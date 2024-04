La nouvelle Audi S3 (2024) est une Golf R qui n'ose pas se lâcher totalement

Comme Volkswagen avec sa Golf 8 et Skoda avec son Octavia de quatrième génération (ou bientôt la Seat Leon de quatrième génération), Audi vient de dévoiler la version restylée de son A3 quatrième du nom. Présentée d’abord dans ses variantes les plus sages, elle gagne cette fois le renfort de la version S3.

Côté style, les évolutions restent dans la lignée de celles des autres versions avec une calandre différente, des boucliers redessinés, des optiques à l’agencement différent et un intérieur légèrement revu lui aussi (notamment au niveau du design du sélecteur de boîte et des buses d’aération). Les nouveautés les plus importantes sont ailleurs.

Une meilleure transmission intégrale

Jusqu’à présent, l’Audi S3 conservait le système Haldex classique pour sa transmission intégrale (un système quasiment identique à celui de feu le TT). Similaire à celui des Cupra Leon et Ateca 4x4 (mais aussi du T-Roc R et du Cupra Formentor dans sa version à quatre cylindres), elle s’apparentait davantage à une traction améliorée qu’à une véritable 4x4 capable de se montrer joueuse et très efficace en conduite dynamique.

La nouvelle S3 adopte le système bien plus sophistiqué apparu sur la Volkswagen Golf R actuelle et repris par l’Audi RS 3 et le Cupra Formentor VZ5, avec ses embrayages multidisques sur le pont arrière permettant de répartir le couple envoyé dessus à 100% d’une roue à l’autre. Ave à la clé une meilleure efficacité en conduite sportive (l’auto lutte mieux contre le sous-virage en utilisant ses roues arrière).

La voiture fait aussi grimper la puissance de son 4 cylindres 2,0 litres turbo à 333 chevaux et 420 Nm au lieu de 320 chevaux et 400 Nm précédemment, exactement comme sur la Golf R « 20 ans » (0 à 100 km/h en 4,7 secondes). En revanche, elle s’interdit le mode Drift de cette dernière qu’on trouvait pourtant en option sur la RS 3 (sous le nom « RS Torque Rear »). Ce mode conçu pour la glisse et l’amusement reviendra heureusement sur la nouvelle RS 3, qui doit arriver d’ici quelques semaines. La voiture en profite pour augmenter le diamètre de ses disques de freins, passant à 357 mm à l’avant avec 34 mm d’épaisseur.

A partir de 63 000€

Disponible en version cinq portes Sportback et en berline à quatre portes, la nouvelle Audi S3 restylée coûtera 63 000€ dans le premier cas et 63 565€ pour la seconde. Notons qu’elle coûte moins cher que l’actuelle Volkswagen Golf R 20 ans, facturée 64 545€ (avec certes un équipement différent). Hélas, son malus écologique français devrait s’approcher au minimum des 30 000€ (on ne connaît pas encore les chiffres de CO2).