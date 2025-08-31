De prime abord, le Mazda CX-30 2.5 Skyactiv G semble bien placé par ses prix et son équipement.

L’entrée de gamme Prime-Line (30 350 €) comprend les jantes en alliage de 16, la clim manuelle, l’affichage tête haute, l’écran central multifonction (pas tactile), à commande rotative HMI, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, les phares automatiques, les feux de route automatiques, la sono 6 HP avec réplication de smartphone sans fil, les commandes au volant et même le GPS connecté.

À 32 480 €, la finition Centre-Line ajoute notamment la clim auto bi-zone, l’accès sans clé, les jantes en alliage de 18 pouces, le radar de stationnement avant, la sono à 8 HP, le chargeur de smartphone à induction, le dégivrage des essuie-glaces et les sièges chauffants. Elle donne aussi accès à la conduite autonome de niveau 2 via un pack à 1 500 €.

À 33 200 €, l’Homura, plus lookée avec ses jantes noires de 18, ses vitres arrière surteintées, ses sièges à surpiqûres rouges et ses montants de porte noirs laqués, complète la panoplie de la Prime-Line avec le chargeur à induction et le hayon électrique.

À 34 600 €, la Nagisa apporte, face à l’Homura, les sièges mixtes smilicuir/suédine, la sono Bose, la clim auto bi-zone, le réglage électrique des sièges ou encore le chargeur à induction.

À 35 500 €, on accède à l’Exclusive-Line, comprenant en sus de la Centre-Line, les projecteurs à LED adaptatifs, les vitres surteintées, le hayon électrique, les rétros gauche et intérieur (sans cadre) photochromatiques, la sono Bose, les aides à la conduite de niveau 2 (avec les palettes au volant) et la caméra de stationnement à 360°.

Enfin, à partir de 37 450 €, la Takumi propose notamment la sellerie cuir alliée à des mémoires, comprenant aussi l’affichage tête haute et les rétros extérieurs.

Le point techno Étonnamment, les gadgets électroniques semblent en retard d’une génération. Ainsi, il n’y a que deux modes de conduite (normal et Sport), l’écran central n’est pas tactile, les instruments conservent des aiguilles physiques et le régulateur de vitesse actif se passe d'une vraie fonction embouteillage (la voiture ne repart pas après un arrêt). À vrai dire, cela n’en rend la Mazda que plus prévisible et intuitive, alors qu’aucun bug ne s’est manifesté durant l’essai. Pour leur part, les projecteurs actifs à LED sont efficaces, apportant un vrai plus sécuritaire la nuit, mais, comme bien d’autres, le système ne voit pas les véhicules arrivant en sens opposé de loin et en hauteur. Enfin, le centrage sur la voie fonctionne efficacement, en n’étant ni plus ni moins intrusif qu’ailleurs.