée Gris Magnetique

     : 

    800 €

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