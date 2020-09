La Renault Mégane restylée arrive en concession : du nouveau sous le capot

Depuis quelques années maintenant, Renault est dans une nouvelle philosophie en matière de design : terminé, les ruptures énormes de style à chaque changement de génération. Et c'est encore plus vrai lors des restylages : la Mégane restylée n'évolue que très peu d'un point de vue visuel. Mais ce constat n'est pas valable pour la technique avec de grosses évolutions.

Moteur 1.3 quatre cylindres (c'est à signaler, avec l'avalanche aujourd'hui de trois cylindres sur ce segment !) en 100, 115, 140 et 160 ch, mais aussi et surtout disparition du "gros" diesel. Renault tourne le dos petit à petit à cette carburation, y compris sur le segment C, en ne laissant que le 115 ch sur la Mégane, qui sera probablement toujours apprécié des flottes. A l'autre bout de l'échelle, la RS gagne 20 ch pour passer à 300 ch sur la version de base. La grosse nouveauté reste toutefois l'apparition de l'hybride rechargeable de 160 ch avec une (petite) batterie de 9,8 kWh, vendue à partir de 38 000 €.

Côté design, donc, peu de changement mais quelques évolutions mineures tout de même : une nouvelle partie basse pour le bouclier avant, une finition RS Line avec un bouclier arrière intégrant deux sorties d'échappement, et de nouvelles jantes.

A l'intérieur, l'écran tactile passe de 8,7 à 9,3 pouces sur les finitions hautes et l'instrumentation est totalement numérique. Les aides à la conduite progressent pour atteindre la conduite autonome de niveau 2. Mais au delà de ça, à bord, mis à part quelques améliorations des assemblages et des matériaux, rien ne change sur le plan de l'habitabilité.

La concurrence

Peugeot 308 : la lionne a eu droit à un restylage bien avant sa concurrente au losange. Et là aussi, peu de changements esthétiques, et encore moins sous le capot puisque la 308 n'a droit à aucune forme d'hybridation, alors que le 3008 y passe. Il faudra donc patienter jusqu'à la nouvelle 308, qui se profile, pour voir du vrai changement. En attendant, cette 308 là offre un choix de moteurs assez restreint avec des puissances oscillant entre 100 et 130 ch. Plus de 308 GT, et plus de 308 GTI.

Volkswagen Golf : elle a beau rester très classique, ne déclencher souvent aucune émotion, ne faire aucune folie, mais la Golf maintien son statut de meilleure vente européenne. Et elle possède désormais un coup d'avance avec la huitième génération qui vient tout juste de sortir. Même si, dans l'ensemble, la Golf reste une Golf, il n'empêche que certains choix de Volkswagen pourraient rebuter des clients, notamment en matière d'ergonomie avec le "tout tactile" que l'on retrouve aussi chez Peugeot et qui en agace plus d'un. Pour le reste, la Golf possède désormais une longueur d'avance en matière d'efficience des motorisations avec les derniers essence microhybrides et surtout une gamme qui redevient titanesque, entre diesel, essence, hybride rechargeable (GTE), sport (GTI) et diesel (GTD). Les prix s'en ressentent toutefois avec un coeur de gamme à bien plus de 33 000 €.

Ford Focus : lancée en 2018, l'actuelle génération de Focus est probablement l'auto la plus proche de la Mégane. Gamme de motorisations similaire (du petit essence à la ST), look plutôt agressif, ergonomie faisant encore appel à des commandes physiques, comportement dynamique, la Focus repose aussi sur des motorisations Ecoboost dont la fiabilité est désormais bien éprouvée. Il manque peut-être une hybridation (en dehors de la microhybridation) à la Focus pour rivaliser et séduire encore un peu plus les flottes, toujours en quête du gramme de CO2 gagné. Mais globalement, la Focus offre une belle alternative à la Mégane, avec des tarifs bien placés

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,35 mètres

Largeur :1,81 mètre

Hauteur : 1,44 mètre

Volume de coffre : 407 litres

Motorisations

Essence

1.3 quatre cylindres, 115 ch/140 ch/160 ch, boîte manuelle ou automatique (à partir du 140).

Diesel

1.5 BluedCI 115 ch, boîte manuelle ou automatique.

Prix