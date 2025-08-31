Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch se la joue à contre-courant, ce qui fonctionne… souvent

Stéphane Schlesinger

3. Notre avis sur le Mazda CX-30 2.5 Skyactiv G

 

Le Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch se la joue à contre-courant, ce qui fonctionne… souvent

La concurrence : riche, mais rarement directe

Dans la catégorie des SUV moyens d’environ 140 ch, le Mazda CX-30 a fort à faire. De la Renault Symbioz TCE 140 (dès 31 000 €) au Peugeot 3008 145 ch (dès 38 000 €), en passant, pourquoi pas, par le 2008 145 ch (dès 31 400 €) car le Mazda est pile entre les deux productions du lion, le Volkswagen T-Roc TSI 150 (dès 34 680 €), le Hyundai Kona GDI 138 (dès 33 300 €), le Kia Niro 141 ch (dès 34 000 €), la Seat Ateca 150 ch DSG (dès 37 450 €), le MG EHS+ (224 ch, dès 32 490 €), le  Nissan Qashqai 140 (dès 34 700 €), le Suzuki S-Cross 129 ch (dès 29 140 €), le Toyota CH-R 140 ch (dès 35 250 €), ou encore le Skoda Karoq TSI 150 DSG (dès 37 150 €). Le Mazda est très bien placé par ses prix et sa finition, mais il pâtit d’un malus parfois élevé.

Le Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch se la joue à contre-courant, ce qui fonctionne… souvent

À retenir : un choix décalé mais parfaitement défendable

Si on aime sortir du lot avec un véhicule au look séduisant et à la technologie originale, le Mazda CX-30 a de quoi séduire. Et même en s’en tenant à des critères strictement rationnels, il se défend. Il peut en effet compter sur des prix compétitifs, un équipement intéressant, une belle finition, une excellente tenue de route, un moteur plaisant, une ergonomie « à l’ancienne », donc très intuitive, une consommation raisonnable et un confort acceptable.

Le Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch se la joue à contre-courant, ce qui fonctionne… souvent

Mais des points pourront repousser certains acheteurs, comme l’espace aux jambes limité à l’arrière, la boîte auto insuffisamment optimisée, les bruits de roulement trop importants, le malus parfois dissuasif et l’absence de certains équipements hi-tech (comme une grande tablette tactile, mais ceci peut aussi être un argument). En réalité, le Mazda, malgré ses choix techniques spécifiques, n’apporte rien de décisif dans les faits, ni par ses performances, ni son agrément, ni sa consommation. Pas de miracle.

Caradisiac a aimé

  • Le look réussi

  • La belle finition

  • Le tableau de bord élégant

  • L’ergonomie claire

  • Le moteur agréable

  • La très bonne tenue de route

  • Le confort acceptable

  • La consommation très modérée quand on roule cool

  • Le bon rapport prix/équipement

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le manque d’espace aux jambes à l’arrière

  • Les bruits de roulement

  • La consommation un peu élevée quand on sollicite le moteur

  • Le décalage technique qui n’apporte pas d’avantage particulier

  • L’amortissement sec à basse vitesse

  • L’Ecotaxe parfois élevée

  • La boîte auto dépassée

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 CENTRE-LINE BVA6 148 (wltp) 34 800 €  €
2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 CENTRE-LINE BVM6 136 (wltp) 32 800 €  €
2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 EXCLUSIVE-LINE BVA6 148 (wltp) 37 550 €  €
2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 EXCLUSIVE-LINE BVM6 136 (wltp) 35 550 €  €
2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 HOMURA BVA6 148 (wltp) 35 200 €  €
2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 HOMURA BVM6 136 (wltp) 33 200 €  €
2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 NAGISA BVA6 148 (wltp) 36 600 €  €
2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 NAGISA BVM6 136 (wltp) 34 600 €  €
2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 PRIME-LINE BVA6 148 (wltp) 32 350 €  €
2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 PRIME-LINE BVM6 135 (wltp) 30 350 €  €
2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 TAKUMI BVA6 148 (wltp) 39 450 €  €
2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 TAKUMI BVM6 136 (wltp) 37 450 €  €
Photos (33)

Sommaire

