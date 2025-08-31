Le Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch se la joue à contre-courant, ce qui fonctionne… souvent
4. L'évaluation du Mazda CX-30 2.5 Skyactiv G dans la catégorie
Le Mazda CX-30 2.5 Skyactiv G (140 ch, à partir de 30 350 €) s’évalue dans la catégorie des SUV moyens thermiques ou hybrides non rechargeables qui comptent :
- Hyundai Kona GDI (138 ch, dès 33 300 €)
- Jeep Renegade (130 ch, dès 31 190 €)
- Kia Niro (141 ch, dès 34 000 €)
- MG EHS+ (224 ch, dès 32 490 €)
- Nissan Qashqai (140 ch, dès 34 700 €)
- Renault Symbioz TCE (140 ch, dès 31 000 €)
- Seat Ateca DSG (150 ch, dès 37 450 €)
- Skoda Karoq TSI DSG (150 ch, dès 37 150 €)
- Suzuki s-Cross (129 ch, dès 29 140 €)
- Toyota CHR (140 ch, dès 35 250 €)
- VW T-Roc TSI (150 ch, dès 34 680 €)
|Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,8 /20
