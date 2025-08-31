Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mazda Cx-30

Essai

Le Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch se la joue à contre-courant, ce qui fonctionne… souvent

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

16  

2. Un Mazda CX-30 qui en donne pour son argent, mais pas plus

 

Le Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch se la joue à contre-courant, ce qui fonctionne… souvent

De prime abord, le Mazda CX-30 2.5 Skyactiv G semble bien placé par ses prix et son équipement.

L’entrée de gamme Prime-Line (30 350 €) comprend les jantes en alliage de 16, la clim manuelle, l’affichage tête haute, l’écran central multifonction (pas tactile), à commande rotative HMI, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, les phares automatiques, les feux de route automatiques, la sono 6 HP avec réplication de smartphone sans fil, les commandes au volant et même le GPS connecté.

À 32 480 €, la finition Centre-Line ajoute notamment la clim auto bi-zone, l’accès sans clé, les jantes en alliage de 18 pouces, le radar de stationnement avant, la sono à 8 HP, le chargeur de smartphone à induction, le dégivrage des essuie-glaces et les sièges chauffants. Elle donne aussi accès à la conduite autonome de niveau 2 via un pack à 1 500 €.

Le Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch se la joue à contre-courant, ce qui fonctionne… souvent

À 33 200 €, l’Homura, plus lookée avec ses jantes noires de 18, ses vitres arrière surteintées, ses sièges à surpiqûres rouges et ses montants de porte noirs laqués, complète la panoplie de la Prime-Line avec le chargeur à induction et le hayon électrique.

À 34 600 €, la Nagisa apporte, face à l’Homura, les sièges mixtes smilicuir/suédine, la sono Bose, la clim auto bi-zone, le réglage électrique des sièges ou encore le chargeur à induction.

À 35 500 €, on accède à l’Exclusive-Line, comprenant en sus de la Centre-Line, les projecteurs à LED adaptatifs, les vitres surteintées, le hayon électrique, les rétros gauche et intérieur (sans cadre) photochromatiques, la sono Bose, les aides à la conduite de niveau 2 (avec les palettes au volant) et la caméra de stationnement à 360°.

Enfin, à partir de 37 450 €, la Takumi propose notamment la sellerie cuir alliée à des mémoires, comprenant aussi l’affichage tête haute et les rétros extérieurs.

Le Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch se la joue à contre-courant, ce qui fonctionne… souvent

Le point techno

Étonnamment, les gadgets électroniques semblent en retard d’une génération. Ainsi, il n’y a que deux modes de conduite (normal et Sport), l’écran central n’est pas tactile, les instruments conservent des aiguilles physiques et le régulateur de vitesse actif se passe d'une vraie fonction embouteillage (la voiture ne repart pas après un arrêt). À vrai dire, cela n’en rend la Mazda que plus prévisible et intuitive, alors qu’aucun bug ne s’est manifesté durant l’essai. Pour leur part, les projecteurs actifs à LED sont efficaces, apportant un vrai plus sécuritaire la nuit, mais, comme bien d’autres, le système ne voit pas les véhicules arrivant en sens opposé de loin et en hauteur. Enfin, le centrage sur la voie fonctionne efficacement, en n’étant ni plus ni moins intrusif qu’ailleurs.

 

 

Equipements et options

Version : 2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 TAKUMI BVA6

Equipements de sécurité

  • Ordinateur de bord avec alarme de vitesse

  • Feux AR à LED

  • Système de surveillance de pression de pneus (TPMS)

  • Feux de jour à LED

  • Phares AV à LED avec fonction antibrouillard intégrée et lave-phares

  • Système d&#039;alerte du conducteur (DAA) avec caméra

  • Gestion automatique des feux de route (HBC)

  • Assistance vocale Alexa

  • Airbags frontaux (x2), airbags latéraux à l&#039;AV, airbags AV et AR et airbag genou côté conducteur

  • Aide au démarrage en côte (HLA)

  • Démarrage avec bouton « Start/Stop »

  • Système d&#039;alerte anti-fatigue du conducteur (DAA) sans caméra

  • Services connectés MyMazda avec fonction allumage des feux

  • ABS

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Limiteur de vitesse avec adaptation intelligente de la vitesse (ISA) couplé à la reconnaissance des

Equipements de confort

  • Accoudoir central AV

  • Sièges AV chauffants

  • Ordinateur de bord avec alarme de vitesse

  • Aide au stationnement AR

  • Palettes de changement de vitesses au volant

  • Sièges AR rabattables 60/40

  • Aide au stationnement AV

  • Verrouillage centralisé des portes

  • Volant et pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

  • Volant chauffant

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Rétroviseur intérieur photochromatique (sans cadre)

  • Rétroviseur extérieur côté conducteur photochromatique

  • Vitres électriques AV et AR avec commande à impulsion pour chaque vitre

  • Volant, poignée de boîte à gants et bouton &quot;Start&quot; avec cerclage chromé

  • Système Mazda Connect avec écran couleur 10,25&#039;&#039; TFT

  • Apple CarPlay et Android Auto sans fil (visualisation de la navigation sur l&#039;affichage tête haute

  • Rétroviseur extérieur et affichage tête haute couleur (ADD) avec fonction de mémorisation

  • Système audio Bose à 12 HP (style &quot;Black Gloss&quot;)

  • Ecran central TFT couleur 10,25&quot;

  • Répétiteurs de clignotant dans les rétroviseurs extérieurs

  • Antenne intégrée à la lunette AR

  • Régulateur de vitesse adaptatif Mazda (MRCC)

  • Direction assistée

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Radio AM/FM et numérique DAB

  • Système de navigation connectée

  • Système Bluetooth avec commandes au volant

  • Moulures inférieures de vitres chromées

  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie et lumière côtés conducteur et passager + rangement côté

  • Porte-gobelets sans couvercle

  • Rétroviseurs extérieurs avec fonction &quot;marche AR&quot;

  • Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, chauffants réglable électrique et à rabattage

  • Siège passager réglable manuellement 6 voies

  • Siège conducteur avec réglages électriques 8 voies et fonction de mémorisation

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie cuir noir

  • Becquet de toit noir

  • Peinture opaque

  • Jantes alliage 18&quot; &quot;Silver&quot; (215/55/R18)

Autres équipements

  • Kit de réparation anti-crevaison

  • Ouverture/fermeture intelligente des portes

  • Phares à LED adaptatifs (ALH)

  • Système de surveillance des angles morts (BSM) et reconnaissance active d&#039;obstacles mobiles en

  • Caméra 360°

  • Système &quot;Auto Door Locking&quot; (ADL)

  • Ciel de pavillon gris

  • Système d&#039;aide au trafic (CTS)

  • Chargeur à induction

  • Clignotants &quot;Kodo Turn&quot;

  • Phares automatiques

  • 2 ports USB Type C et 1 prise 12 V

  • Hayon à ouverture/fermeture électrique

  • Système de reconnaissance active d&#039;obstacles mobiles en marche AV (FCTA)

  • Calandre AV &quot;Piano Black&quot;

  • Smart Cargo System

  • Interface à commandes multiples (HMI)

  • Freinage automatique d&#039;urgence (AEB)

  • 2 télécommandes

  • Sélecteur de mode de conduite

  • Mémorisation de la position de conduite

  • Boîte automatique 6 rapports

  • ESP

  • Contrôle dynamique de stabilité (DSC)

  • Grille de calandre &quot;Black Gloss&quot;

  • Eclairage d&#039;ambiance intérieur à LED

  • Système &quot;G-Vectoring Control Plus&quot; (GVC+)

  • Signature de calandre chromée

  • Signature lumineuse à l&#039;AV et à l&#039;AR à LED

  • Avertisseur de franchissement de ligne (LDWS) et système de maintien de trajectoire (LKA)

  • Montants de portes extérieurs &quot;Piano Black&quot;

  • Aide au freinage intelligent avec détection des piétons et fonction de freinage en intersection en

  • Compteur numérique TFT 7&#039;&#039;

  • Essuie-glaces automatiques et dégivrants à l&#039;AV

  • Frein à main électrique (EPB) avec fonction &quot;Autohold&quot;

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence &quot;E-Call&quot; avancé

Options disponibles

  • Contrat d'entretien Mazda Tranquillité - mensuel 72 mois (pour moins de 20 000 km/an)

     : 

    71 €

  • Peinture métallisée Machine Grey

     : 

    800 €

  • Peinture métallisée quadruple-couche Soul Red Crystal

     : 

    950 €

  • Peinture métallisée/mica Jet Black

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée/mica Deep Crystal Blue

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée/mica Polymetal Grey

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée/mica Zircon Sand

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée/mica Ceramic White

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée/mica Platinum Quartz

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée/mica Snowflake White

     : 

    650 €

Page précédente
Page suivante

Photos (33)

Voir tout

Sommaire

16  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mazda Cx-30

Mazda Cx-30

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Achetez votre Mazda Cx-30

En neuf avec Logo PromoNeuve

Votre Mazda Cx-30 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 16% de remise

Photo de MAZDA CX-30
-16%

MAZDA CX-30

43 050 €
35 900 €

Photo de MAZDA CX-30
-14%

MAZDA CX-30

39 700 €
34 142 €

Photo de MAZDA CX-30
-13%

MAZDA CX-30

40 400 €
34 990 €

Photo de MAZDA CX-30
-13%

MAZDA CX-30

37 050 €
31 900 €

Toutes les Mazda Cx-30 neuves

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/