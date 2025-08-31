La concurrence : riche, mais rarement directe

Dans la catégorie des SUV moyens d’environ 140 ch, le Mazda CX-30 a fort à faire. De la Renault Symbioz TCE 140 (dès 31 000 €) au Peugeot 3008 145 ch (dès 38 000 €), en passant, pourquoi pas, par le 2008 145 ch (dès 31 400 €) car le Mazda est pile entre les deux productions du lion, le Volkswagen T-Roc TSI 150 (dès 34 680 €), le Hyundai Kona GDI 138 (dès 33 300 €), le Kia Niro 141 ch (dès 34 000 €), la Seat Ateca 150 ch DSG (dès 37 450 €), le MG EHS+ (224 ch, dès 32 490 €), le Nissan Qashqai 140 (dès 34 700 €), le Suzuki S-Cross 129 ch (dès 29 140 €), le Toyota CH-R 140 ch (dès 35 250 €), ou encore le Skoda Karoq TSI 150 DSG (dès 37 150 €). Le Mazda est très bien placé par ses prix et sa finition, mais il pâtit d’un malus parfois élevé.

À retenir : un choix décalé mais parfaitement défendable

Si on aime sortir du lot avec un véhicule au look séduisant et à la technologie originale, le Mazda CX-30 a de quoi séduire. Et même en s’en tenant à des critères strictement rationnels, il se défend. Il peut en effet compter sur des prix compétitifs, un équipement intéressant, une belle finition, une excellente tenue de route, un moteur plaisant, une ergonomie « à l’ancienne », donc très intuitive, une consommation raisonnable et un confort acceptable.

Mais des points pourront repousser certains acheteurs, comme l’espace aux jambes limité à l’arrière, la boîte auto insuffisamment optimisée, les bruits de roulement trop importants, le malus parfois dissuasif et l’absence de certains équipements hi-tech (comme une grande tablette tactile, mais ceci peut aussi être un argument). En réalité, le Mazda, malgré ses choix techniques spécifiques, n’apporte rien de décisif dans les faits, ni par ses performances, ni son agrément, ni sa consommation. Pas de miracle.

Caradisiac a aimé

Le look réussi

La belle finition

Le tableau de bord élégant

L’ergonomie claire

Le moteur agréable

La très bonne tenue de route

Le confort acceptable

La consommation très modérée quand on roule cool

Le bon rapport prix/équipement Caradisiac n'a pas aimé Le manque d’espace aux jambes à l’arrière

Les bruits de roulement

La consommation un peu élevée quand on sollicite le moteur

Le décalage technique qui n’apporte pas d’avantage particulier

L’amortissement sec à basse vitesse

L’Ecotaxe parfois élevée

La boîte auto dépassée