Dans cette nouvelle rubrique, nous partons à la rencontre d'automobilistes à travers la France. Nous leur proposons de comparer leur propre voiture, qui a déjà quelques années et quelques milliers de kilomètres, à celle qui lui a succédé. Simple restylage, véritable nouvelle génération, ont-elles des gènes en commun ou seulement un rapport lointain ? Ce sont eux qui nous le disent.

Fan d'Alfa Romeo depuis des années, Sylvain a longtemps cherché l'oiseau rare, un modèle presque introuvable en France : une 159 1750 TBI de 200ch. Il a fini par la débusquer à Milan, le fief de la marque. "En plus, c'était un modèle de 2010 et de 26 000 km, seulement". Une chance que le gestionnaire de convois exceptionnels qu'il est n'a pas hésité à saisir. Direction l'Italie et 14 500 euros en moins plus tard, il repart au volant de l'engin. Quelque temps ont passé et il est toujours aussi ravi de son acquisition. Pour autant, lorsque nous l'avons sollicité, il n'a pas hésité à comparer son auto avec celle qui lui a succédé : une Alfa Giulia Veloce 280 ch. Il aura fallu cinq ans à la marque italienne pour renouveler de fond en comble sa berline et, au-delà du changement de nom, les deux autos n'ont rien à voir entre elles. Vraiment ?

dailymotion Le comparo des voisins - Sylvain est prêt à échanger son Alfa 159 contre une Giulia

Mais avant d'évoquer les points communs, ce qui frappe d'emblée notre comparateur d'un jour, c'est la différence d'aérodynamique entre les deux autos. Ce qui tombe bien : il nous a donné rendez-vous à l'IAT (Institut aérotchnique) de Saint Cyr l'École dans les Yvelines ou la soufflerie a livré son verdict : la 159 revendique un CX de 0,33. En face, la Giulia la bat à plate couture avec un 0,23 plutôt étonnant pour une berline. Les trois optiques distinctes de la 159, comparées aux feux fermés et effilés de la Giulia sont certainement pour beaucoup dans cette énorme différence. Des optiques séparées qui séduisent toujours Sylvain. "Ça donne un petit côté agressif à ma 159." Si les feux sont différents, notre essayeur d'un jour pousse néanmoins un "ouf" de soulagement : "la tradition est respectée et la calandre Alfa en forme de triangle est toujours à sa place".

Une calandre traditionnelle et similaire entre les deux modèles, et des proportions d'ensemble similaires aussi, à trois petits centimètres prêts en longueur comme en largeur. Mais c'est en comparant les deux habitacles, que Sylvain est le plus bluffé. "Ça n'a vraiment rien à voir". Il reconnaît l'énorme saut de qualité de la marque, "et les écrans". Car sa 159 n'a pas même pas de GPS, "même si en 2010, il était disponible sur les plus hautes finitions."

La boîte de vitesses est elle aussi très différente d'une auto à l'autre. Sylvain a troqué son levier et ses 6 vitesses manuelles contre la boîte ZF auto à 8 rapports, avec ses gigantesques palettes au volant. La boîte auto, il connaît, "j'avais une Seat Leon avec la DSG7" . Même s'il apprécie particulièrement la nouvelle transmission installée dans l'Italienne, il ne renie pas sa fidèle transmission manuelle pour autant. "Elle est courte et très bien étagée". En revanche, dès les premiers km au volant de la Giulia, ce qui le surprend plus que les passages de vitesses à la volée c'est le confort et le silence. "Ils ont vraiment bossé là-dessus. Moi j'ai des bruits de quincaillerie caractéristiques de la marque à cette époque. Quant au confort amélioré, c'est normal avec la suspension pilotée, inconnue sur la 159 ".

À l'heure de retrouver sa 159, Sylvain abandonne sans regret les clés de la Giulia. Mais il est toujours aussi convaincu par la marque. Cet ADN, ce je-ne-sais-quoi qui fait la différence entre une Alfa et n'importe quelle autre auto. "Ça vient du moteur, évidemment, mais aussi de la position de conduite, de la boîte et de la direction ferme et directe". Et lorsqu'il songera à changer de voiture, il pourrait bien craquer pour celle qui a succédé à la sienne, "si les circonstances, et surtout les moyens, me le permettent". Avant de partir à bord de sa 159, il se ravise pourtant. "Vous croyez qu'ils s'en apercevront chez Alfa si on échange les deux autos ?"