La stratégie d’électrification de Volkswagen resterait très compliquée

Volkswagen se prépare à étendre vers le bas sa gamme de véhicules électriques : après les SUV ID.4 et ID.5, la grande berline ID.7, le van ID.Buzz et surtout la compacte ID.3, le constructeur allemand met actuellement les dernières touches à deux petits modèles dépourvus d’un moteur thermique.

Dévoilées au dernier salon de Munich 2025 sous la forme d’un concept-car (ID.Cross) et d’un prototype de développement camouflé (ID.Polo), ces deux nouveautés doivent arriver à partir de l’année prochaine et permettre à Volkswagen de toucher une clientèle plus large grâce à leur tarification plus basse.

C’est plus compliqué pour les autres modèles

D’après les journalistes allemands de Handelsblatt, en revanche, la situation est plus complexe pour les deux futurs modèles compacts appelés à compléter la gamme. L’ID.Golf et l’équivalent électrique du SUV T-Roc, planifiés initialement pour la fin de la décennie, auraient été reportés pour l’année 2030 au plus tôt.

Ces deux modèles doivent inaugurer la nouvelle plateforme SSP (remplaçant les MEB et PPE actuelles) et le groupe ferait face à de gros problèmes pour arriver à des coûts de développement et de production acceptables.

Rappelons que dans le même temps, la carrière de la Golf thermique doit continuer après la fin de la décennie actuelle. Il en sera très probablement de même pour les T-Roc et autres Tiguan.

Ces complications sur l’industrialisation des futurs modèles électriques du groupe Volkswagen sur l’architecture SSP pourraient logiquement retarder aussi la sortie de nouveautés chez les autres marques comme Cupra ou Skoda. D’ici là, les petites autos électriques basées sur la version « Entry » de la plateforme MEB (Volkswagen ID.Polo, ID.Cross, Cupra Raval, Skoda Epiq) auront été lancés sur le marché depuis longtemps.