Le Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch se la joue à contre-courant, ce qui fonctionne… souvent
5. La fiche technique du Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch
Les chiffres clés
|Mazda Cx-30 2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 TAKUMI BVA6
|Généralités
|Finition
|TAKUMI
|Date de commercialisation
|24/04/2024
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|150 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|72 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,39 m
|Largeur sans rétros
|1,79 m
|Hauteur
|1,54 m
|Empattement
|2,65 m
|Volume de coffre mini
|422 L
|Volume de coffre maxi
|1 398 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 484 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|7 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes
|Cylindrée
|2 488 cm3
|Puissance
|140 ch
|Couple
|238 Nm à 3 300 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|191 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|10.3 s
|Volume du réservoir
|51 L
|Emissions de CO2
|148 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|2726
