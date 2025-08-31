Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mazda Cx-30

Essai

Le Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch se la joue à contre-courant, ce qui fonctionne… souvent

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

17  

4. L'évaluation du Mazda CX-30 2.5 Skyactiv G dans la catégorie

 

Le Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch se la joue à contre-courant, ce qui fonctionne… souvent

Le Mazda CX-30 2.5 Skyactiv G (140 ch, à partir de 30 350 €) s’évalue dans la catégorie des SUV moyens thermiques ou hybrides non rechargeables qui comptent :

- Hyundai Kona GDI (138 ch, dès 33 300 €)

- Jeep Renegade (130 ch, dès 31 190 €)

- Kia Niro (141 ch, dès 34 000 €)

- MG EHS+ (224 ch, dès 32 490 €)

- Nissan Qashqai (140 ch, dès 34 700 €)

- Renault Symbioz TCE (140 ch, dès 31 000 €)

- Seat Ateca DSG (150 ch, dès 37 450 €)

- Skoda Karoq TSI DSG (150 ch, dès 37 150 €)

- Suzuki s-Cross (129 ch, dès 29 140 €)

- Toyota CHR (140 ch, dès 35 250 €)

- VW T-Roc TSI (150 ch, dès 34 680 €)

Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G
Budget
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
 
Pratique
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
 
Sécurité
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Note globale : 13,8 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (33)

Voir tout

Sommaire

17  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mazda Cx-30

Mazda Cx-30

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Achetez votre Mazda Cx-30

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Mazda Cx-30 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 16% de remise

Photo de MAZDA CX-30
-16%

MAZDA CX-30

43 050 €
35 900 €

Photo de MAZDA CX-30
-14%

MAZDA CX-30

39 700 €
34 142 €

Photo de MAZDA CX-30
-13%

MAZDA CX-30

40 400 €
34 990 €

Photo de MAZDA CX-30
-13%

MAZDA CX-30

37 050 €
31 900 €

Toutes les Mazda Cx-30 neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/