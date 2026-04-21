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Essai

Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cedric Morancais

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3. Notre avis sur le Cupra Formentor eHybrid 272 ch et la concurrence

 

Le Cupra Formentor eHybrid 272 ch réussit-il la synthèse entre économie, écologie et sportivité ?

À ce jour, peu de constructeurs généralistes se sont essayés à l’exercice du SUV coupé compact. Renault était l’un de ceux-là, mais l’Arkana a, il y a quelques mois, quitter le tarif. La liste de ses rivaux directs, c’est-à-dire disponible en version hybride rechargeable, se limite donc au Peugeot 3008 Plug-In Hybrid. Côté premium, en revanche, l’offre est abondante : Audi Q3 Sportback e-hybrid 272 ch, Range Rover Evoque P270e et Mercedes GLA 250 e. Enfin, bien qu’il appartienne à la catégorie supérieure, le Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech affiche des prestations assez proches.

 

À retenir : L’habit ne fait pas le moine

Jugé sur des critères objectifs, le Formentor eHybrid 272 ch s’avère recommandable. Sobre et bien présenté, il affiche des qualités indispensables à un SUV dont la vocation se veut familiale. En revanche, en matière de dynamisme, la promesse n’est pas tenue, faute d’un moteur dont le caractère sera aussi marqué que le dessin de ce Cupra.

Caradisiac a aimé

  • Les lignes extérieures, personnelles

  • La sobriété en mode hybride

  • L’autonomie en mode électrique

  • La politique du tout-équipé

Caradisiac n’a pas aimé

  • Le manque de caractère de la motorisation eHybrid

  • L’amortissement, un peu trop sec

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(2) 1.5 EHYBRID 272 TRIBE EDITION DSG6 33 (wltp) 60 715 €  €
(2) 1.5 EHYBRID 272 VZ DSG6 37 (wltp) 58 660 €  €
(2) 1.5 EHYBRID 272 VZ EXTREME DSG6 37 (wltp) 64 155 €  €

 

 

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