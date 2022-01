La marque turque Togg présente son nouveau concept car au CES de Las Vegas

Le terme de constructeur automobile serait-il un brin dépassé ? En tout cas, la marque turque Togg (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) refuse la définition. "Nous sommes une entreprise technologique de mobilité" explique son boss, Gürcan Karakas. Du coup, c'est bien évidemment au CES de Las Vegas, le salon des technos, et finalement l'un des derniers salon de l'auto d'importance mondial à subsister, que le nouveau venu a décidé de dévoiler au monde son nouveau concept car : Transition.

Il ne s'agit pas exactement de la découverte d'une nouvelle marque puisque Togg avait déjà dévoilé il y a deux ans un SUV et une berline parrainés par le président turc Erdogan en personne. Pas sur que le controversé dirigeant soit le meilleur ambassadeur mondial, pas sur non plus que les deux premiers concepts, signés Pininfarina, trouvent leur place dans l'histoire du design auto. C'est donc sans l'entreprise italienne et sans le président turc que les équipes ont fait le voyage en Californie cet hiver pour exposer leur troisième auto. Et c'est plutôt une bonne surprise stylistique. Rien d'étonnant, car cette grosse berline à hayon, aux portes antagonistes, a été dessinée par Murat Günak, turc lui aussi et bien connu en Occident. On lui doit notamment la première Mercedes Classe C, la Volkswagen Golf 5 ou encore la Peugeot 206 CC.

Une auto turque et des batteries chinoises

Avec ce joli concept, plutôt réaliste, Togg déboule à Las Vegas. C'est évidemment une auto électrique dont on ne connaît pas précisément les caractéristiques techniques, si ce n'est une puissance de 150 kW soit 204ch. Pour le nombre de moteurs et les capacités de la batterie, il faudra repasser. Tout au plus, sait on que la batterie en question est fournie par le fabricant chinois Farasis qui entend fabriquer les cellules des futures Togg en Allemagne.

Si le style extérieur plutôt sobre de Murat Günak est possiblement proche d'une future version de série, sans les portes antagonistes, il n'en est rien de l'habitacle qui empile les écrans numériques du sol au plafond, ou presque. Ils sont partout, envahissant la planche de bord jusque sur la console centrale. Ils devraient se faire un plus rares sur le modèle de série prévu pour une commercialisation au début de 2024, car cette berline ne sera que la troisième Togg à être fabriquée en série, puisque le SUV et la première berline sont prévus sur les routes en 2023.

Évidemment, il est tentant de se montrer sceptique et de se dire que c'est une marque de plus dans un univers automobile pour le moins chamboulé. Depuis que l'électrique rend plus accessible l'industrialisation d'une voiture, les candidats se bousculent. Entre le vietnamien Vinfast, les américains Lucid ou Rivian et les chinois Aiways, Nio ou MG, les nouveaux venus sont pléthores. Ces constructeurs proposent, mais la taille de leur outil industriel et commercial et surtout les consommateurs disposent. Reste que Togg a non seulement l'appui du gouvernement turc, mais aussi de celui de puissants groupes locaux réunis en conglomérat pour former cette nouvelle entité. L'affaire est donc à surveiller de près.