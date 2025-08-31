Le Mazda CX30 2.5 Skyactiv-G 140 ch se la joue à contre-courant, ce qui fonctionne… souvent
2. Un Mazda CX-30 qui en donne pour son argent, mais pas plus
De prime abord, le Mazda CX-30 2.5 Skyactiv G semble bien placé par ses prix et son équipement.
L’entrée de gamme Prime-Line (30 350 €) comprend les jantes en alliage de 16, la clim manuelle, l’affichage tête haute, l’écran central multifonction (pas tactile), à commande rotative HMI, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, les phares automatiques, les feux de route automatiques, la sono 6 HP avec réplication de smartphone sans fil, les commandes au volant et même le GPS connecté.
À 32 480 €, la finition Centre-Line ajoute notamment la clim auto bi-zone, l’accès sans clé, les jantes en alliage de 18 pouces, le radar de stationnement avant, la sono à 8 HP, le chargeur de smartphone à induction, le dégivrage des essuie-glaces et les sièges chauffants. Elle donne aussi accès à la conduite autonome de niveau 2 via un pack à 1 500 €.
À 33 200 €, l’Homura, plus lookée avec ses jantes noires de 18, ses vitres arrière surteintées, ses sièges à surpiqûres rouges et ses montants de porte noirs laqués, complète la panoplie de la Prime-Line avec le chargeur à induction et le hayon électrique.
À 34 600 €, la Nagisa apporte, face à l’Homura, les sièges mixtes smilicuir/suédine, la sono Bose, la clim auto bi-zone, le réglage électrique des sièges ou encore le chargeur à induction.
À 35 500 €, on accède à l’Exclusive-Line, comprenant en sus de la Centre-Line, les projecteurs à LED adaptatifs, les vitres surteintées, le hayon électrique, les rétros gauche et intérieur (sans cadre) photochromatiques, la sono Bose, les aides à la conduite de niveau 2 (avec les palettes au volant) et la caméra de stationnement à 360°.
Enfin, à partir de 37 450 €, la Takumi propose notamment la sellerie cuir alliée à des mémoires, comprenant aussi l’affichage tête haute et les rétros extérieurs.
Le point techno
Étonnamment, les gadgets électroniques semblent en retard d’une génération. Ainsi, il n’y a que deux modes de conduite (normal et Sport), l’écran central n’est pas tactile, les instruments conservent des aiguilles physiques et le régulateur de vitesse actif se passe d'une vraie fonction embouteillage (la voiture ne repart pas après un arrêt). À vrai dire, cela n’en rend la Mazda que plus prévisible et intuitive, alors qu’aucun bug ne s’est manifesté durant l’essai. Pour leur part, les projecteurs actifs à LED sont efficaces, apportant un vrai plus sécuritaire la nuit, mais, comme bien d’autres, le système ne voit pas les véhicules arrivant en sens opposé de loin et en hauteur. Enfin, le centrage sur la voie fonctionne efficacement, en n’étant ni plus ni moins intrusif qu’ailleurs.
Equipements et options
Version : 2.5 E-SKYACTIV G M HYBRID 140 4X2 TAKUMI BVA6
Equipements de sécurité
Ordinateur de bord avec alarme de vitesse
Feux AR à LED
Système de surveillance de pression de pneus (TPMS)
Feux de jour à LED
Phares AV à LED avec fonction antibrouillard intégrée et lave-phares
Système d'alerte du conducteur (DAA) avec caméra
Gestion automatique des feux de route (HBC)
Assistance vocale Alexa
Airbags frontaux (x2), airbags latéraux à l'AV, airbags AV et AR et airbag genou côté conducteur
Aide au démarrage en côte (HLA)
Démarrage avec bouton « Start/Stop »
Système d'alerte anti-fatigue du conducteur (DAA) sans caméra
Services connectés MyMazda avec fonction allumage des feux
ABS
Contrôle de la traction (TCS)
Limiteur de vitesse avec adaptation intelligente de la vitesse (ISA) couplé à la reconnaissance des
Equipements de confort
Accoudoir central AV
Sièges AV chauffants
Ordinateur de bord avec alarme de vitesse
Aide au stationnement AR
Palettes de changement de vitesses au volant
Sièges AR rabattables 60/40
Aide au stationnement AV
Verrouillage centralisé des portes
Volant et pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
Volant chauffant
Vitres et lunette AR surteintées
Rétroviseur intérieur photochromatique (sans cadre)
Rétroviseur extérieur côté conducteur photochromatique
Vitres électriques AV et AR avec commande à impulsion pour chaque vitre
Volant, poignée de boîte à gants et bouton "Start" avec cerclage chromé
Système Mazda Connect avec écran couleur 10,25'' TFT
Apple CarPlay et Android Auto sans fil (visualisation de la navigation sur l'affichage tête haute
Rétroviseur extérieur et affichage tête haute couleur (ADD) avec fonction de mémorisation
Système audio Bose à 12 HP (style "Black Gloss")
Ecran central TFT couleur 10,25"
Répétiteurs de clignotant dans les rétroviseurs extérieurs
Antenne intégrée à la lunette AR
Régulateur de vitesse adaptatif Mazda (MRCC)
Direction assistée
Climatisation automatique bi-zone
Radio AM/FM et numérique DAB
Système de navigation connectée
Système Bluetooth avec commandes au volant
Moulures inférieures de vitres chromées
Pare-soleil avec miroir de courtoisie et lumière côtés conducteur et passager + rangement côté
Porte-gobelets sans couvercle
Rétroviseurs extérieurs avec fonction "marche AR"
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, chauffants réglable électrique et à rabattage
Siège passager réglable manuellement 6 voies
Siège conducteur avec réglages électriques 8 voies et fonction de mémorisation
Esthétique / Carrosserie
Sellerie cuir noir
Becquet de toit noir
Peinture opaque
Jantes alliage 18" "Silver" (215/55/R18)
Autres équipements
Kit de réparation anti-crevaison
Ouverture/fermeture intelligente des portes
Phares à LED adaptatifs (ALH)
Système de surveillance des angles morts (BSM) et reconnaissance active d'obstacles mobiles en
Caméra 360°
Système "Auto Door Locking" (ADL)
Ciel de pavillon gris
Système d'aide au trafic (CTS)
Chargeur à induction
Clignotants "Kodo Turn"
Phares automatiques
2 ports USB Type C et 1 prise 12 V
Hayon à ouverture/fermeture électrique
Système de reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche AV (FCTA)
Calandre AV "Piano Black"
Smart Cargo System
Interface à commandes multiples (HMI)
Freinage automatique d'urgence (AEB)
2 télécommandes
Sélecteur de mode de conduite
Mémorisation de la position de conduite
Boîte automatique 6 rapports
ESP
Contrôle dynamique de stabilité (DSC)
Grille de calandre "Black Gloss"
Eclairage d'ambiance intérieur à LED
Système "G-Vectoring Control Plus" (GVC+)
Signature de calandre chromée
Signature lumineuse à l'AV et à l'AR à LED
Avertisseur de franchissement de ligne (LDWS) et système de maintien de trajectoire (LKA)
Montants de portes extérieurs "Piano Black"
Aide au freinage intelligent avec détection des piétons et fonction de freinage en intersection en
Compteur numérique TFT 7''
Essuie-glaces automatiques et dégivrants à l'AV
Frein à main électrique (EPB) avec fonction "Autohold"
Système d'appel d'urgence "E-Call" avancé
Options disponibles
-
Contrat d'entretien Mazda Tranquillité - mensuel 72 mois (pour moins de 20 000 km/an):
71 €
-
Peinture métallisée Machine Grey:
800 €
-
Peinture métallisée quadruple-couche Soul Red Crystal:
950 €
-
Peinture métallisée/mica Jet Black:
650 €
-
Peinture métallisée/mica Deep Crystal Blue:
650 €
-
Peinture métallisée/mica Polymetal Grey:
650 €
-
Peinture métallisée/mica Zircon Sand:
650 €
-
Peinture métallisée/mica Ceramic White:
650 €
-
Peinture métallisée/mica Platinum Quartz:
650 €
-
Peinture métallisée/mica Snowflake White:
650 €
